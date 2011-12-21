Passivt prøvemedlem

Etter prøvetiden i KulturCash er over, står du fortsatt oppført som bruker av tjenesten.

KulturCash er en ny tjeneste som vil gi en å søke på, og også fungere som et sosialt nettverk brukerne kan finne likesinnede å jobbe/søke sammen med. Det er en betalingstjeneste, men som førstegangsbruker får man 30 minutters gratis prøvetid.

Og når den er ferdig? Da står du fortsatt som bruker av tjenesten. Har du meldt deg inn i noen av gruppene som er opprettet, får du mail med varsler hver gang nye meldinger blir postet der, selv om du ikke lenger har tilgang til å lese dem.

— Problemet fra vår side er at om vi sletter alle som har prøvd seg en halvtime, så vil de kunne ta nye prøverunder senere, sier innholdssjef Nicolaas Kippenbroeck.

Han sier de skal finne en måte å rydde opp i dette etterhvert, men at det blir over jul.