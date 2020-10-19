Ane Brun: – Ingen tid for bullshit

Norge stengte ned. Ane Brun ble koronafast i Oslo. Så begynte hun å slippe låter – en etter en. Noen få fans fra hele verden fikk høre låtene først, i personlige møter. Nå kommer to hele album på rad fra den store artisten.

I mars var «hele Norges (og Sveriges)» Ane Brun en svipptur over for å feire sin egen bursdag. Så stengte grensa, og i praksis tilgangen til hjem, studio og utstyret hennes i Stockholm. Artisten begynte å slippe låter – en etter en – av 17 hun hadde klare. Gjennom et halvt år har publikum fått ny musikk, og de mest trofaste har fått dem tidlig, i ekstra nære møter med artisten. Nå kommer to hele album på rad. Det første kaller hun After the Great Storm, og håper tittelen treffer verden bedre enn hun planla.

Nære, fjerne møter i koronavåren

Hun bor til vanlig i Stockholm, men har nå blitt hos kjæresten i Oslo siden den berømte datoen 12. mars.

– Når jeg havner innafor trange rammer blir jeg ganske kreativ. Så da alt stengte, og jeg bare ble boende her i Oslo, begynte hjernen min å se etter løsninger: Hvordan kunne jeg møte fans uten å gå ut, hvordan kunne jeg få mer ut av tida framfor å bare sitte og vente. Det ble ganske morsomt faktisk!

– Jeg har brukt nettet veldig bevisst. Jeg kjente i magen at nå er det ingen tid for bullshit, nå må jeg bare være ekte.

Først rigget hun om noen av sangene fullstendig, de har en tone av alvor, av at naturen teller, av at noen må ta oss i mot. Opprinnelig ville hun gi dem alle stort format, kle dem i popklær og orkesterlyd, pauker og elektriske basuner. Men fødte altså også et stillere, i større grad akustisk album – det slippes i november.

Så tilbake til hjemmevåren, hjemme-i-stuene-våre-i-hele-verden-våren: Da hun inviterte fans inn til lyttemøter i en av konferanseappene som har fått et koronaoppsving; Whereby, med opp til 50 personer i hvert rom.

– Det ble helt fantastiske møter med folk. Noen sa til meg at det var det vakreste de opplevde igjennom lockdown. De fortalte hva de mente om låtene og om hvordan livene deres var. Ei som satt hjemme i Portland med handicap fortalte om musikken hun sjøl lagde, med bakgrunn fra Iran, én annen har jeg fortsatt å ha kontakt med, vi har blitt nettvenninner.

– Vi satt og snakka lenge, en og to timer, folk fra hele verden. Det er sjelden jeg kan det på turné, du orker ikke, du kan ikke, av redsel for å bli forkjøla.

Ane har lupus, og sjøl om det er flere år siden hun var sjuk på grunn av den autoimmune sjukdommen må hun være veldig påpasselig. Ikke utsette seg for virus, for eksempel.

Ane just cured us all – fantilbakemelding i videoen «Trust»

Våren ga henne ekstra ro til å sortere. Det hektiske livet stoppa, hun fikk tid til å virkelig lytte på sine nye låter.

– Jeg spilte inn nye akustiske versjoner og fikk miksa om noen av låtene. For meg har det kommet mye bra ut av det.

Etter stormen kommer … 2021?

– Men nå skulle jo den store turneen sette i gang! Noen show var sågar utsolgt allerede i vår.

Datoene for turneen – som bærer samme navn som den første plata, After The Great Storm – er flytta til 2021. Hun håper, håper det blir konserter til neste år:

– Jeg er i en veldig positiv posisjon, i og med at jeg har så mye strømming. Jeg eier all musikken min, får alle inntektene, og har en god following på plattformene. Men jeg er veldig lei meg for crew og musikere rundt meg. Spesielt crew, som forsøker å overleve så godt de kan. Det er kjempevanskelig, når det ikke finnes noe å gjøre.

– Men tittelen kan jo være perfekt, når turneen skjer er vi ute på andre sida av stormen … Satser på at den tittelen er profetisk, hehe!

Etter å ha slått igjennom i 2003 ble Ane og gitaren kjent som nordmannen som også fenger svenskene. I dag kan vi altså legge til brasilianere, italienere, indonesere:

– Folk blir litt emosjonelle når de hører musikken min. Og nå er de flere.

– Du er en stor artist, som bare kan invitere inn fra hele verden!

– I e jo… Ja e klare me. Hehehe! Moldenseren slår inn.

– Nei men, jeg har jo etablert meg overalt, bygget det opp over mange år, mye fordi jeg har vært indie har jeg konstant kasta ut ballan hele tida, det hér gjør jeg, hér er en låt, hér er et samarbeid … Da lander jo ballene i forskjellige miljø: Folk som liker klassisk har hørt mine orkester-låter, mens remiksene har truffet et house-publikum. Forskjellige små suksesser rundt om i verden … smiler hun, litt skjevt sjølbevisst. Et av hennes mange kjente samarbeid var duett og turné med Peter Gabriel.

– Jeg har jobba veldig instinktivt. Det er vanskelig for meg å si hvorfor det har gått så bra, men jeg har bare kjørt på, jeg.

Livet, døden og klima

Den nye spilleliste-hverdagen som dominerer Spotify er bra for en artist som Ane Brun: Når den neste av de to platene har en tydelig valgt rolig singer-songwriter-profil, er den som skapt for alle spillelistene med neddempa ballader.

– Det er de sangene jeg har mest strømminger på, mer enn de større låtene mine. Den singer-songwriter-delen av meg kommer jo alltid til å finnes.

De fleste av sangene er skrevet en stund etter at Ane Brunvolls far døde. Tittelen Beauty Holds the Hand of Sorrow peker på det å forstå hva man har mista, hva man kan miste. Hun beskriver også takknemligheten, sjølinnsikta, som forsterka seg etter egen sjukdom for åtte år siden – det var en eufori i alt når hun gikk ut av det frisk og hel. Sammen ble de et mjukt springbrett inn i de nye sangene. Hun finner dessuten en parallell mellom personlig sorg, og sorgen over å se seg rundt på hva mennesket ødelegger rundt seg:

– Sorgen og skjønnheten henger sammen. Sorgen viser det vakre. Og sånn er det også når jeg ser på naturen; sorgen over at vi kanskje kan komme til å miste noe av det vakre rundt oss. Jeg ser alt rundt meg på en mer intens måte nå når jeg kjenner på redselen for at det skal forsvinne. Mens After the Great Storm handler om hva du kan kjenne etter at alt har lagt seg. At du har gått igjennom ei krise og kan kjenne at vi alle er del av det samme.

Det tok litt tid etter farens død, men så kom de til overflata:

– En og to låter kom, men det kom ikke fram til det jeg hadde lyst til å si før to-tre år etter. Da ble det mye funderinger rundt savn og sorg – og eksistensialisme: midt i livet; hva er det som er viktig?

Så ble det til at hun skreiv «mye til meg sjøl. Til faren min. Til verden. Om hva vi gjør med verden. For eksempel en låtittel:

– Take Hold of Me er til universet, eller … til noe som kan ta meg i mot.

En tilgjengelig Ane Brun

– Jeg forsøker å ta vare på tilnærminga fra de digitale møtene med folk. Sjøl om ting er løst opp nå, holder jeg på den personlige tonen, litt mer nær. Det er en ny tilnærming for meg, men det passer min musikk veldig. Jeg er mer … tilgjengelig nå. Hun sier det føles riktig.

– Jeg leste det i dag og ble utrolig rørt og stolt, og fikk en sånn wow!-følelse av «shit, jeg har holdt på en stund!»

– Jeg leste det i dag og ble utrolig rørt og stolt, og fikk en sånn wow!-følelse av «shit, jeg har holdt på en stund!» Og hun bekrefta i det intervjuet noe av det jeg har forsøkt opp gjennom åra: å være fri, men tro mot meg sjøl i det jeg gjør. Ikke for å gjøre det samme hele tida, men tørre å utfordre hva folk synes. Men tro mot min magefølelse.

Sier Ane Brun. Og sykler avgårde i oslosola. After the Great Storm slippes fredag 30. oktober, før et album med nye ni låter kommer i november. Som et «hei, jeg kan lage enda mer, jeg» slapp hun dessuten nettopp duetten «Nesten Hjemme» med den yngre artisten Turab.