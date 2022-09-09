Ballade video: Når skogen snakker sammen  

Ni nye videoer med Luíra, Anna Soleil, Jan Bang & Dai Fujikura, hyper.sensei, The Late Great, Orango, Marbles, Skambankt og Mortemia. Samt en 17 minutters kortfilm med noise/drone/samtidsmusikk-prosjektet Chattermark.

Vi har igjen et tett og rikt program, med mange forskjellige uttrykk – både visuelt og musikalsk. Ekstra hyggelig er det at vi presenterer flere navn for første gang – og det med så solide saker at vi er sikre på at det ikke er siste gang vi hører fra dem.

Vi er inne i en høysesong for plater – og for ledsagende musikkvideoer. Vi kan bare ønske artistene og filmfolkene lykke til videre, og håpe at utgivelsene får den oppmerksomheten de fortjener.

Og samtidig ønske alle våre lesere en fin opplevelse.

LUÍRA: Concrete Suffocation

– Jeg heter Laura, er profesjonell fiolinist, sanger, komponist, musikkprodusent, multi-instrumentalist og bosatt i vakre Tromsø.

– Musikkvideoen «Concrete Suffocation» ble sluppet fredag andre september, og jeg ville gjerne dele denne sangen og videoen med dere. Den ble filmet i Tromsø omegn. Musikken er skrevet og produsert i mitt eget musikkstudio. Mastringen har blitt gjort av Creative Headroom Productions.

Norsk-hollandske Laura ten Voorde har et bredt spekter av interesser innen musikk og kunst. Hun synger, spiller klassisk fiolin, og lærer også barn og folk i forskjellige aldre å spille fiolin. Hun lager dessuten egne komposisjoner, der klassiske og alternative stiler møtes.

– Jeg prøver å samle all slags kule instrumenter og vokalteknikker i én stil. Det kan være en samisk rammetromme, fioliner, synther, bratsj, bein-perkusjon og en norsk hardingfele som møtes utenfor boksen. Det kan være emosjonell sang som growling, hvisking, strupesang og «normal» stemmebruk.

– Dette ble en musikkvideo for å hedre den vakre naturen vår, og et fint samarbeid med veldig dyktige, inspirerende og hyggelige folk: Espen Olaisen, Charlotte Kristiansen, Kyrre Sollund og Marina Borovaja, avslutter Luíra.

Dette er en magisk reise vi mer enn gjerne blir med på.

ANNA SOLEIL: It’s You

Premiere!

Anna Solnørdal står bak prosjektet Anna Soleil, der hun er både produsent, artist og låtskriver. Høsten 2022 gir hun ut EP-en “Forever”, som inneholder elementer fra klassisk musikk, folk, pop og r&b.

– Første singel, “It’s You”, slapp jeg 2. september. Nå kommer også en musikkvideo, som slippes 11. september. Den har jeg laget med Samira Bethke fra Nasjonalballetten, One Kin Studio og stylist Jenni Friis.

Anna Soleil er en 25 år gammel artist, produsent og låtskriver som gjennom musikken omfavner et mangfold av ulike uttrykk og sjangre. Soleil spilte på Torgatafest på Bylarm (2020), og opptrådte på Kvinneuka på Knaus Studentersamfundet i Trondheim samme år.

I 2020 ble Anna Soleil valgt ut til GramArt og Platearbeiderforeningen sin mentorordning med Sandra Kolstad som mentor, hvor hovedmålet med ordningen er å styrke likestilling i produsentleddet.

– Jeg har alltid syntes det har vært vanskelig å definere meg og min musikk, og har til tider kjent på en frustrasjon rundt det. Nå har jeg funnet ut at det kanskje er det som er meg – og at det er en styrke i det, sier hun.

Som liten dro Soleil på audition i Den Norske Opera & Ballett. Samtidig forgudet hun Annie med hit-låten «Chewing Gum» fra 2004. Variasjonen i hennes kjærlighet for musikk har alltid vært stor.

– Siden jeg var liten har jeg vært ganske sjenert og brukt mye tid inne i mitt eget hode. I mange situasjoner har det vært vanskelig å åpne seg, og jeg har vært mye redd for å si ting feil. Musikken har da alltid vært et frirom hvor jeg kan uttrykke meg og vise alle sidene av meg selv.

– Det er her i dette rommet jeg føler jeg virkelig tør. Jeg håper musikken min kan inspirere andre til å stole på seg selv.

Høsten 2022 gir Anna Soleil ut en ny EP, “Forever”. Vi i Ballade video synes i hvert fall dette er svært lovende, og ser frem til fortsettelsen.

JAN BANG & DAI FUJIKURA: Satelite Sister

Dai Fujikura er født i Osaka i Japan, men har bodd i England siden han var 15 år. Her har komponisten og musikeren slått seg sammen med vår egen Jan Bang. Den 2. september ga de ut albumet The Bow Maker, som består av åtte spor, og omtales som en utgivelse «preget av flerdimensjonal bevegelse».

For øvrig medvirker også en rekke notable gjester. Det inkluderer Eivind Aarset (gitarer og elektronikk), Arve Henriksen (trompet, vokal), Nils Petter Molvær (trompet), Erik Honoré (synthesizer og live sampling), Kati Raitinen (cello) og Tamami Tono (sho, et japansk blåseinstrument).

Selv står Dai Fujikura for synthesizere og orkestersamples, mens Jan Bang tar seg av sampling, lydbehandling og programmering.

– Hvert kutt på The Bow Maker har sin distinkte atmosfære, noen ganger luftig og ambient, andre ganger nært og fokusert; noen ganger varmt og disig, andre ganger kjølig og krystallinsk, heter det fra utgiver Punkt Editions. Det er en ny plate-etikett, som er kuratert av Jan Bang og Erik Honoré fra Punkt-festivalen, og distribueres via Jazzland Recordings.

Vi ser her det avsluttende sporet på platen, slik det ble fremført på Tokyo Metropolitan Theatre under Born Creative Festival 2022, 15. juli i år. På scenen står Jan Bang (live sampling, samples), Dai Fujikura (synthesizer), Eivind Aarset (gitar, elektronikk), Hidejiro Honjoh (shamisen, en japansk lutt) og Michiyo Yagi (koto, en japansk sitar).

Lys- og videodesign er ved Keisuke Niijima, mens Alf Solbakken har klippet videoen. Nina Birkeland står for grafisk design.

– «Satellite Sister» er kanskje nærmest en tradisjonell låtstruktur, men likevel basert på de samme grunnelementene som resten av albumet, heter det.

HYPER.SENSEI: Starlight Tribe

Draug Media i Bodø har akkurat gitt ut debutalbumet til hyper.sensei, som er det elektroniske prosjektet til jazzgitarist Martin Högberg. De sier selv at målet deres er å spre elektronisk musikk fra nordområdene. De arrangerer også klubbkvelder, og har etter hvert gitt ut ganske mange plater.

– «Starlight Tribe» er bygget rundt et par samplede, improviserte gitarfraser fra egne opptak. Med disse frasene som basis for to forskjellige deler vokste resten av låta frem naturlig, forteller Högberg.

– Jeg har etterstrebet en lydverden hvor melodisk minimalisme møter sfæriske klanger og gitarer fra fortidens TV-krim.

Videoen har den svenske musikeren tegnet og animert for hånd på iPad.

– Utgangspunktet for det visuelle er at mitt kontinuerlige inntrykk av musikken skulle få styre handlingsforløpet i videoen uten å gjøre noen plan på forhand. Resultatet har blitt en fargerik men likevel mørk fantasi om lengsel, sinne, tap og selvransaking.

Sangen er hentet fra albumet Songs For The Universally Distressed. Högberg, som tidligere også har gitt ut plater på norske Øra Fonogram, står her for gitarer, synthesizere, samples og programering. Han har for øvrig også sin egen Martin Högberg Trio, der han spiller sammen med to nordmenn – Aksel Jensen og Håkon Mjåset Johansen.

THE LATE GREAT: Absolutely Losers

– «Absolutely Losers» handler om å være sterke sammen. Dette er låta til underdogs, outsidere og de som falt utenfor de satte rammene. De som går gatelangs, de som ikke passer inn og de som føler behov for å bedøve en indre smerte.

Det sier The Late Great, som består av Ottar Tøllefsen (trommer), Ariel Joshua (bass), Stian Grønbech (elektrisk gitar), Tor Thomassen (vokal, munnspill og akustisk gitar), John Lupton (perkusjon og kor) og Erik Nilsson (orgel).

– Coverbildet av det unge paret på et hustak i Liverpool er tatt av den prisbelønte fotografen Toby Binder, og gjenspeiler låtens tekst på usedvanlig godt vis. Himmelen, håpet og mulighetene som ligger fremfor oss. Men også de mørke skyggene.

Musikkvideoen til l «Absolutely Losers» er laget av Carl Christian Lein Størmer. Videoen viser Tromsø-bandet som «nordnorske losers, vinnere og outsidere».

Tor Thomassen står for tekst og musikk, mens låten er mikset og produsert av Ariel Joshua. Den er ute nå på Safe & Sound Recordings, som er selskapet til den alltid like aktive trommeslageren, produsenten og låtskriveren Alexander Lindbäck.

ORANGO: Running Out Of Reason

Orango er en trio, som består av Helge Bredeli Kanck (vokal og gitar), Trond Slåke (vokal og trommer) og Hallvard Gaardløs (vokal og bass). Selv sier de at de spiller «småmøkkete rock, med vestkystharmonier og groovy riff».

Den 7. oktober slipper bandet sitt åttende album, som har fått tittelen Mohican. Det kommer ut på Stickman Records i Hamburg, som også ga ut forgjengerne The Mules Of Nana (2017) og Evergreens (2018). Den kommer ut både som vinyl, CD og digitalt.

Også singelen «Running Out Of Reason» er ute på en lang rekke digitale plattformer. Videoen er ved Gunnar Knutsen i Tumblewine Films.

– Orango har lagt godt på ovnen. Under lokket er trykket ikke lenger forsvarlig. Lokomotivet er klart, og nå må toget rulle videre, som en slags naturlov. Det betyr ny plate, ny turné og en trio i kanonform, sier de.

De siste årene har bandet turnert mye utenlands, og skal blant annet ha høstet lovord for sine konserter på Rockpalast, Freak Valley og Burg Herzberg, I oktober og november spiller Orango konserter på følgende steder: Rocktober, Jessheim (29. oktober), Salt, Oslo (4. november) og Stasjonen, Tønsberg (5. november).

Men aller først skal plateslippet markeres på Big Dipper i Oslo. Det skjer på selve dagen, altså fredag 7. oktober.

MARBLES: Heading Out

Oslobandet Marbles slapp nylig musikkvideo til låten «Heading Out», som er en forsmak på deres kommende andrealbum.

– Etter noen bemerkelsesverdige år med konserter over hele Norge, og slipp av det kritikerroste debut-albumet på Tik Records i 2020, har Marbles gjort sitt inntog på den norske indiepop-scenen. I begynnelsen av 2023 slipper de sitt andre album – og 24. juni kom den første singelen, “Heading out”, heter det i pressemeldingen vi har mottatt.

– “Heading out” handler om å nyte livet. Uansett hvor grått det ser ut er det alltid sol å finne. Ta deg en tur ned til havet! En sykkeltur i parken! En telttur på fjellet! “Heading out” fanger følelsen av å begi seg ut på de store eventyrene, men handler også om gleden ved de små øyeblikkene.

– Å tørre å hoppe ut i det ukjente kan være både befriende og skummelt. Noe vi elsker. Vi er supergiret på å vise mer av dette i de neste utgivelsene, sier bandet selv.

Marbles består av brødrene Ferdinand og Marcus Widmer (vokal og gitar), Marius Ringen (trommer) og Adrian Sandberg (synthesizer). Live har de gjerne også med seg Axel Øksby og Sebastian Sandved på bass og tech.

De sier at musikken deres byr på «kosmiske synther, kremete gitarer, diggbare melodier og energiske trommer». Det er bandet selv som står for den stilsikre videoen, som er filmet på veien.

SKAMBANKT: Plan A

– Jonny, vår beste mann på tangenter, er også vår beste mann med kamera. Her har han klippet sammen en fin musikkvideo som er filmet under innspillingen av det siste albumet vårt, Ti, i Ocean Sound på Giske.

Det sier Skambankt, som for tiden er ute på sin avskjedsturné. I september og oktober spiller de i alt femten konserter rundt om i landet, før det er et duket for en grande finale i DNB Arena i Stavanger, den 5. november. Her kommer det også til å dukke opp flere gjester, inkludert Prepple Houmb og Åge Aleksandersen.

– Prepple var med og sang på «KKK» på debut-albumet vårt. En ganske opplagt gjest, for de som har fulgt oss lenge, og som vi er veldig stolte av å ha med oss. En av tidenes beste norske frontfigurer i et av tidenes beste norske rockeband, DumDum Boys.

– At selveste Åge kommer er kanskje mer overraskende. Det mange ikke vet, er at vi har opptrådd sammen med Åge og Sambandet ved et par anledninger, og det har vært helt rått. Det er en stor ære at Åge tar turen fra Trondheim for å bli med oss denne spesielle kvelden, forteller bandet, som ellers har dette å si om den nye videoen:

– «Plan A» er en klassisk storslått Skambankt-ballade. Den er melankolsk og vemodig, to ord som også kan beskrive følelsene av et 28 år gammelt bandforhold som tar slutt, selv om man skilles som venner. beskjedne

Skambankt er Terje Winterstø Røthing (vokal, gitar), Hans Egil Løe Abelsnes (gitar, vokal), Tollak Kalvatn Friestad (bass), Jonny Engelsvoll (tangenter) og Børge Henriksen (trommer). Sammen med Sondre Oldereide Michalsen har Skambankts Jonny Engelsvoll stått for filming og klipping av videoen til «Plan A».

MORTEMIA – Forever and Beyond (feat. Linda Toni Grahn)

Etter elleve års stillhet er multi-instrumentalisten, produsenten og artisten Morten Veland tilbake med prosjektet Mortemia. Denne gang med et helt nytt konsept, kalt The Pandemic Pandemonium Sessions.

Dette er en serie med singler som slippes hver måned, der forskjellige kvinnelige metal-vokalister låner sine stemmer til låtene.

– Jeg er stolt over å presentere Linda Toni Grahn fra Anima Veil som gjest på «Forever and Beyond», som også er den ellevte singelen jeg gir ut i prosjektet. Jeg synes selv at låten er mektig, groovy og energisk.

– Linda har en veldig kul og variert stemme, som passer perfekt til dette sporet, mener Stavanger-musikeren. Han har ellers også vært med i band som Sirenia og Tristania.

Selv sier Linda Toni Grahn, som også har vært med i Follow the Cipher, dette:

– Det var et fantastisk samarbeid med Morten. Alt foregikk i en vennskapelig og avslappet atmosfære. Hans måte å skrive låter på klaffet med min måte å synge på. «Forever and Beyond» er tung og brutal, men også myk og elegant.

Tidligere gjestevokalister i serien har vært Madeleine Liljestam, Marcela Bovio, Alessia Scolletti, Liv Kristine, Melissa Bonny, Brittney Slayes, Maja Shining, Erica Ohlsson, Heidi Parviainen og Zora Cock. Videoen er ved Cecile Delpoïo.

CHATTERMARK: Mycelium

Premiere!

– Jeg er komponist og musiker, og en del av noise/drone-duoen Chattermark. 1. oktober har vi live-Norgespremiere på videoen Mycelium, som er et samarbeid mellom oss og billedkunstner Signe Christine Urdal, forteller Gunhild Seim, som spiller i Chattermark sammen med bassist John Lilja.

– «Mycelium» var et bestillingsverk til amerikanske Festival of New Trumpet Music 2021, men er ikke vist i Norge, siden vi ville vente og samkjøre det med Chattermarks plateslipp i høst. Det skjer i dag, fredag 9. september.

Videoen har i mellomtiden blitt «Official selection 2022» hos amerikanske Nature Without Borders International Film Festival.

– Det er to versjoner av videoen. Versjon én ligger på YouTube-siden til Festival of New Trumpet Music, og er hentet fra fremførelsen under festivalen. Mens versjon to er den som ble «Official selection», og som vi kommer til å vise fremover.

Det er den Ballades lesere kan se her.

Billedkunstner Signe Christine Urdal og komponist og musiker Gunhild Seim undersøker i stykket forholdet mellom natur og mennesker. I kunstfilmen begynner de samarbeidet i den frodige Gauselskogen på Sørvestlandet i løpet av noen sommerdager i 2021. Fra det øyeblikket de går inn i skogen, påvirker musikk og bilde hverandre – og blir til en meditasjon.

Urdals svart-hvitt-bilder består av naturlig lys og skygge på trær og blader. Seim fikk i oppdrag fra Festival of New Trumpet Music i New York å bidra med et audiovisuelt stykke til 2021-festivalen, noe som inspirerte samarbeidet. Hun ble også inspirert av økolog Suzanne Simards forskning på hvordan trær «snakker» med hverandre, noe som gjør en skog til mer enn det man kan se med det blotte øye.

I første omgang tok Seim med seg trompeten sin til skogen under innspillingen for å se hva som kunne skje. Mens Seim og Urdal senere laget en annen versjon utelukkende med naturbilder, understreket denne måten å jobbe på musikkens tilstedeværelse i Urdals bilder fra starten av prosjektet. På samme måte utviklet musikken seg, mens Urdals bilder spilte i bakgrunnen.

Bildene er redigert av Jon Garcia de Presno. Vi ser og hører gjerne mer.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 153 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤