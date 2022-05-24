Skambankt

SNART SLUTT: Skambankt annonserer avskjedsturné.(Foto: Eirik Halvorsen)

AktueltRock

Rockebandet Skambankt sier farvel

Publisert
24.05.2022
Skrevet av
Siri Narverud Moen- Red.

Høstens turné blir den siste for bandet frå Jæren.

Kjære Skambankt-venner,
Vi har én god og én dårlig nyhet.
Den gode er at vi snart skal på turné igjen.
Den dårlige er at det blir vår siste.
Det er en tid for alt, og tiden for å kaste inn Skambankt-håndkleet nærmer seg.

Slik takker Skambankt for seg i en pressemelding om bandets høstturné: Etter nærmere to tiår på veien og ti album i sekken, takker Skambankt for seg. Høstens norgesturné blir altså bandets siste. Om noen kom til å lage en nyhetskavalkade for avskjeden, ville vokalist Terje Winterstø Røthings øl over Plumbo-vokalisten etter «mokkamann»-fadesen på Spellemannprisen i 2012. Eller en video fra trykkeriet der han jobber, der de utlyste bandpremie for et up-and-coming-band som arbeidsplassen hans ville støtte, da spillejobbene forsvant i koronaen. Det går an å huske et band for mer enn låtene.

I pressemeldinga beskrives musikken deres som med en «unik vri på melodisk og hardtslående, men også poetisk og meningsbærende rock» som har truffet en nerve.

Mellom 2003 og 2014 ga bandet ut fem album før de tok en kort pause. Etter at Skambankt kom tilbake, seint i 2017, skulle ting gå kjappere. Bandets sjette album «Horisonten Brenner» kom i 2018, før ytterligere tre kritikerroste album fulgte fortløpende. I tillegg til å turnere aktivt og besøke utallige spillesteder i Norge, samt å spille på masse festivaler, rakk altså Skambankt å slippe fire album på fire år.

25 februar 2022 slapp Skambankt sitt tiende album «TI». Albumet var en tilbakekomst til bandets hardere rockerepertoar og tok både lytteren og bandet tilbake til utgangspunktet.

Etter nær 20 år på scenen i inn- og utland ser Skambankt seg nå klare for å gå videre til andre horisonter, men først legger bandet ut på en siste avsluttende turné. En siste fest og en takk til fansen som har holdt med dem alle disse årene, som de skriver.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

