Ballade video: Forelsket og alene

Ta en titt og en lytt på Complete Mountain Almanac, Maggie, Velcro Dog, Erling Ramskjell og Eva Trones, Inger Nordvik, Pil & Bue, Atena og Casino Steel. Åtte videoer, tre premierer.

Plateåret 2023 er alt godt i gang. Det er flere utgivelser som fortjener et ekstra kryss i taket. Vi kan kanskje særlig trekke frem Rebekka Karijords samarbeid med søsknene Dessner, eller den nye videoen og singelen til Maggie, som nok er den ferske artistens aller beste til nå. Også veteranen Casino Steel er tilbake, med en hjemmelaget video til en riktig flott og ny låt.

Samtidig kan vi by på flere gode soloartister, slik som Velcro Dog, Inger Nordvik og Erling Ramskjell. Den sistnevnte sammen med Eva Trones, hentet fra et album med duetter. Vi titter som vanlig også litt på hva som rører seg i den litt hardere delen av norsk rock, denne gangen ved Pil & Bue og Atena.

Kort sagt: God fornøyelse!

COMPLETE MOUNTAIN ALMANAC: May

Denne videoen kom ut i oktober i fjor. Vi har spart den til nå, siden albumet Complete Mountain Almanac skal slippes på Bella Union 27. januar. For øvrig er dette en eksepsjonelt fin låt og visualisering.

Complete Mountain Almanac er er et samarbeid mellom Rebekka Karijord og den amerikanskfødte, Italia-baserte poeten, danseren og multimedia-artisten Jessica Dessner. Den sistnevnte har også fått følge av sine brødre Aaron og Bryce Dessner fra The National.

Rebekka Karijord og Jessica Dessner møttes tilfeldig i Brooklyn sent på 2000-tallet, der de straks ble venner. Karijord ønsket etter hvert å komponere et album om klimaendringer i 12 suiter, som representerte årets måneder og naturens innebygde helbredelsessyklus.

Den norske artisten spurte Dessner om å skape de visuelle komponentene til prosjektet. Kort tid etter ble Dessner diagnostisert med brystkreft. Hennes egen kreativitet ga deretter «brennstoff til hennes indre helbredelsesprosess», slik plateselskapet beskriver det. I 2020 skrev hun også en diktsamling kalt Complete Mountain Almanac.

Nå er noen av disse tekstene tonesatt, med Jessicas brødre fra The National som både utøvere og co-produsenter. De fire møttes i i Paris St.Germain-studioet for å omforme Rebekkas demoer til et fullblods album, inkludert strykearrangementer til seks låter fremført av Malmö Symfoniorkester.

Vi har alt hørt hele albumet, og kan bare anbefale det på det varmeste. Videoen er ved Olof Grind.

MAGGIE: Super Big Powers

Maggie synger om mental helse i ny låt – og skyter indre demoner i tilhørende musikkvideo, som ble sluppet fredag 13. januar.

Ballade video presenterte artisten, låtskriveren og produsenten fra Furuset for første gang i august 2022. «Super Big Powers» er siste låt ut før hennes kommende debut-EP slippes fredag 24. februar. Siden debuten i fjor har hun gitt ut fem låter, spilt to kritikerroste konserter på Bylarm og høstet mange lovord om musikken og vokalen sin.

– «Super Big Powers» beskriver et mørke man befinner seg i, og den desperasjonen man kan oppleve når man kjenner på at man ikke strekker til, sier Maggie.

– Det snakkes mye om mental helse i dag. Et nøkkelbegrep i den sammenheng er «optimisme», ettersom det på mange måter baner vei for å opprettholde en god psyke.

– Når man over lang tid har skapt feller for seg selv og alt virker meningsløst, er det ikke alltid så lett å bryte det mønsteret. Musikkvideoen illustrerer en lengsel etter det å føle seg uovervinnelig og beseire sine indre demoner.

– Låten ble produsert og spilt inn i stuen min i fjor. Carl-Viktor Guttormsen co-produserte med å legge på trommer og litt annet krydder for å løfte låten enda mer, avslutter den norsk-serbiske artisten.

Den stilige musikkvideoen er laget av Nora Creatives med Jesper Langbråten og Simen Sjølund på regi.

VELCRO DOG: Belated Birthday Blues

Premiere!

Velcro Dog er soloprosjektet til den Trondheim-baserte musikeren og låtskriveren Tony Gonzalez. Misanthropology, Velcro Dogs debutalbum, beskrives som en samling dunkle viser som tar for seg alt fra svik og menneskelig svakhet til frykten for å bli gammel alene.

Albumet er produsert, spilt inn og mikset av Ole Spangrud. Det ble mastret av Alan Douches, som også har jobbet med størrelser som Sufjan Stevens, Chelsea Wolfe, og Fleetwood Mac. Misanthropology ble sluppet digitalt og på begrenset vinyl 7. oktober 2022 gjennom Westergaard Records.

Velcro Dog har blant annet fått svært fine omtaler hos Americana UK, Lonesome Highway og INK 19. Misanthropology ble kåret til et av fjorårets beste 40 album både hos australske The Outpost, Disharmoni og Evig Lyttar. Også det norske nettstedet The Wilhelmsens likte Misanthropology svært godt, og skrev blant annet: – Her er det alvor. Det er kølsvart. Og det er vakkert.

– Videoen til «Belated Birthday Blues» ble filmet av min medlånetaker Vilde Steiro Amundsen på den norske slippturneen til Misanthropology, forteller Gonzalez til Ballade video.

– Materialet er samlet sammen over seks uker, fra Tromsø i nord til Porsgrunn i sør. Låta handler i veldig store trekk om livets meningsløshet, så da føltes det veldig riktig å kontrastere dette med bilder fra turné, en av de mer meningsfylte aktivitetene jeg kan komme på.

ERLING RAMSKJELL og EVA TRONES: Lat som

Premiere!

Siden han slapp sitt første album som soloartist, Voksensløvsinn i 2008, har Erling Ramskjell har sluppet et par håndfull plater. Han har også turnert mye rundt i Norge – og litt i Norden.

Ramskjell, som tidligere kalte seg Æ, har også bandet Hva Er Det Som Spiser Meg Om Natten sammen med Klish, og har gitt ut plater med bandet Likholmen, med blant andre Stefan Sundström. Han har også spilt i band og konstellasjoner som Schtimm og Ada Vada, og produsert litt for andre.

Dette er en live-versjon av låten «Lat som» er hentet fra duett-plata Overaltover, der Ramskjell synger med forskjellige vokalister på alle låtene. Det er med såpass ulike folk som Stefan Sundström, hans egne foreldre og Elin Oskal. Albumet har fått mange godord fra blant annet iTromsø, The Willhelmsens, I happen to like NY, popklikk.no og disharmoni.no.

Duettpartner Eva Trones har vunnet en Spellemannpris i 2004. Hun har markert seg gjennom et omfattende samarbeid med Terje Nilsen, og omtales som en artist som står fjellstøtt i Nordlands musikkhistorie. Allerede i 2012 gjorde Trones og Ramskjell duetten «Tida E Knapp» på Ramskjells plate Avvikerike.

– Da jeg skulle realisere ei duett-skive, var Eva et av de aller første navnene som poppet opp i hodet mitt. Det er jo veldig lett å høre hvorfor. Om begrepet «lettbent tyngde» hadde hatt en egen leksikon-artikkel, ville illustrasjonsbildet vært av Eva, sier Ramskjell om samarbeidet.

Videoskaper Martin Losvik har tidligere gjort en rekke videoer og omslagskunst for Ramskjell, og er aktuell som billedredaktør for den nye boken om Træna-festivalen: Ikke vekk meg.

INGER NORDVIK: Echo

Og premiere igjen!

Vi holder oss til de nordlige delene av landet, siden Inger Nordvik slipper sin nye låt «Echo» i dag. Dette er siste singel ut før hennes andre fullengder, Hibernation, slippes på Asta Records 10. februar.

I likhet med store deler av Hibernation, ble idéene til «Echo» til allerede før pandemien. Mange av tendensene hun tematiserer i tekstene sine så imidlertid ut til å akselerere under nedstengningen.

– «Echo» kom fra en tilstand av å bli gradvis mer og mer fanget i et digitalt ekkokammer, sier hun i forbindelse med slippet.

– Jeg begynte å stille spørsmål ved min egen tankefrihet. Mens vi var i lockdown var det som om bobla ble enda tykkere og vokste i alle mulige retninger. Som om den var fylt av hele verden. Alt er jo tilgjengelig for oss, men det føles vanskeligere og vanskeligere å se klart.

Inger Nordvik er født og oppvokst i Harstad, og er utdannet ved Barratt Due musikkinstitutt i Oslo. I utgangspunktet så hun for seg en karriere som klassisk sanger. Etter å ha fullført studiene dro hun imidlertid til Berlin, en by som inspirerte henne til å eksperimentere med nye sjangere og utforske egen låtskriving. Ut fra dette kom det kritikerroste debutalbumet Time, utgitt i februar 2020.

Hibernation er spilt inn og mikset av Christian Engfelt i Studio Paradiso i Oslo, som også Pom Poko, Sondre Lerche og Jaga Jazzist har benyttet seg av. Bandet på albumet består av musikere fra den norske pop og jazz-scenen, med bassist Bárður Reinert Poulsen (Espen Berg Trio, Flukten), trommis Ola Øverby (Fieh) og gitarist Torstein Slåen (Damata).

Videoen til «Echo» er regissert av Ane-Martha Tamnes Hansgård, som også har editert den sammen med Inger Nordvik. Den er filmet og fargegradert av Charles Mignot.

PIL & BUE: Change Your Mind

Vi skal gå over til hardere toner, der vi starter med Pil & Bue – en duo som består av Petter Carlsen og Gøran Johansen. I dag slipper de sin fjerde single, «Change Your Mind».

Dette er en sang duoen omtaler som kanskje er en av de viktigste og mest meningsbærende på det kommende albumet Special Agents. Den beskrives som en låt om kjærlighet, og om retten til å være glad i den og de man vil – fritt og fordomsløst.

– Kjærlighet er kjærlighet. Vi syns det er for jævlig at folk blir undertrykt på grunn av hvem de elsker, sier Pil & Bue i en kommentar.

– «Change Your Mind» er en låt som gir kjærlighet lov til å være det kjærlighet er; betingelsesløs.

Pil & Bue slapp sitt tredje album The World is a Rabbit Hole i september 2021, et album som fikk strålende kritikker hos blant annet Scream Magazine, Norway Rock Magazine, Altaposten, Metalhammer UK og franske 5/5 Metal´art. Fra før har de lagd Push Start Button i 2014 – og Forget the Past, Lets Worry about the Future i 2016.

Special Agents slippes 24. februar på Indie Recordings. Videoen er regissert av Carl Christian Lein Størmer, med Björn W. Andersson som fotograf. Andreas Kampenhøy står for lights & visuals.

ATENA: Subway Anthem

Også Atena er på Indie Recordings, som etter hvert har forsynt verden med mye bra metal og hardrock. De har også vist at den norske metal-scenen har mer enn svartmetall å by på.

Vi har presentert Atena før, første gang i mai 2021. Atena er fra Drammen, og består av Vebjørn Iversen (gitar), Jakob Skogli (vokal), Ulrik Linstad (bass) og Fredrik Kåsin (trommer).

De har tidligere gitt ut albumene Shades Of Black Won’t Bring Her Back (2015), Possessed (2017), Drowning Regret & Lungs Filled With Water (2020). Den sistnevnte ble også omtalt av Dagbladet, som «storslagen metalcore med dype nikk til britiske band som Bring Me the Horizon og Architects».

I 2023 er Atena nok en gang aktuelle med ny musikk. Allerede i går, 19. januar, ble singelen “Subway Anthem” sluppet. Den er mikset og mastret av den svenske produsenten Henrik Udd, som ellers har jobbet med nettopp Bring Me The Horizon, Architects og Imminence.

– Da 2020 kom, og alt stoppet opp, hadde vi bare jobben å gå til mens vi ventet på å kunne spille konserter igjen, forteller bandet.

– Pendlingen på t-banen ble derfor stedet der vi koblet av til musikk i hverdagen, i tillegg til når vi møttes for å skrive sammen. Sangen kom som et lyn når vi satt oss ned for å skrive den. Den har blitt en av våre mest betydningsfulle låter, som vi ikke kunne vært mer stolte over.

Videoen til «Subway Anthem» er av Eddie Berg.

CASINO STEEL: In Love Alone

Superveteranen Casino Steel er tilbake – og det med en skikkelig fin, ny låt. I oktober i fjor kunne han feire sin 70-årsdag med venner på Vulkan Arena i Oslo, inkludert Claudia Scott, Ottar Big Hand, Diesel Dahl og Petter Baarli, folk fra The Cocktail Slippers, The Boys og The Hollywood Brats.

«In Love Alone» er den første av fem singler som vil bli utgitt med to til tre måneders mellomrom i løpet av 2023. Disse singlene vil samles i et album med arbeidstittel Miserable Songs for Miserable People. Dette albumet vil bli utgitt i 2024 med ytterligere fem låter. Disse gjøres ferdig i løpet av høsten 2023.

Mye er sagt og skrevet om Casino Steel, som dro fra Trondheim til London for å prøve lykken som musiker som 18-åring. Her spilte han i protopunk-bandet The Hollywood Brats, og senere i The Boys, som ble en del av den store punk- og new wave-bølgen. På begynnelsen av 80-tallet slo han seg sammen med Gary Holton, og hadde stor suksess her hjemme som Holton & Steel.

Senere oppsto country-trioen Claudia/Big Hand/Casino, som vant Spellemannpris i 1985. Duoen Scott & Steels selvtitulerte countryrock-album kom i 1988. Casino Steel har senere gitt ut soloplater med ujevne mellomrom, og turnerer fremdeles over store deler av verden, særlig sammen med The Boys.

I nyere tid har han heldigvis også fått håndfaste bevis for at folk setter pris på den lange innsatsen hans i norsk og internasjonalt musikkliv. Det omfatter Gamle Oslos Kulturpris i 2014, Rolf Gammleng-prisen i 2019 og innlemmelsen i Rockheim Hall of Fame i 2021.

Vi gleder oss til å høre mer.

Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 170 av Ballade video.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤