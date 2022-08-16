Håvard Gimse takker av som kunstnerisk leder i Oslo Kammermusikkfestival

Gimse gir stafettpinnen videre til sanger Marianne Beate Kielland.

Pianist Håvard Gimse har vært del av festivalen i bortimot 30 år, og med det er det en æra som avsluttes, kommenterer Oslo Kammermusikkfestival selv i en pressemelding: «Etter å ha vært med i festivalen uavbrutt siden dens spede begynnelse, de siste 25 årene som del av festivalens kunstneriske råd, hvorav de siste tre som kunstnerisk leder, går Håvard nå videre til nye oppgaver. En æra i Oslo Kammermusikkfestival er nå over, og vi takker Håvard inderlig for den fantastiske innsatsen han har gjort Oslo bys musikkliv gjennom nærmere 30 år.»

Håvard Gimse selv oppgir at han ønsker å frigjøre kapasitet til familie og andre prosjekter.

– Jeg velger nå å gi stafettpinnen i kunstnerisk råd videre til Marianne Beate sammen med Vilde og Wolfgang, i trygg forvissning om at festivalen er inne i en fin utvikling der både pandemi og omorganisering til stiftelse er unnagjort. Jeg gir meg hovedsakelig av familiære hensyn, siden jeg har jobbet med Oslo Kammermusikkfestival sammenhengende siden høsten 1996, og der jeg også før dette var med noen år som «vanlig» artist. Jeg ser frem til et år der jeg som de fleste andre kan ta min del av jobben rundt skolestart og barnebursdager. Jeg tenker også at det som et ledd i festivalens fornyelse nå er riktig tidspunkt å slippe nye krefter til. Jeg ble selv opplært av Arve Tellefsen og August Albertsen i det å drive programarbeid for en festival, og i mine tre år som leder har jeg sett det som et poeng at viktige elementer fra disse to kan leve videre, noe jeg føler meg trygg på nå som festivalens nye kunstneriske råd skal ledes av Marianne Beate. Jeg er sikker på at dette blir bra, og at publikum kan glede seg over stadig nye, spennende konserter i Oslo hver august!

Mezzosopran Marianne Beate Kielland tar over oppgaven som festivalens kunstneriske leder, og sier at hun stor respekt for Gimse som kunstner, interpret og konseptskaper i festivalen.

– Han har enorm kunnskap om både utøvere og repertoar, og en teft for hva som vil fungere og ikke. Det har vært en ære å jobbe med ham to år i kunstnerisk råd, og jeg bøyer meg i ærbødighet for innsatsen han har lagt ned for norsk musikkliv gjennom arbeidet med Oslo Kammermusikkfestival.

For neste års festival vil kunstnerisk råd bestå av Wolfgang Plagge og Vilde Frang med Marianne Beate Kielland i spissen som kunstnerisk leder, opplyser festivalen.

Håvard Gimse spiller konserten Mozart til Wien som sin avskjed til festivalen, en konsert der han vil være solist på tre av Mozarts klaverkonserter. Konserten skjer fredag 19. august kl. 18.00 i Universitetets aula.