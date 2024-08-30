Ballade video: Flytende håp

På tampen av sommeren hører vi på Daniel Herskedal, Fie Eike, Enilora, Simin Tander, Crybaby Claire, Charlotte Villanelle, Hogne Galåen og 1816.

Velkommen til en ny utgave av Ballade video. Vi presenterer åtte ferske musikkvideoer, der tre av dem er premierer hos oss. Det er med David Herskedal, Simin Tander og Charlotte Villanelle.

Vi velger å sette et lite ekstra kryss i taket ved videoene til Simin Tander og Fie Eike. Begge bruker vann og hav som bilder på det skiftende og det flytende – helt sentrale aspekter ved selve tilværelsen.

– Denne sangen handler om å huske hvor vi kommer fra, utover våre kulturelle røtter, tilbake til essensen og kilden, sier Simin Tander til Ballade video.

– Det handler om kraften i naturen og dens elementer, som vi selv er en del av. Om den ufattelige mystikken og skjønnheten ved å være til.

Som vanlig: God fornøyelse!

DAVID HERSKEDAL: Hope

Premiere!

Fredag 30. august er det klart for et nytt singelslipp fra den prisbelønte komponisten og brass-virtuosen Daniel Herskedal.

Helt siden Herskedal slapp det prisvinnende og kritikerroste albumet Call For Winter i 2020, har mange sett frem mot en oppfølger. Singelen «Hope» er en ny smakebit på Call For Winter II: Resonance, som kommer 27. september.

– Da jeg komponerte og spilte inn det nye albumet, var verden brått blitt et mer utrygt sted – med nye kriger og kriser. Samtidig ventet jeg mitt andre barn, noe som ga meg mye glede og håp for fremtiden. Så håp har blitt et naturlig tema for dette albumet. Denne singelen oppsummerer nettopp det, forteller Herskedal.

I skriveprosessen ble Daniel Herskedal inspirert av klangen, fokuset og lydbildet man finner i mange norske kirker.

– I min musikalske oppvekst spilte jeg svært ofte i kirker. I kirkerommet opplever jeg at publikum har et helt annen fokus og tilstedeværelse enn mange andre steder. Det er nok også med på å gi musikken ekstra dybde og åndelighet – et plan der både jeg og publikum glemmer tid og sted.

– Kirkerommet, og da spesielt Molde domkirke, har også vært med på å utvikle min spillestil, som kler et stort og klangfullt rom, utdyper han. Selve videoen er satt sammen av Edition Records.

– I «Hope» har jeg lagt mange lag med messinginstrumenter som får frem inspirasjonen jeg har fra kor og sangere i måten jeg spiller mine instrumenter på. Låta har en ganske mørk og dyster undertone, men håpet og varmen skinner gjennom.

FIE EIKE: Fluid

Fie Eike er en komponist, låtskriver og produsent med norske røtter, født og oppvokst i Danmark. Med base i København lager hun melodiske og stemningsfulle sanger, ofte drevet av en vokal med stor emosjonell dybde og elastisitet, samt piano, elektroniske elementer og feltopptak fra naturen.

Hennes nyeste single, «Fluid», utforsker følelsen eller tilstanden av fluiditet, der vi mister forbindelsen til oss selv og kjernen vår fordi vi “overtilpasser oss” for å passe inn.

– Å være fleksibel og i stand til å tilpasse seg kan være en positiv og viktig ferdighet. Men med vårt behov for fellesskap og tilhørighet kan det noen ganger bli en svakhet –hvis vi tilpasser oss for mye og mister selvfølelsen for å gjøre det vi tror andre forventer av oss, forklarer Eike.

En del av inspirasjonen til sangen kom fra et av Eikes favoritteventyr, Den lille havfruen av H.C. Andersen. Musikalsk og lyrisk er «Fluid» satt i en vakker undervannsverden av undring. Det handler om en eksistensiell lengsel etter tilhørighet, men også en lengsel etter tilknytning til oss selv.

– På en måte utforsker «Fluid» tilstanden til vår væren før den antar form, sier Eike. – Vi går fra en tilstand av å være «flytende» til å anta form i løpet av vår barndom og ungdom. Det er en stor sårbarhet og risiko ved å våge å tilhøre oss selv, men ingen ekte tilknytning og kjærlighet kan skje uten det.

Videoen er filmet av snakesnake og Fie Eike selv. Hun har også klippet den sammen. Hun har alt fått mye positiv oppmerksomhet for de første singlene fra det kommende debutalbumet.

Det vil materialisere seg i november 2024 – og er noe vi virkelig ser frem til.

ENILORA: So Ironic

Norske Enilora er også bosatt i Danmark. Hun har i de siste årene blomstret på den internasjonale musikkscenen med konserter på Smukfest, Reeperbahn Festival, SPOT Festival, Viva Sounds og Uhørt 2024. Hun har også hatt egne turneer i Tyskland, Norge og Danmark.

Nå presenterer Enilora sin eklektiske alt.pop-lyd gjennom et debutalbum i samarbeid med norske How I Feel Records. «So Ironic» er den tredje singelen fra det kommende albumet, og har alt fått oppmerksomhet fra New Music Friday i Norge og Sverige. Torsdag denne uken var det også videopremiere på «So Ironic».

Musikkvideoen skildrer fortid og nåtid, idet Enilora reflekterer over sitt nåværende og tidligere «jeg». I følge How I Feel Records tenker Enilora her tilbake på rollene hun har spilt i sine tidligere forhold, og hvordan vi gjennom tiden bytter rundt på de rollene vi har – avhengig av hvor vi er i livet.

– Selv om sangen er skrevet fra en personlig fortelling om hjertesorg, er den også en tankevekkende sang som konfronterer problemene i dagens datingkultur, heter det.

Selv sier 26 år gamle Enilora, som egentlig heter Karoline Stensen, det slik:

– Videoen er innadvendt, melankolsk og stemningsmettet for å speile min sinnstilstand når jeg reflekterer over fortiden og nåtiden.

SIMIN TANDER: Remembering

Premiere!

Den Oslo-baserte og tysk-afghanske sangeren Simin Tander slipper denne uken singelen «Remembering» med en slående video.

Simin Tander har blitt beskrevet som en av de mest særpregede utøverne på den utvidede europeiske jazzscenen. Hun er aktuell med sin egen kvartett – og med samarbeidsprosjekter med folk som Jan Bang, Tord Gustavsen, Jarle Vespestad og andre.

Tander har de siste årene vært basert i Norge. Hun har tidligere utgitt tre album under eget navn, som har vakt begeistring hos internasjonal presse. Her er Unfading fra 2020 den nyeste. ECM-utgivelsen What Was Said fra 2016 med nettopp Tord Gustavsen og Jarle Vespestad inneholdt gamle norske salmer gjendiktet som sufi-dikt til pashto.

Dette albumet ble blant annet tildelt Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik som et av årets ti beste album uavhengig av genre, stemt frem av tyske musikkritikere.

Videoen er filmet og klippet av Linnea Syversen, en etterspurt fotograf og video-regissør fra Fredrikstad. Hun har vi tidligere vist flere videoer av. Videoen starter i svart-hvitt, og beveger seg med musikken frem mot fargebilder.

På «Remembering» hører vi Simin Tander (stemme), Harpreet Bansal (fiolin), Bjørn Meyer (el. bass/effekter ) og Samuel Rohrer (trommer/elektronikk). Singelen er i dag ute på Jazzland Recordings.

CRYBABY CLAIRE: Baby You Can Hold Me

– Minimalisme, fengende synthpop og en dæsj gotisk mystikk.

Slik beskriver Oslo-artisten Namra Beatrix Saleem sin nyeste utgivelse. Faste lesere av Ballade video vil nok kjenne henne igjen fra FLTY BRGR GRL, som vi har presentert ved flere anledninger.

Med debutsingelen «Baby You Can Hold Me» inviterer hun lytterne inn i et lydunivers som hun selv kaller «like sårbart som dansbart».

– Jeg ville egentlig lage grinesanger, men så endte de opp med å bli dancy, sier hun.

– Jeg tror det er litt sånn jeg takler triste følelser også, ved å danse istedenfor å gråte. En sjelden gang er jeg mega-dramatisk og gjør begge deler samtidig.

Singelen kommer med en musikkvideo selvfilmet med et 2000-talls videokamera, der alt kanskje ikke er som det kan se ut ved første øyekast.

Låten kombinerer atmosfæriske synther, naiv vokal og retro beats. Den markerer starten på Crybaby Claires kommende EP, «You Should All Be Crying». Her ønsker hun å omfavne sin indre crybaby, og oppfordrer andre til å gjøre det samme.

CHARLOTTE VILLANELLE: Heroines

Premiere igjen!

Charlotte Villanelle er tidligere kjent som artisten Charlotte Jacobsen, som blant annet markerte seg i Oslo-bandet Oyster. Som frontfigur og låtskriver i Charlotte & The Co-Stars ga hun i 2007 ut albumet Win Love Win, produsert av Frode Jacobsen fra Madrugada og Alex Kloster-Jensen fra Ricochets. På No-tell Motel fra 2011 var Cato Thomassen fra Cato Salsa produsent.

Charlotte har også gjort duetter med Michael Krohn fra Raga Rockers – og med Ebbot Lundberg fra The Soundtrack Of Our Lives og Union Carbide. I fjor høst slapp hun sitt første solo-album, High on the Night. Det består av ni låter som omhandler det å møte natten på en eller annen måte, være seg som gudinne, djevelsk fristerinne eller det å klare seg her i livet ved å finne sin indre kriger.

– «Heroines» er en hyllest til alle kvinner som tør, kan og aldri gir seg, sier hun om den nye sangen. – «Heroines» er et mantra, en appell og en stående applaus til alle hverdagsheltinner.

Låten er spilt inn i Subsonic Society, og er mikset og mastret av Vegard Kleftås Sleipnes. Videoen er laget av Gunnar Knutsen i Tumblewine Films – og er filmet i Mark Steiners Galleri Schaeffersgt 5 i Oslo.

– Jeg kjenner ikke Gunnar så godt, så jeg hev i meg en fernet og lot det stå til, ler artisten. – Jeg ville ha en upretensiøs, men stilfull video.

Med seg på laget har Charlotte Villanelle Thomas Borge på gitar, Christian Ruud på bass og Erik Lillehagen på trommer. Du finner naturligvis flere videoer med henne i det store arkivet til Ballade.

HOGNE GALÅEN: I samme by

«I samme by» er Hogne Galåens andre musikkvideo fra albumet Så my hadd æ, så my ga æ bort og så my fikk æ igjen. Det ble utgitt på Crispin Glover Records i Trondheim tidligere i år.

Hogne Galåen kjenner sikkert noen av våre lesere fra band som Sugarfoot, Deleted Waveform Gatherings og Kulta Beats. Hans forrige plate het Topptur. Det var Galåens første plate på egen hånd, der han både skrev og fremførte låtene på egen dialekt.

– Som lyttere ble vi tatt inn i et lett underfundig tekstunivers, spekket av varme, humor og et høyst personlig skråblikk på livet, kjærligheten og omgivelsene, sier Crispin Glover Records i en kommentar.

I motsetning til sist, da Galåen gjorde brorparten av den musikalske jobben på egen hånd, har han denne gangen jobbet tett med Erlend Viken fra blant annet Soup og Giant Sky. Det har blant annet ført til en mer utstrakt bruk av analoge synther og effekter.

Musikkvideoen til «I samme by» er regissert og klippet av Stian Andreassen, og er filmet på flere av Trondheims trofaste institusjoner – som Bar Moskus og EC Dahls Bryggeri. Vi hører Hogne Galåen (vokal, bass, gitar), Erlend Viken (synth) og Freddy Bolsø (trommer).

– «I samme by» handler om små og store og helt hverdagslige følelser mange voksne mennesker kan kjenne seg igjen i, når livet tenderer til det litt for konforme, sier Hogne selv.

1816: Valley of the Shadow

– Vi har alt fått masse positive tilbakemeldinger på denne videoen. Den er laget som en blanding av video generert av kunstig intelligens i kombinasjon med menneskelagd video og dans.

Det forteller Audun Ellingsen til oss. Sammen med Wenche Losnegård har han bred erfaring fra norsk jazz og improvisasjonsmusikk, og har skrevet musikk til danseforestillinger og film, i tillegg til kritikerroste plater. I 1816 samler de to låtskriverne trådene og vever dem sammen til det som omtales som «et fengslende univers av akustisk kammerpop».

Med seg i bandet har de den britiske cellisten Gregor Riddell – som du kanskje har hørt på Radiohead-albumet A Moon Shaped Pool. Vi hører også perkusjonist og trommeslager Erik Nylander, samt saxofonisten Martin Myhre Olsen.

Fra historiebøkene er 1816 kjent som «året uten sommer». 1816 er et band som selv sier at de utforsker «mørket og lyset i oss alle, med nakne tekster og musikk som befinner seg et sted mellom kammermusikk, jazz og alternativ pop».

Videoen er produsert av Wheelhouse Media LLC. Filmmaker og AI-artist er Tyler Sparks, mens Einy Åm Sparks står for dansesekvensene og klipp. Det kommende albumet er oppfølgeren til kritikerroste 1816 fra 2018.



Vi ønsker alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 237 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤