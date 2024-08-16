Ballade video: Mari Boine og Ella Marie, Gåte, Pom Poko, Formoe, X-Pleasure, Rule Of Two og Ingebrigt Håker Flaten med «(Exit) Knarr»

Ukens musikkvideoer tar for seg håp og livskraft, menneskerettigheter, kjærlighet og familie.

Velkommen til utgave nr. 235 av Ballade video. Ukens utvalgte videoer og låter handler blant annet om håp og livskraft, menneskerettigheter, kjærlighet og familie. Om å starte helt på nytt – og finne sine egne veier i livet.

Slik sett speiler musikk livet i de fleste fasetter. Og med de mest forskjellige virkemidler. Men også den rent instrumentelle musikken har sine historier å fortelle – om oppbrudd fra og fortsettelser av tradisjoner, om kreativitet og ren skapertrang. Og selvsagt også om det bokstavelig talt usagte. Det som ligger i oss som lengsler og mer eller mindre formulerte drømmer.

Kort sagt: God fornøyelse!

MARI BOINE feat. ELLA MARIE: Lean dás

«Lean dás» er hentet fra Mari Boines kommende album Alva, som ventes på plateselskapet By Norse Music 6. september. I 2025 er det 40 år siden hun debuterte med soloalbumet Jaskatvuođa maŋŋá – Etter stillheten.

– Det kan være vanskelig å bevare håpet i mørke tider som disse, men om vi mister håpet, mister vi også viljen til handling og dermed blir vi helt maktesløse, sier Boine i en kommentar.

– En av grunnene til at jeg elsker denne låta, er fordi den glitrer av håp. Sammen med min kjære venn Ella Marie, kaller vi her på den universelle mor, den guddommelige kilden til livskraft og den kreative kraften.

– Å få bidra på Mari Boines nye album, er en stor drøm som går i oppfyllelse for meg, sier Ella Marie Hætta Isaksen. – Så lenge jeg kan huske, har jeg hørt på musikken hennes, og hun er den største rollemodellen jeg noen gang har hatt.

– Å kunne kalle henne min venn og samarbeidspartner føles utrolig spesielt. Alle vi i ISÁK er beæret over at hun ønsket å kombinere sin sang med vår låt, «Mun Lean dás».

Teksten til «Lean dás» er ved Rawdna Carita Eira og Ella Marie Hætta Isaksen.

Musikken står Mari Boine, Svein Schultz, Ella Marie Hætta Isaksen, James Daniel Njie Eriksen og Aleksander Kostopoulos for. Carl Christian Lein Størmer har laget videoen.

GÅTE: Kjærleik

Gåte slapp en ny musikkvideo sist uke – godt timet til den fysiske utgivelsen av den nye Ulveham-samlingen. «Kjærleik» er en av låtene på samleplaten – og er gitt en livevideo fra innspillingen av den akustiske versjonen som er med på albumet.

«Kjærleik» er skrevet av Knut Buen, og dukket først opp på albumet Nord i 2021. Denne nye versjonen ble spilt inn i mars i år på historiske Akershus slott, der det Oslo-baserte Artemis-koret ble med på notene.

– «Kjærleik» er en spesiell sang for oss i Gåte, og den ser ut til å være i stadig utvikling, sier Gunnhild Sundli & co i en kommentar.

– Denne dagen fikk sangen en ny farge igjen. Alle i rommet følte at vi knyttet oss til noe hinsides definisjonene, men likevel ekte og håndgripelig.

– Vi følte det, og vi håper og tror at du gjennom denne videoen også kan føle det. Vi retter også en enorm takk til det fantastiske koret Artemis.

Det nye albumet er kalt opp etter låten «Ulveham», som Gåte representerte Norge med i den internasjonale Eurovision-sendingen tidligere i år. Bandet dukket først opp på begynnelsen av 2000-tallet, og gjorde comeback i 2017.

POM POKO: My Family

«My Family» er den siste og nyeste singelen fra albumet Champion, som blir sluppet via det britiske plateselskapet Bella Union i dag. Bandet spilte tidligere denne uken på Rough Trade East i London, og skal også ut på en større Englandsturné i det meste av oktober.

Pom Poko startet i 2016 i Trondheim, der tre av medlemmene studerte på jazzlinja ved NTNU. Bandet flyttet senere til Oslo. De var en av finalistene i NRK P3s Årets Urørt-konkurranse i 2017, og slapp to år senere debutalbumet Birthday. I 2019 var de nominert til Bendiksenprisen – og til Nordic Music Prize.

Birthday ble også nominert til Spellemannprisen 2019 i klassene indie/alternativ og Årets nykommer. I 2021 fulgte de opp med det nye albumet Cheater.

Materialet til «My Family» er filmet av Marieke Hulzinga, Pom Poko og Sondre Christoffersen. Det er Christopher R. Helberg som har klippet og satt sammen videoen. Champion beskrives ellers av Bella Union som «reflekterende og livsbejaende post-punk».

Pom Poko består av Ragnhild Fangel Jamtveit (vokal), Jonas Krøvel (bass), Martin Miguel Almagro Tonne (gitar) og Ola Djupvik (trommer). Bandet er oppkalt etter en japansk animasjonsfilm fra 1994, skrevet og regissert av Isao Takahata ved Studio Ghibli.

FORMOE: Fugio

Denne sommeren slapp Kristiansand-artisten Formoe sin nyeste låt, «Fugio». Det betyr jeg flykter på latin. Låten beskrives som en stemningsfull instrumentallåt hvor Formoe ønsker å skildre hvordan sivilbefolkningen kan oppleve å miste ytringsfrihet og rettigheter. Utgivelsen ble fulgt opp med en animert musikkvideo som illustrerer menneskers kamp for demokrati og frihet i møte med stormaktene.

– Med elementer fra sjangre som new age og filmmusikk og inspirasjon fra ulike kulturer, inkludert en Swahili-sample, utforsker låten konflikten og lidelsen uskyldige mennesker opplever i krigsherjede områder, sier Formoe i en kommentar.

«Fugio» er tilgjengelig på alle strømmeplattformer. Den vil også være en del av Formoes første fullengder, som planlegges lansert i løpet av 2024. Formoe har selv skrevet låten, og er medprodusent sammen med Roar Farstad.

Videoen er et samarbeid med de egyptiske animatørene Youssef Abdelfadel og Sohila Medhat. Dette er trioens tredje prosjekt sammen. Tidligere musikkvideoer for Formoes sanger, «Dreams of Yesterday» og «Always», har blitt vist på anerkjente musikkvideofestivaler i både New York, Los Angeles, Paris og Sverige.

Omslaget til «Fugio» er ellers en visuell fremstilling av en fredsrose med blodflekker, designet for å forsterke budskapet i låten og musikkvideoen. Det er skapt av den erfarne coverdesigneren Sten E. Moe.

X-PLEASURE: Søster

Tønsberg-bandet X-pleasure har eksistert i 25 år. Og for første gang utgir bandet musikk med norsk tekst. «Søster» ble først skrevet på engelsk og utgitt på albumet His Master’s Voice tidligere i år.

– Sangen handler om å finne sin egen vei når opplagte veier synes å gå i feil retning – og hvordan lys noen ganger oppleves så sterkt i mørket.

– Vi er ekstremt stolte over å utgi denne sangen i norsk drakt. Det er krevende å finne sin egen stemme på morsmål, og vi håper «Søster» faller i smak, forteller bandet.

«Søster» er produsert og innspilt av Christer Krogh i Velvet Recordings (tidligere Studio Nova) i Østfold.

X-pleasure er Ruben Heide, Dan Heide, Kjell Rønning, Øivind Stavik og Carl-Marcus Rognstad. Bandet ble startet i 1999 av Ruben og Dan Heide, og ga ut sitt første album 2003.

I 2020 bestemte bandet seg for å starte opp igjen etter en mangeårig pause. I 2022 utga X-pleasure sin første låt på 20 år – singelen «Second Round» på Apollon Records i Bergen. 24. mai i år slapp bandet sitt andre album, His Master’s Voice.

Dan Heide har spilt i en rekke band, og medvirker på plater med blant annet Zeromancer og Ljungblut. Det er nok prosjekter som Seigmen-fans kjenner svært godt til. Det er Tower Film og Carl Fredrik Normann som står bak videoen til «Søster».

RULE OF TWO: Year Zer0

– Dette er første single fra vår andre EP som slippes i vinter, forteller Oslo-duoen Rule Of Two til oss. De er etter hvert blitt gode venner av denne spalten, og har sendt flere videoer vår vei (se for eksempel denne utgaven av Ballade video, fra juni i år).

– «Year Zer0» er en groove-basert, perkussiv og elektronisk pop/rock låt, med elementer fra både synth-pop, indie og hardcore. Den krysser sjangre skamløst og pusher grensene videre.

– Tekstmessig handler låta om løfter og forsetter som ikke blir holdt. Og om å gi opp både seg selv og andre etter å ha hørt det samme fjaset om og om igjen uten at noe skjer. Så la oss starte fra scratch, tilbake fra år null.

Videoen er som tidligere produsert av Kristian Liljan, og gjenspeiler det tematiske med det duoen kaller «nedtelling i fokus og urovekkende handlingsmønster og stemninger».

Musikken til «Year Zer0» er ved Rule Of Two, mens Ronny Flissundet har skrevet teksten.

INGEBRIGT HÅKER FLATEN: Free That Jazz

Ingebrigt Håker Flaten skrev i 2021 «(Exit) Knarr», bestillingsverket til Vossa Jazz for det året. Premieren måtte utsettes til 2021 på grunn av COVID-situasjonen. Samme år kom musikken også ut som plate.

Denne uken utgir Flaten første låt fra det kommende albumet Breezy, der selve tittelen er en hyllest til den amerikanske musikeren Jaimie «Breezy» Branch. Hun døde i 2022, bare 39 år gammel. Flaten og Branch samarbeidet flere ganger, etter at den norske bassisten flyttet til USA i 2006.

På det nye albumet, der Flaten også er komponist, medvirker Mette Rasmussen, Karl Hjalmar Nyberg, Erik Kimestad Pedersen, Oscar Grönberg, Jonathan F. Horne, Olaf Moses Olsen, Oddrun Lilja Jonsdottir og Joakim Rainer Petersen. Albumet er inspirert av størrelser som Alice og John Coltrane, Anthony Braxton, Terje Rypdal, Cecil Taylor og Sun Ra.

Den fargerike videoen til «Free That Jazz» er laget av Juliane Schütz. Om dette sporet sier den prisbelønnede norske musikeren følgende: – Dette er min spin på den klassiske sangen «Freedom Jazz Dance» av Eddie Harris.

– Siden tidlig på 90-tallet har jeg ellers vært en stor fan av Anthony Braxtons utrolige arbeid. Mettes alt-sax og Oscars pianoarbeid på dette sporet er fantastisk. Jeg synes det gjenspeiler både Braxton og Cecil Taylor, før hele ensemblet strekker seg ut i et mer bluesaktig landskap og forsvinner, utdyper Håker Flaten.

Albumet Breezy slippes på Sonic Transmissions Records 27. september.

Vi ønsker alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 235 av Ballade video.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤