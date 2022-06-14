Musikkproduksjonene i Forsvaret reddet på revidert budsjett

8 rødgrønne millioner til Forsvarets musikk skal redde Sjøforsvarets musikkorps fra stillhet.

– Forsvarets musikk har over flere år vært utsatt for effektiviseringskutt, noe som har gjort at de har hatt svært lite penger til produksjoner og fremføringer. Slik beskriver SVs Kathy Lie på Stortinget bakgrunnen for de ekstra millionene til Forvarets musikk, som særlig skal treffe det de mener er underfinansierte korps i Forsvaret.

Åslaug Sem-Jacobsen sitter i Kultur- og familiekomiteen for Senterpartiet, og skriver til Ballade.no at hun forventer at Marinemusikken nå er reddet fra nedleggelse. Etter opplysninger Ballade har fått i mellomtida, skal det ikke ha vært snakk om nedleggelse, men derimot at økonomien i Marinemusikken var så dårlig at det spøkte for produksjonene.

– Vi mener man må ha i mente at Marinemusikken, slik tilfellet også er med de andre korpsene til forsvaret, er helt avgjørende for Forsvarets store seremonielle oppdrag. Dette sitter i ryggraden til alle offiserer og det er en selvfølge at korpsene er tilstede blant annet på 8. mai, avreise og hjemkomst fra internasjonale operasjoner, og andre merkedager som markeres, skriver Sem-Jacobsen.

Både SV og Arbeiderpartiet, ved Torstein Tvedt Solberg, var ute tirsdag og skrøt av budsjettøkninga.

– Jeg er glad for at jeg kjempet for Forsvarets musikk og økte deres budsjett med 8 millioner, skriver SVs stortingsrepresentant Kathy Lie på Facebook, og flere rød-grønne politikere er ute og framhever hvordan de brukte revidert statsbudsjett til å holde liv i musikk fra forsvarets korps.

Lies partifelle og Creos forbundsleder Hans Ole Rian håper at tilskuddet blir fulgt opp i statsbudsjettet for 2023, skriver Kontekst:

– Tusen takk til partiene på Stortinget som har bevilget 8 millioner ekstra til Forsvarets musikk! Nå blir det mange flere konserter, turneer, oppdrag og aktivitet resten av året!

Red. anm.: Denne saken er oppdatert med informasjon som korrigerer det første inntrykket som saken ga, om at Marinemusikken var foreslått lagt ned. Det har imidlertid vært bekymringer internt og i fagforeningene for om det var nok penger til aktivitet. Endringene er skrevet inn onsdag 15. juni kl 09.