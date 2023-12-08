Ballade video: Kjære stjerne. Fra Sulis til Keiko

Ukens nye videoer med Lyder Røed, Hanne Tveter, Ottar «Big Hand» Johansen, Bjørn Berge, Knut Reiersrud Band, Anette Askvik, Erik Lukashaugen, Uncle’s Institution og Egil Olsen Trio.

Det fortsetter å komme mange fine norske musikkvideoer. Så langt i år har vi publisert 396 av dem, alle inkludert artistpresentasjoner og omtaler. Det inkluderer denne ukens ni videoer, som igjen gir oss en solid spennvidde. Vi ligger med andre godt an til å sette en ny rekord i antall visninger dette året.

Om du skulle satt deg ned og sett alle sammenhengende, ville du ha brukt rundt halvannet døgn uten pauser. Heldigvis er alle tilgjengelige i det store arkivet vårt, der de kan tittes på i ro og mak. Og gjerne tas frem igjen.

Kort sagt: God fornøyelse!

LYDER RØED: Cheap Love

«Cheap Love» er ute på Jazzland Recordings. Den er skrevet og arrangert av Lyder Øvreås Røed, og produsert av Lars Horntveth. Og spilles av OJKOS – orkesteret for jazzkomponister i Oslo – med gjester fra Fieh.

– Da jeg skrev mitt andre verk for OJKOS hørte jeg mye på Peter Gabriel, og spesielt hans første soloskive. Den med et bilde av et utsnitt av en bil som går under navnet «Car.», sier Lyder Røed.

– Låten «Here Comes The Flood» fra den platen er kanskje hoved-inspirasjonskilden til «Cheap Love». Trommebrekkene inn til refrengene er et lite nikk med hatten til Gabriel, selv om låten ble noe helt annet da jeg skrev den ferdig.

– Sofie Tollefsbøl skrev tekst til og la på helt nydelig vokal, samtidig som Lars Horntveth bidro med sin estetiske smak og litt herlig synthkrydder på toppen. Synth-soloen på outroen til låten er en one take med Lars i Pooka Studio.

Videoen til låten er laget av Tor-Finn Malum Fitje. En kunstner som ifølge Røed er en mester på å lage intrikate animerte videoer som han programmerer selv.

– Bølger og linjer snor seg inn og ut av hverandre og skaper et slags psykedelisk univers.

Vi hører Sofie Tollefsbøl (vokal), Lars Horntveth (synth), Tina Lægreid Olsen og Camilla Hole (saxofoner), Lyder Øvreås Røed, Richard Köster og Tancred Heyerdahl Husø (trompet og flygelhorn), Magnus Murphy Joelson, Johannes Fosse Solvang og Andreas Rotevatn (trombone), Henriette Eilertsen (fløyte), Knut Kvifte Nesheim (vibrafon), Edvard Synnes (keyboards), Jørgen Kasbo og Arne Martin Nybo (gitarer), Alexander Hoholm (bass) og Ola Øverby (trommer).

SE OGSÅ musikkfilmen «Håp i Amerika», som hadde eksklusiv premiere hos Ballade tidligere denne uken

HANNE TVETER: La Leyenda del Tiempo

Hanne Tveter er kjent for sine musikalske utforskninger, og presenterer her en personlig jazztolkning av det ikoniske flamenco-verket «La Leyenda del Tiempo».

– «La Leyenda del Tiempo» fra 1979 markerte et banebrytende øyeblikk i flamenco-verdenen. Originalteksten av dikteren Federico García Lorca og musikken komponert og produsert av Ricardo Pachón løftet stykkets betydning, sammen med den unike stemmen og tilstedeværelsen til den spanske artisten Camarón de la Isla.

Nå gir Tveter nytt liv til sangen med et nyskapende arrangement av Daniel García Diego. Han spiller også piano, mens vi ellers hører Pablo Martin Caminero (kontrabass) og Shayan Fathi (trommer).

Tveters versjon hyller røttene til «La Leyenda del Tiempo», samtidig som den utfordrer de grensene til musikalske sjangre, heter det. Låten omtales som et vitnesbyrd om de ubegrensede mulighetene som innovasjon kan bringe til etablerte flamenco-klassikere.

Singelen ledsages av en offisiell musikkvideo, som ifølge Tveter «transporterer deg til hjertet av flamenco-poesiens arv». Videoen er skapt av Ana Solinis Audiovisual, og er filmet mot bakteppet av landskapet i Chiclana, nær hjembyen til den legendariske artisten Camarón de la Isla, San Fernando.

OTTAR «BIG HAND» JOHANSEN: Sang for Sulis

– I forbindelse med premieren på filmen Sulis 1907 den 6. oktober 2023, så slapp jeg en ny låt: «Sang For Sulis», skriver Ottar «Big Hand» Johansen på sin Facebook-side.

– Det er min hyllest til stedet; en nyinnspilling basert på «Song For Sulis» fra 1991, den gang gitt ut som et minne om nedlegging av gruvene. Sangen er en hyllest til et unikt oppvekstmiljø, folket og kulturen – og ikke minst gruvsluskan!

– Nå gir jeg ut en ny video av «Sang For Sulis». Den inneholder unike bilder fra Sulis, med musikkorps, kor, 1. mai-tog og flotte naturbilder. Og med takk til Jarl Kulstad og Kåre J. Pettersen.

Videoen er produsert av Bjørn E. Melbye for New Cut Music 2023. «Sang for Sulis» er skrevet av Ottar Jakob Johansen og Per Einar Fjellheim. Johansen har også produsert den sammen med Tommy Nilsen.

Sulis 1907 er regissert av Nils Gaup. Den handler om en tid da gruvebyen Sulis i Nordland var Nordens svar på Det ville vesten – og kobbergruvene i den arktiske fjellheimen var blant de største og mest nådeløse.

BJØRN BERGE: Get It On

Premiere!

«Get It On» er en ny sang fra det kommende albumet til Bjørn Berge, som gis ut i januar. Videoen er laget av Shady Shades, aka Thomas Mortveit, og er filmet i Garasjebryggeriet i Haugesund. Låten er innspilt ved ABC Studio i Etne av Kjetil Ulland.

Gitaristen fra Haugesund har tidligere utgitt 12 studioalbum, samt en live-plate. Både i 2001 og 2002 mottok han Spellemannprisen i kategorien Blues, og har også mottatt bluesprisen til Notodden Blues Festival.

Her gjør Berge en tøff, akustisk versjon av T-Rex-låten «Get It On» fra 1971. Han forteller at han alltid velger covere ut i fra låter han liker – og har et personlig forhold til.

– Jeg har alltid digga T. Rex og Marc Bolan. En dag hørte jeg låta på radio, satte meg ned og begynte å pønske ut en måte å gjøre noe med den på. Jeg tuna ned gitaren til en lav A, noe som funka bra og ga meg en noe tyngre sound enn originalen.

Bjørn Berge besøker jevnlig klubber og store jazz-, blues- og rockfestivaler rundt om i Norge, Europa og Nord-Amerika. Han har spilt på festivaler i blant annet Danmark, Canada, Frankrike, Sveits, Italia, Tyskland, Ukraina og Russland.

Hans upolerte versjon av «Get It On» slippes i dag, og er tredje og siste singel fra det nye albumet Introducing Steelfinger Slim. Det kommer 26. januar 2024.

KNUT REIERSRUD BAND: Keiko

Tirsdag i neste uke, 12. desember, har Knut Reiersrud invitert noen av sine svenske musikervenner til å feire Jul på Svenska i Lille sal på Oslo Konserthus. Det dreier seg om ingen ringere enn Lisa Rydberg, Lisa Långbacka og Ale Möller. Det går dessuten rykter om at Knut selv skal være stjärngossa.

– Dette er jo kvelden før Luciadagen, så kanskje det blir lussekatter også, heter det.

Knut Reiersrud Band er ellers klare med et nytt album på nyåret, og feirer det med en låt om Keiko, spekkhuggeren kjent som Willy i den første av tre Free Willy-filmer.

Keiko ble fanget av en fiskebåt utenfor Island i 1979, og ble attraksjon ved flere akvarier og fornøyelsesparker. I 1997 ble han endelig satt fri i virkeligheten også, og ble fraktet hjem til Island. Han døde av lungebetennelse i Halsa i Norge, nettopp 12. desember 2003.

– Den nye langspillplata består av åtte musikkstykker. Det er betraktninger om dyr som har vært uheldige og kommet i kontakt med oss mennesker – Havnesjefen, Hvaldimir, Freya, Jangla og så videre, forteller Reiersrud.

ANETTE ASKVIK: Kjære stjerne

Anette Askvik er en artist, komponist og produsent fra Stavanger. Hun har flere ganger vært i Lofoten, hvor hun har blitt inspirert til å skrive musikk. Denne gangen ble fotograf Linnea Syversen med. De to bodde i en gammel, renovert låve mellom snøkledde fjell ved det åpne hav, mens nordlyset spant over slettene om natten.

Videoen til «Kjære stjerne» er ikke en vanlig musikkvideo, men beskrives som et vakkert bilde på mennesket i kontakt med naturen. En lengsel etter å bevege seg i et mye saktere tempo og komme tilbake til det opprinnelige.

– Lyden av snø er et album om håp i en tid hvor det er lett å miste troen på det gode. Det kollektive hjulet ruller i en enorm fart, og vi klarer ikke å ta vare på oss selv, hverandre eller naturen rundt oss.

«Kjære stjerne» er hentet fra det nye albumet Lyden av snø, som kom ut første desember. Vi hører også Ole-Bjørn Talstad (piano), Mathias Eick (trompet) og Jørn Erik Ahlsen Alkanger (gitar). I tillegg til Stahlquartett fra Dresden, med Alexander Fülle, Peter Andreas og Michael Antoni.

Sangen er mikset av Øystein Sevåg, som også har skrevet orkesterarrangementer, og mastret av Morten Lund. Lyden av snø er Anette Askviks fjerde album, der alle har kommet ut på hennes eget selskap Bird Records. Hun har selv produsert albumet.

ERIK LUKASHAUGEN: Hvit desember

Erik Lukashaugen slipper sitt sjette album 5. januar 2024. Det er på dagen 10 år etter han sa opp jobben for å bli artist på fulltid. I løpet av denne perioden har elverumsingen spilt over 700 konserter over hele Norge, og etablert seg som en av landets travleste viseartister.

– Midt på treet er et album som tar status på tilværelsen. Her er det ikke de små hverdagslige tingene som diskuteres, men tanker om hvordan livet har blitt og hva som virkelig betyr noe for en mann som fyller femti.

Musikalsk og tematisk sies den nye utgivelsen å være beslektet med korona-albumet Det vi rakk fra 2021. Lukashaugen har skrevet all musikk og de fleste tekster, men har også fått med et par tonesettinger av tømmerhugger-dikteren Hans Børli. Disse sangene var opprinnelig ment for Spellemannsnominerte Vi eier skogene i 2018. Albumet inneholder også en låt av Tom Roger Aadland, samt en tolkning av «Jeg ser» av Sigbjørn Obstfelder.

Innspillingen av Midt på treet er i hovedsak gjort av Lukashaugen, mutters alene i hjemmestudioet «Klangkoia». Samt med viktige bidrag fra stødige våpendragere som Børre Flyen (trommer), Tarjei Nysted (strykere, m.m.) og Krister Skadsdammen (pedal steel/el-gitar) – og enkeltbidrag av Bjørge Verbaan (piano) og Siri Snortheim (cello).

Plateslippet akkompagneres av en 25-konserters turné på Østlandet. Animasjonen i videoutgaven av «Hvit desember» er ved Rebekka Eschauzier.

EGIL OLSEN: Do It Yourself (live)

Vi avslutter med en dobbel dose Egil Olsen. Han er aktuell med nytt livealbum, julekonserter og digital julesingle, samt en musikkvideo fra Uncle’s Institution.

– Med mitt nye album big babies har eg turnért som ein slags jazztrio med Henrik Lødøen på trommer og Martin Morland på kontrabass, forteller Olsen til Ballade video.

– Eg er på ingen måte ein jazzmusikar. Dei er, men ikkje eg. Eg er ein uskulert noob som likar å vrenge sjela, hjertet og hjerna mi i songar. Eg ville berre leike med jazz og lage eit album og eit liveuttrykk som var musikalsk og fritt, og levande og sparkande.

Det nye livealbumet heter Trio – live & kickin. Det byr på nye sanger, gamle schlagers i ny drakt, samt litt av fjaset og anekdotene som gjør et Egil Olsen-show til et Egil Olsen-show.

– Plata vart innspelt heilt i starten av turnéen i november 2022. Etter tre år i ufrivillig turnépause kan ein merke ein svolten speleglede – og ein tydeleg rørt meg på ekstranummeret eg prøvar å tøyse med.

– Tidlegare i år vakna også mitt gamle band Uncle’s Institution til live, med vinylutgivelse i serien Norske Albumklassikere. Første desember kom det aller første nye livstegnet fra bandet, julesingelen «Wonderful Feel».

– Singelen fra 2001 var originalt kun utgitt i eit lite opplag på cd av vår manager, Kathrine Synnes. Som B-side kan du nyte eit liveopptak av Egil Olsen og Jenny Hval med Uncle’s Institution-julesongen «glad ur herre» (altso «Glad you’re here», men som i «Get ur freak on» og «Hot in herre»). Det er også børsta støv av musikkvideoen med nyttig bruk av avansert AI-teknologi for oppskalering fra ein sliten liten videokassett til fin 4K på YouTube.

I desember inviterer Egil Olsen til julekonserter i Gamle Skrivargarden i Volda den 15., på John Dee i Oslo den 21. og på nye Løvenvold Theater i Ålesund den 22.

UNCLES iNSTITUTION: Wonderful Feel

