Ad Lib Årets Jazzklubb 2026 fra v: Erik Johansen, Liv Boye Okkenhaug, Gry Bråtømyr

Erik Johansen og Liv Boye Okkenhaug fra Ad Lib Jazzklubb i Bodø hadde ingen anelse om at de skulle få den gjeve prisen for jazzarrangører. Det var Gry Bråtømyr (til høyre), daglig leder i Norsk jazzforum, som overrakte – og overrasket – med prisen. (Foto: Ihor Volynets)

NotisPriser og tildelinger

Ad Lib i Bodø er Årets Jazzklubb 2026

Guro Kleveland bylinebilde
Publisert
29.04.2026 22:14
Skrevet av
Guro Kleveland

Ad Lib Jazzklubb i Bodø feiret onsdag kveld 50 år. Midt i feiringen ble de overrasket med hederen som Årets Jazzklubb.

Det er Norsk jazzforum som deler ut prisen Årets Jazzklubb. I begrunnelsen Ballade fikk oversendt legger organisasjonen vekt på klubbens betydelige innsats gjennom fem tiår, der den har etablert seg som «en nær og levende møteplass, preget av høy kvalitet, nysgjerrighet og en sjelden varme». Klubben fremheves også som en viktig aktør for utviklingen av jazzmiljøet i Nord-Norge.

Historisk feiring
Jubileet ble markert med en todagers feiring, der hovedprogrammet fant sted på Piccadilly Pub – samme sted som klubbens virksomhet startet 29. april 1976, den gang under navnet Norrøna hotell, forteller Norsk jazzforum. Daglig leder i Jazzforum, Gry Bråtømyr, understreket ved prisoverrekkelsen Ad Lib Jazzklubbs betydning både regionalt og nasjonalt:

– Ad Lib Jazzklubb har over lang tid vært en sentral drivkraft i det nordnorske jazzlivet, og er høyt verdsatt av både musikere og publikum. Samtidig har klubben markert seg nasjonalt som en solid aktør på den norske jazzscenen. Det er en svært fortjent utmerkelse, og det er særlig gledelig å dele den ut i forbindelse med klubbens 50-års jubileum.

Prisen består av en statuett og et pengebeløp på 50 000 kroner.

Om Årets jazzklubb
Det er åpent for alle å nominere kandidater til Årets Jazzklubb, og det er Norsk jazzforums styre, bestående av arrangører, festivaler og profesjonelle jazzmusikere, som tildeler prisen. I vurderingen legges det vekt på blant annet en bevisst og målrettet programpolitikk, god gjennomføring av arrangementene og god organisering. Juryen ser også på klubbens betydning for et gitt miljø, dens utvikling, og evne til nytenking.

