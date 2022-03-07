Årets Jazzklubb2021 2 Tynset Jazzklubb

Tynset Jazzklubb er kåret til Årets jazzklubb 2021. Det var musiker og styremedlem i Norsk jazzforum, Live Maria Roggen (nr to fra venstre) som overrakte prisen lørdag kveld, i forkant av en konsert med den norske trioen SOLID! og den amerikanske bassklarinettisten John Ellis. Fra venstre: Dagfinn Hokstad, Live Maria Roggen, Ann Synnøve Ulvund og Steinar Brekken. (Foto: Anne Skjøtskift)

AktueltJazz

Tynset Jazzklubb kåret til Årets Jazzklubb

Publisert
07.03.2022
Skrevet av
Guro Kleveland

En overrasket og overrumplet gjeng i Tynset Jazzklubb ble lørdag kveld overrakt prisen Årets jazzklubb 2021 av musiker og styremedlem i Norsk jazzforum, Live Maria Roggen.

Helt ut av det blå dukket Live Maria Roggen opp på dagens konsert og delte ut prisen for Årets jazzklubb på vegne av Norsk jazzforum til OSS! Vi er helt satt ut! Tusen, TUSEN takk! Det setter vi enormt stor pris på! ❤️🥰

Det skriver Tynset Jazzklubb i sosiale medier, etter at de ble overrasket med prisen som fjorårets beste jazzklubb.

– Jazz er en musikkform som mange ikke vet at de liker, før de tar skrittet og går på jazzkonsert. Å drive jazzklubb på et lite sted er en øvelse som krever pågangsmot, struktur, utholdenhet – og ikke minst en evne til å inspirere og engasjere sine sambygdinger. Gjengen bak Tynset jazzklubb er stjerneeksempler på dette. Jeg er imponert, uttalte Live Maria Roggen i en pressemelding fra Norsk jazzforum. Prisen Årets jazzklubb 2021 er på 50 000 kroner.

«Klubben har på forbilledlig vis klart å bygge en sterk og stabil konsertkultur på kort tid, og har stor betydning for det lokale og regionale musikklivet», skriver medlems- og interesseorganisasjonen Norsk jazzforum i begrunnelsen for tildelingen.

Tynset Jazzklubb ble etablert i 2014, og har base i Tynset kulturhus. Klubben arrangerer også Tynset Jazzfestival i september.

årets jazzklubbLive Maria RoggenNorsk jazzforum

