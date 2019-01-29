Blow Out! er Årets jazzklubb 2019

Den musikerdrevne konsertserien Blow Out! i Oslo er kåret til Årets jazzklubb 2019.

Prisen ble overrakt på Kafé Hærverk i Oslo i kveld, før konserten med Hodgkinson/Zanussi/Solberg + Monday Duo under jazzmønstringa Vinterjazz.

Prisen Årets jazzklubb er en påskjønnelse for kreativitet og hardt arbeid fra landets ildsjeler, og i tillegg til heder og ære får klubben kr 50 000,-.

Stor anerkjennelse

Konsertserien Blow Out! ble startet opp og drives av to av landets mest aktive og profilerte trommeslagere, Paal Nilssen-Love og Ståle Liavik Solberg.

– Vi setter stor pris på denne anerkjennelsen av det vi har jobbet med i mange år – å bygge opp en klubb for topp improvisert musikk og frijazz, sier initiativtaker, arrangør og trommeslager Ståle Liavik Solberg. Solberg var også «Solberg» i trioen på scenen denne kvelden.

– Akkurat hva vi skal bruke pengene på er ikke klart enda, men det blir garantert noe ekstra, og noe veldig kult!

En sentral scene for frijazz og eksperimentell musikk

Styret i medlems- og interesseorganisasjonen Norsk jazzforum er jury, og tildeler prisen til en av organisasjonens medlemsklubber. Styret består av arrangører, festivaler og profesjonelle jazzmusikere.

I vurderingen av Årets jazzklubb legger de vekt på blant annet en bevisst og målrettet programpolitikk, god gjennomføring av arrangementene og god organisering. Juryen ser også på klubbens betydning for et gitt miljø, dens utvikling og evne til nytenking.

Styreleder Ingrid Brattset overrakte Årets arrangør 2019 til Blow Out! ved Ståle Liavik Solberg denne kvelden.

– Blow Out! har blitt en helt sentral scene for frijazz og eksperimentell musikk med store norske og internasjonale musikere på programmet side om side med unge fremadstormende musikere, sa hun om vinneren.

Et samlet styre har formulert seg slik om vinneren:

Festivalen Blow Out! ble arrangert først gang i 2010, og rett over nyttår 2011 så også konsertserien med samme navn dagens lys. Siden den gang har de ikke sett seg tilbake. Med sin fremoverlente og innovative bookingprofil, assosieres klubben med et sted der man kan få oppleve gamle helter, for ikke å snakke om levende legender, fra inn- og utland, side om side med sine yngre kolleger. Et resultat av dette er at klubben appellerer til både «gamle» frijazz-entusiaster, og til dem som har interesse for det eksperimentelle og vil søke nye impulser. Blow Out! bærer sterkt preg av den entusiasmen og kjærligheten for musikken som bor hos de to som står bak, musikerne Paal Nilssen-Love og Ståle Liavik Solberg. Deres entusiasme er like stor enten de står bak, på eller foran scenen, og alle er velkomne til å ta del i festen.