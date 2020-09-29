Inderøy jazzforum kåret til Årets jazzklubb 2020

Musiker Stian Westerhus er nestleder i styret til Norsk jazzforum, kommer fra Inderøy i Trøndelag, og er bosatt både der og i Oslo. Tirsdag kveld var han tilstede på konserten med Eirik Hegdals Musical Balloon, og fikk æren av å overraske og hedre klubben som ligger hans hjerte nær.

– Jeg er veldig glad for at Norsk jazzforum har kåret Inderøy Jazzforum til Årets Jazzklubb 2020. Inderøy Jazzforum var mitt første møte med live improvisert musikk, og med en stafett av en dugnadsinnsats fra mange musikere og ildsjeler opp gjennom årene, har Inderøy Jazzforum kunne presentere mye av det som rører seg i norsk og skandinavisk jazz. Og blant musikerne er det kjent at Inderøy Jazzforum har et ekstremt lydhørt publikum som det er veldig gøy å spille for. Jeg håper Inderøy Jazzforum vil fortsette å være så viktige som de har vært, for flere enn meg, sier Westerhus.

Inderøy jazzforum ble kåret til Årets jazzklubb 2020 av medlems- og interesseorganisasjonen Norsk jazzforum. «Klubben har med sitt høye kunstneriske program og sin solide lokale forankring, opparbeidet seg en helt spesiell status hos både et trofast publikum og hos entusiastiske musikere», skriver organisasjonen i pressemeldingen om vinneren.

Inderøy Jazzforum ble stiftet i 1989, og arrangerer rundt 20 konserter i året i tillegg til festivalen Soddjazz i april. Klubben har et nært samarbeid med Sund folkehøgskole, og rekrutterer både unge jazzlyttere og frivillige, forteller Norsk jazzforum i meldingen.

Begrunnelse for prisen

Inderøy jazzforum har gjennom en årrekke holdt et høyt kunstnerisk program, med stor vekt på variasjon og mangfold. Klubben har over lang tid vist hvor mye lokal forankring betyr for et miljø, og med sin evne, og ikke minst mulighet til, å rekruttere unge jazzlyttere og frivillige, har klubben opparbeidet seg en helt spesiell status hos både et trofast publikum og hos entusiastiske musikere.

Gjennom sitt nære samarbeid med Sund folkehøgskole, blir Inderøy jazzforums lokale ildsjeler hvert år supplert med dugnadsvillige studenter. På den måten sikres så vel kontinuitet som nytt blod til drift av klubben, noe som også sikrer muligheten til å opprettholde den gode tradisjonen med høy kvalitet på programmet, stor kunstnerisk bredde i musikken og superlativer fra gjestende musikere.