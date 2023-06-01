Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og Kulturtankens (avtroppende) direktør, Øystein Strand, under framlegget av rapporten om DKS og Kulturtanken 31. mars. Sjefsanalytiker Elisabet Sørfjorddal Hauge fra Oxford Research på skjermen.(Foto: Kultur- og likestillingsdepartementet)

Trettebergstuen svarer SV om Den kulturelle skolesekken og Kulturtanken

01.06.2023
- Red.

Stortingspolitiker Kathy Lie fra SV stilte nylig spørsmål om den videre utformingen av Den kulturelle skolesekken og en anbefalt styrking av Kulturtanken. Nå har kultur- og likestillingsministeren svart.

Stortingspolitiker Kathy Lie (SV) i familie- og kulturkomiteen stilte 23. mai skriftlig spørsmål til statsråden om videre utforming av Den kulturelle skolesekken (DKS), styrking av Kulturtanken og tilpasning av ordningen til skolens målsettinger.

Rapporten «DKS og Kulturtanken – En utredning bestående av en kartlegging av DKS og en evaluering av Kulturtanken», utført av analyseselskapet Oxford Research på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet, ligger til grunn for spørsmålsstillingen.

Statsråd Anette Trettebergstuen svarer innledningsvis at hun ikke oppfatter at rapporten anbefaler å gå bort fra målet om at DKS «skal holde høy kunstnerisk og kulturfaglig kvalitet»: Jeg kan betrygge representanten om at dette fremdeles vil være et sentralt mål som legges til grunn for videre utvikling av tilbudet i Den kulturelle skolesekken. 

Om Kulturtanken, den nasjonale etaten for DKS, sier Trettebergstuen at det er en «liten statlig etat», og peker på at både årsverk og driftsbudsjett ble «redusert betydelig» etter omleggingen av Rikskonsertene til Kulturtanken. «Besparelsen er overført til spillemidlene og fordeles nå uavkortet til fylkeskommunene og kommunene med krav om at midlene ikke skal gå til administrative kostnader som drift og lønn, men utelukkende til aktivitet i DKS,» opplyser statsråden i svaret.

Under punktet om en anbefalt styrking av Kulturtanken utdyper Trettebergstuen at hun oppfatter at rapportens anbefaling om å styrke Kulturtanken primært dreier seg om å styrke den juridiske kompetansen i virksomheten: «Bakgrunnen for anbefalingen er at Kulturtanken på etterspørsel fra fylkeskommunene og kommunene har tatt ansvar for stadig flere fellesfunksjoner som krever juridisk kompetanse, blant annet knyttet til utvikling av det nasjonale fagsystemet DKS-portalen og inngåelse av kollektive vederlagsavtaler. Kultur- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet er allerede i dialog med Kulturtanken om hvordan organisasjonen kan styrkes på det juridiske området innenfor gjeldende budsjettrammer.»

«Rapporten inneholder en rekke anbefalinger som Kunnskapsdepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet vil vurdere nærmere i fellesskap,» avslutter Trettebergstuen. Les hele svaret på Stortingets nettsider.

 

Kathy Lie, SV, Buskerud, familie og kultur

SV stiller spørsmål om Skolesekken og Kulturtanken i Stortinget

Stortingspolitiker Kathy Lie (SV) i familie- og kulturkomiteen ønsker statsrådens svar på videre utforming av Den kulturelle skolesekken, styrking av...

RK inn i Varmen

– Ikke aktuelt å kutte i Kulturtanken

Ny rapport om Den kulturelle skolesekken (DKS) og Kulturtanken sier at alle vil ha DKS-ordningen, og at den nasjonale etaten...

Skolekonsert Inni varmen 2016 Lars Opstad.jpg (article)

NTO: Sterkt bekymringsverdige signaler i rapport om Kulturtanken og Den kulturelle skolesekken

Norsk teater- og orkesterforening ser kritisk på premissene for utredningsarbeidet, hvilke spørsmål som er stilt og hvilke stemmer som er...

Skolekonserten Klangen av klima, et samarbeid mellom Oslo Filharmonien og DKS Oslo, vant internasjonal pris som beste store ensemble under YAM Awards i Brussel denne uka

Oxford Research’ flaue rapport om Den kulturelle skulesekken og Kulturtanken

– Eg er skuffa. Kanskje først og fremst fordi eg opplev at dette hadde vore enkelt å gjere skikkeleg, skriv komponist,...

Øystein Strand

Øystein Strand går fra Kulturtanken til Kulturdirektoratet

Kulturtanken-direktøren er ansatt som ny avdelingsdirektør for kunstnerisk produksjon og formidling i Kulturdirektoratet.

Skjermdump av søk i Offentlig elektronisk postjournal.

Hva skal Rikskonsertene hete?

Departementet skal ha sagt nei til navnet Kulturverket. Rikskonsertene omtaler det hele som en ugrei bestilling.

Olav Mjelva (Afargang) fra kategori for hardrock og metall / Tuva Syvertsen (Valkyrien Allstars) har produsert viser / Center of The Universe og Kenneth Lien lager elektronisk musikk, og tradisjonsmusikk. De er nominert i den siste kategorien. Kenneth (til høyre) er i min favorittkategori, «åpen klasse», med bandet sitt Ævestaden, dessuten.

Tuva og Olav og Benedicte og reinen

Nominerer-gratulerer! Som profesjonell musikksynser og -reporter er det to ting jeg har brukt for å kamme med meg kvalitet blant...

Bjørn Alterhaug Quintet

Blir klassiske musikere fratatt improvisasjon? Betraktninger rundt improvisasjon, musikk og læring

ESSAY: Musiker, komponist og pedagog Bjørn Alterhaug diskuterer hvordan «verktrohet» har kunnet virke styrende i høyere utdanning og musikk generelt,...