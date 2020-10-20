Trond Håskjold fra Surnadal er ny president – i et korforbund som ber kommunene åpne sine lokaler for sangerne.

Trond Håskjold fra Surnadal ble valgt til ny president i Norges Korforbund sist helg. På landsmøtet ble det også vedtatt en oppfordring til kommunene om å åpne opp igjen sine lokaler for korøvelser.

Trond Håskjold bor i Surnadal på Nordmøre og synger i Ensemble Dali og Trønderkor.

– Korsangen har hatt en god utvikling i Norge de siste årene. Også Norges Korforbund har hatt en vekst i medlemstall og tilbud. Jeg ser fram til å utvikle forbundet videre i tett samarbeid med våre mange tillitsvalgte rundt i landet, sier den nyvalgte presidenten.

Foruten Håskjold består det nye sentralstyret av Marit Husebø (visepresident, fra NK Rogaland), Elin Persson (leder for musikkfaglig råd, fra NK Nordmøre) og styremedlemmene Torunn Myre (NK Østerdalen), Elias Blichfeldt Mørk (NK Hordaland), Helen Bakke Agledahl (NK Troms og Finnmark) og Lars Stenersen (NK Oslo-Akershus).

Oppfordrer kommunene til å åpne lokaler for korøvelser

Tilgang til egnede lokaler er et stort problem for korene nå i koronatiden. Landsmøtet vedtok enstemmig en resolusjon der de oppfordrer norske kommuner til å åpne opp igjen sine lokaler for korøvelser. Hele 74 prosent av norske kor har måttet avlyse arrangementer nå i høst. 31 prosent av korene har fortsatt ikke tilgang til øvingslokalene sine, skriver Norges Korforbund i en pressemelding til Ballade.no.