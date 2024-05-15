Ny jobb: Blir administrerende direktør for Arktisk Filharmoni

Trud Berg blir administrerende direktør i Arktisk Filharmoni fra høsten, og tar med seg erfaring fra politikk, offentlig virksomhet og næringsliv.

– Stillingen som administrerende direktør i Arktisk Filharmoni er en av de mest spennende jobbene kultur-Norge kan tilby, sier Trud Berg.

Berg (1973) kommer fra stillingen som kommunikasjonssjef i Nova Sea AS, som omtales som den største produsenten av oppdrettslaks i Nord-Norge. Utpå senhøsten begynner hun som leder i Arktisk Filharmoni, som på sin side omtales som verdens nordligste profesjonelle orkester.

– Det har vært en virkelig spennende og lærerik periode i oppdrettsbransjen, sier hun i pressemeldingen fra orkesteret. – Arktisk Filharmoni er en ekte nordnorsk suksess, samtidig som det er mye som gjenstår før man finansielt er sidestilt med tilsvarende institusjoner i Norge. Nå gleder jeg meg til å ta fatt på nye utfordringer i kulturbransjen, sier den nye direktøren.

Styreleder i Arktisk Filharmoni, Tove Karoline Knutsen – selv musiker, komponist og politiker – trekker fram Bergs mangfoldige bakgrunn og ledererfaring som særskilte styrker.

– Trud [Berg] er et levende engasjert kulturmenneske, og dette – i kombinasjon med solid utdannelse innen økonomi og ledelse – gjør henne særdeles godt skodd til å lede landsdelens største og viktigste kulturinstitusjon, sier hun.