Trud Berg

(Foto: Ingrid Henriksen)

Ny jobb: Blir administrerende direktør for Arktisk Filharmoni

15.05.2024
Guro Kleveland

Trud Berg blir administrerende direktør i Arktisk Filharmoni fra høsten, og tar med seg erfaring fra politikk, offentlig virksomhet og næringsliv.

– Stillingen som administrerende direktør i Arktisk Filharmoni er en av de mest spennende jobbene kultur-Norge kan tilby, sier Trud Berg.

Berg (1973) kommer fra stillingen som kommunikasjonssjef i Nova Sea AS, som omtales som den største produsenten av oppdrettslaks i Nord-Norge. Utpå senhøsten begynner hun som leder i Arktisk Filharmoni, som på sin side omtales som verdens nordligste profesjonelle orkester.

– Det har vært en virkelig spennende og lærerik periode i oppdrettsbransjen, sier hun i pressemeldingen fra orkesteret. – Arktisk Filharmoni er en ekte nordnorsk suksess, samtidig som det er mye som gjenstår før man finansielt er sidestilt med tilsvarende institusjoner i Norge. Nå gleder jeg meg til å ta fatt på nye utfordringer i kulturbransjen, sier den nye direktøren.

Styreleder i Arktisk Filharmoni, Tove Karoline Knutsen – selv musiker, komponist og politiker – trekker fram Bergs mangfoldige bakgrunn og ledererfaring som særskilte styrker.
– Trud [Berg] er et levende engasjert kulturmenneske, og dette – i kombinasjon med solid utdannelse innen økonomi og ledelse – gjør henne særdeles godt skodd til å lede landsdelens største og viktigste kulturinstitusjon, sier hun.

 

Relaterte saker

Aillohas

Arktisk Filharmoni vil styrke samisk og kvensk i klassisk musikk

– Vi vil bidra til å øke kunnskapen om samisk og kvensk musikk på det klassiske feltet, sier Andreas Gundersen,...

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester

NOSO blir Arktisk filharmoni

Nordnorsk opera og symfoniorkester bytter navn.

LEAGUS – Herborg Rundberg

Seks komponister skal skrive nye verk til samisk og kvensk musikksatsing

Arktisk Filharmoni søkte nylig komponister til en større satsing på samisk og kvensk musikk. Nå er det klart hvilke seks...

Still fra Flower Bouquet av MIE BERGH og ARKTISK FILHARMONI

Ballade video: Tromsø, tundra og tango

Langsomt mot nord med Engegårdkvartetten, Mie Bergh og Arktisk Filharmoni, Konradsen, Aggie Frost, Naeon Teardrops, St. Niklas, Real Ones og...

Flere saker

Per Willy Amundsen

Likevel ikke forbud mot alkohol på festivalcamper

Justisministeren vil la det være opp til lokale myndigheter å avgjøre skjenkereglene for festivaler.

Barokksolistene Purcell’s Playground 03 ©Anja Koehler

I den klassiske musikkens hus er det mange rom

I noen sitter folk og øver iherdig. I andre sitter det et helt symfoniorkester. På kammerset står en fløytist og...

Benedicte Torget. Foto: Øystein Sevåg

Kraften i det enkle

Da Benedicte Torget skulle spille inn ny plate hadde hun seg selv inne på audition, og endte opp med jobben...