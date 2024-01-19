Ballade video: Tromsø, tundra og tango

Langsomt mot nord med Engegårdkvartetten, Mie Bergh og Arktisk Filharmoni, Konradsen, Aggie Frost, Naeon Teardrops, St. Niklas, Real Ones og Håkon Skogstad.

Det er et visst arktisk tilsnitt over denne utgaven av Ballade video, der vi ser på musikkvideo-tilbudet til Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF), som startet denne uken. Vi har også med Engegårdkvartetten med stykket «Joik Suite», som er basert på tradisjonelle joiker som er funnet i arkivet til Tromsø bibliotek.

Tromsø Internasjonale Filmfestival er en årlig festival, som vanligvis arrangeres den tredje uken i januar. TIFF har siden starten i 1991 vokst fra 5.000 til 60.000 publikummere, og regnes som den viktigste møteplassen for filmbransjen i Nordområdene.

Fredag 19. januar er det utendørsvisning med musikkvideoer med blant andre Mari Boine, Israel Nebeker, Michail Golikov, Aggie Frost, Naeon Teardrops, Snö, Mie Bergh og Arktisk Filharmoni og Konradsen. Vi ønsker alle en fin opplevelse, og regner med å komme tilbake til flere av disse videoene.

Kort sagt: God fornøyelse!

ENGEGÅRDKVARTETTEN: Joik Suite

Engegårdkvartetten presenterer her sitt eget arrangement av noen tradisjonelle joiker. De ble funnet frem hos Tromsø bibliotek av Sigmund Lillebjerka (1931-2015), som deretter arrangerte dem for to hardingfeler.

– Denne musikken tar lytteren med til de store viddene i Finnmark. Om du hører nøye etter, kan du nok høre hvordan ulvene lager sitt eget tonefølge til joiken, sier musikerne i Engegårdkvartetten.

Kvartetten består av Arvid Engegård (fiolin), Laura Custodio Sabas (fiolin), Juliet Jopling (bratsj) og Jan Clemens Carlsen (cello). Deres debut-CD fra 2008 ble omtalt som «breath-taking» i det britiske tidsskriftet The Strad, mens deres andre utgivelse vant magasinet Pizzicatos Supersonic Award.

De mange CD-utgivelsene deres inkluderer Mozarts «Preussiske kvartetter» og Schumanns komplette strykekvartetter. Engegårdkvartetten har opptrådt på noen av Europas beste scener, og har dessuten musisert i Sør-Amerika. Arvid Engegård er selv medgrunnlegger og kunstnerisk leder for Lofoten Internasjonale Kammermusikkfestival.

Videoen til «Joik Suite» ble filmet i Svolvær i Lofoten i juli 2023. Aurora Borealis Multimedia AS står bak filmen, med lyd av Sean Lewis. Engegårdkvartetten ble dannet under midnattssolen i Lofoten i 2005. I mars opptrer de både i Gamle Logen og Operaen i Oslo, før de drar videre til Frankrike og Skottland.

MIE BERGH og ARKTISK FILHARMONI: Flower Bouquet

Mie Bergh er utøvende musiker, låtskriver og komponist fra Tromsø, som også jobber som lydtekniker ved Bastard Bar. For tiden tar 23-åringen en mastergrad i utøvende rytmisk musikk, med laptop som hovedinstrument. Det skjer ved Musikkonservatoriet i Tromsø, hvor hun fra tidligere av har en bachelorgrad i klassisk perkusjon. Siden 2017 har hun også spilt i det Tromsøbaserte indie-bandet A Million Pineapples som vokalist, gitarist og låtskriver.

Det siste året har Mie Bergh jobbet med et soloprosjekt hvor hun inkorporerer vibrafon, perkusjon, gitar og vokal, sammen med laptop og elektronisk musikk. Etter sin debut under elektronikafestivalen Insomnia høsten 2023 vil hun i år kunne sees på flere nasjonale scener. Blant annet med egenkomponert musikk live under TIFF sine Stumfilmdager i april 2024.

– Historien bak filmen til «Flower Bouquet» er at Arktisk Filharmoni hvert år gir nordnorske artister muligheten til å spille inn en låt gratis med dem. Strings attached heter det. Jeg var så heldig å bli trukket ut til dette, forteller Mie Bergh til Ballade video.

– Med meg til å lage et nydelig strykearrangement fikk jeg Aleksander Aarøen Pedersen. Det ble til en kjærlighetslåt med jule-vibe og sommerlig tekst, så banalt som du får det.

– Videoen er spilt inn på Alfheim svømmehall, under det røde hjertet. Og i Kysten Studio under stryke-innspillingen tidligere i fjor høst. Selve videoen er filmet og redigert av den unge og svært fremadstormende filmskaperen Eric Jensen Stene fra Tromsø.

– For meg var det en drøm å få spille med Arktisk Filharmoni. Og nå blir også videoen vist på storskjerm under årets Tromsø Internasjonale Filmfestival.

KONRADSEN: Out in the Backyard (Live at Kråkeslottet)

Duoen Konradsen består av Eirik Vildgren og Jenny Marie Sabel. De ga ut debutalbumet Saints and Sebastian Stories i 2019, noe som ga dem Spellemannprisen 2019 i klassen for indie/alternativ-musikk.

Senere har de også gitt ut EP-en «Rodeo No. 5″ (2020) og den syv spors You Can Be Loved (2021). Den sistnevnte ble utgitt som en kassett, begrenset til et opplag på 100 eksemplarer.

– «Out in the Backyard» er en låt om å flytte tilbake til bygda du hadde forlatt for godt, og den kriblende følelsen av å skulle bygge noe nytt blant gamle minner, sier Konradsen til Ballade video.

– Men også oppgjøret med egne fordommer og frykten for gjensynet med gamle klassekamerater og kassadama som leser handlekurven din som et tarotkort.

Videoen er regissert av Eilif Bremer Landsend, for Fasasona AS, med foto og klipping av Tor Edvin Eliassen. Konradsen legger ellers ut på en større turné i mars, som blant annet tar dem til Oslo, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Bergen.

Også denne vises som en del av Music Videos: Arctic Soundscapes.

AGGIE FROST: Tidløs

Det lokale musikerparet Aggie Pettersen og Per Martinsen har også med hver sin video under utendørsvisningen til TIFF i kveld.

– «Tidløs»-videoen er en hyllest til den vakre byen jeg bor i – til folkene, stemninga og det som forbinder oss, sier Aggie Frost til oss.

– Da jeg flyttet tilbake etter mange år sørpå, lengtet jeg først etter å være i sør – men etter å ha vært her en stund, har jeg lært meg å sette pris på alt det som er fint her: naturen, lyset, været, mulighetene og ikke minst folkene!

I løpet av videoen ser vi blant annet Storgata, Tromsø Domkirke, Rådstua, havna, saunaen Pust, Skansen, Polarmuseet, fjellheisen, Legoloftet/Tromsø Bruktbokhandel, Tromsøbrua og Ishavskatedralen. Vi ser også Aggie Frost som seg selv, og som Den rosa damen – en gjennomgangsfigur på det fine albumet Perlemor fra 2023.

Perlemor er en del av et større prosjekt, hvor tekster, filmer og låter veves sammen. Albumet ble sluppet digitalt, og ble presentert i en hybrid konsertforestilling, som hadde premiere på Festspillene i Nord Norge 27. juni 2022.

Videoen til «Tidløs» er laget av Elisabeth Rasmussen for Wonderline Productions, med Agnes Sørheim som tilrettelegger. Babang Deshommes har fotografert, med assistanse av Sebastian Wilches. Den er klippet av Marthe Aasen.

N∆EON TE∆RDROPS: Let Me Love You

Premiere! Den splitter nye Naeon Teardrops-singelen «Let Me Love You» blir utgitt i dag, og er en coverversjon av DJ Snake og Justin Biebers massive hit fra 2016.

– Sangen ble en personlig øreklegg da Norge – som et av få land i verden – bestemte seg for å stenge ned FM-radio og gå over til digital kringkasting tilbake i 2017, og etterlot kun en lokal Top 40-stasjon tilgjengelig på FM-bilradioen, forteller Per Martinsen.

– «Let Me Love You» mistet på en måte aldri taket sitt, så det ble besluttet at den beste måten å håndtere det på var å lage en coverversjon.

Musikkvideoen for sangen, filmet og regissert av Carl Critical i et forlatt bygg i sentrum av Tromsø, viser Per Martinsen som dykker inn i verdenen av improvisert dans.

– Prosessen var, som alltid, en ganske kort briefing under en tilfeldig møte ved studioets kaffetrakter, denne gangen i form av den ene setningen «La oss lage en dansevideo», hvorpå Carl svarte «OK».

– Vi kjørte gjennom låten fem ganger, og deretter tok vi noen ekstra opptak der jeg hadde på meg et sett med LED-«sommerfuglvinger» som jeg hadde kjøpt for datteren min via en asiatisk nettbutikk.

– Alt i alt fant jeg opplevelsen veldig interessant. Som alltid når jeg jobber med Carl, tok hele prosessen mindre enn en halv dag – inkludert redigering.

Etter visningen på Tromsø Internasjonale Filmfestivals utekino inviterer Naeon Teardrops til live-opptreden og fest i den lokale vinylbutikken Backbeat.

ST. NIKLAS: Antidote

Premiere! Da vender vi tilbake til vårt vanlige program. En kjærlighet for John Hughes-filmer, 80-tallets popkultur og analoge synther skulle føre til slutten av et band, og begynnelsen på solokarrieren til musiker og produsent Niklas Nesset fra Trondheim, aka St. Niklas.

Siden de første utgivelsene i 2016 har den nå Oslobaserte artisten blitt strømmet over to millioner ganger på de største strømmeplattformene, og holdt en rekke utsolgte konserter. Etter comebacket sommeren 2023 har St. Niklas servert tre singler gjennom høsten: «A Heart Of Doubt», «No One Else» og P3-favoritten «Comfy». Nå får disse låtene følge av «Antidote» og «Okay» på den nye EP-en «Habits Of A Complex Mind».

I dag slipper St. Niklas også musikkvideoen til nettopp «Antidote». Den beskrives som en spennende og mørk video som er filmet baklengs – og forteller en historie om «noen som er fanget i sitt eget hode og prøver å komme seg ut av mørket».

– «Antidote» var den første låten jeg forkastet, forteller St. Niklas. – Nå føles det bare rett å gi ut sangen, ettersom den var begynnelsen på en guttedrøm jeg aldri trodde skulle bli en realitet – det å drive med musikk. Låten handler om en imaginær person man drømmer om å møte – men tematikken i teksten handler også om hvordan noe eller noen kan være en motgift mot det mørke.

Videoen er regissert av Lars Evange og Niklas selv.

REAL ONES: Stop The War

Fredag 12. januar slapp Real Ones en ny anti-krigssang. Sangen «Stop The War» ble skrevet og spilt inn like før jul, som en sympatierklæring overfor alle de barna og familiene som nå utsettes for grusomme lidelser i krigen.

– Sangen handler om å legge seg om kvelden uten å vite om en selv og ens kjære kommer til å bli utslettet av en bombe i løpet av natten, sier bandet i en uttalelse.

– Vårt budskap er enkelt, og burde være umulig å være uenig i: Stopp krigen!

Med sangen følger en video, også den spilt inn like før jul. «Stop The War» slippes på dagen ett år etter deres bejublete album om natur- og klimakrisen, Love Your Mother. Den nærmeste tiden skal bandet spille i Stavanger, Kristiansand, Hamar og Drammen.

Real Ones startet opp for snart 30 år siden. De har gitt ut tolv album, fire EP-er og holdt mer enn 1000 konserter i 15 land på tre kontinenter. I 2013 vant de Spellemannprisen i Pop-kategorien for albumet Tonight Only Tonight / The Morning After.

Real Ones består av David Chelsom Vogt (fele, vokal, keyboards), Ivar Chelsom Vogt (gitar, vokal, keyboards), Jørgen Sandvik (gitar, vokal, sitar), Øystein Skjælaaen (bass) og Kåre Opheim (trommer).

HÅKON SKOGSTAD: Caserón Porteño

26. januar slipper pianist og komponist fra Trondheim, Håkon Skogstad, sitt nye album, 8 Concepts of Tango. Dette er oppfølgeren til Visions of Tango med Trondheimsolistene, som ble tildelt Spellemannprisen i kategorien Klassisk i 2021. Det nye albumet består av åtte originale komposisjoner for åtte musikere, inkludert Skogstad selv.

– På soloalbumet Two Hands to Tango fra 2018 brukte jeg min erfaring fra tango, klassisk og jazz med mål om å reformulere pianos rolle i nuevo tango-arven etter Astor Piazzolla, forteller Skogstad.

– Med oppfølgeren Visions of Tango, som ble utgitt i 2021, utvidet jeg konseptet med min selvskrevne pianokonsert, samt arrangementer for piano/fiolin og piano/strykeorkester sammen med Atle Sponberg og Trondheimsolistene.

Musikken beskrives ellers som «riffbasert klassisk musikk i argentinske rytmer», og er altså den tredje utgivelsen i Skogstads tango-trilogi. Håkon Skogstad er født i 1989, og har utdannelse i klassisk piano fra Trondheim, Oslo og New York.

Hans reise inn i den argentinske tangomusikken startet da han som sekstenåring i 2005 ble pianist i det prisbelønte ensemblet Tangueros del Norte, bestående av åtte musikktalenter fra kulturskolen i Trondheim. Han fullførte sin kunstneriske doktorgrad i 2022, og har spilt konserter i store deler av Norge samt i USA, Argentina, Tyskland, Østerrike, Spania og Sverige.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg.

Dette er utgave nr. 213 av Ballade video.

