Ballade video: Fra ekstase til klaustrofobi

Premierer med Aggie Frost og Buster Sledge. Nye videoer med albumaktuelle Madrugada, Anders Wyller og Tara Nome Doyle. Rebekka Garden, Hudkreft, Blood Command og Fixation vil også være med på festen.

«Ecstasy» het en video som Madrugada slapp på nyttårsaften. I går kom de med sin sjette video i det store Vesterålen-prosjektet, denne gang til låten «Call My Name». Den utspiller seg i tåke og regn, som en visualisering av mye av det mollstemte materialet på det nye albumet Chimes At Midnight.

Fra «Ekstase» til «Klaustrofobi» er kanskje noe av et sprang. Ekstasen hos Madrugada var neddempet, tilbakeholdt og nesten sorgtung. Mens klaustrofobien hos bandet Fixation er tilsvarende intens, påtent og in your face.

Det norske plateåret har begynt bra, med mange store og solide utgivelser. God dag mitt barn av Anders Wyller omtales som en av Kirkelig Kulturverksteds viktigste satsninger denne vinteren. Aggie Frost utvider stadig sitt Perlemor-prosjekt, som vi her presenterer en ny video fra. Den ble først vist under Tromsø Internasjonale Filmfestival sist uke.

MADRUGADA: Call My Name

Madrugada slipper i dag sitt sjette studioalbum, etter en ventetid på 14 år. De vendte tilbake med konserter tidlig i 2019, samme år som de også ga ut en låt til den norske spillefilmen Amundsen. Siden har de sluppet flere nye singler, og ikke minst startet opp det storslagne videoprosjektet fra Vesterålen, der de samarbeider med filmskaperen Eivind Holmboe.

Albumet, som har fått tittelen Chimes At Midnight, ble i all hovedsak spilt inn i Los Angeles med produsent Kevin Ratterman.

– Vi ga oss selv strenge tidsfrister, forteller bassist Frode Jacobsen. – Vi booket studiotid i Sunset Sound i slutten av februar 2020, og hadde halvannen måned på oss til å komme opp med og øve inn materialet. Den lystbetonte stemningen fra konsertene satt fremdeles i oss. Så det gikk over all forventning.

– Prosessen var veldig annerledes enn forrige gang jeg spilte inn album med Madrugada, kommenterer trommeslager Jon Lauvland Pettersen:. – Den gangen gikk vi i studio uten å egentlig ha så mye klart. Nå var alle låtene ikke bare skrevet, men mer eller mindre ferdig arrangerte.

Bandet kom seg ellers ut av Los Angeles rett før pandemien stengte ned en hel verden.

– Vi måtte kjøpe noen veldig dyre flybilletter og pelle oss hjem. Full «siste helikopter ut av Saigon»-stemning, sier vokalist Sivert Høyem.

Cato Thomassen (gitar) og Christer Knutsen (gitar, tangenter) er også med å sette sitt preg på den nye platen.



AGGIE FROST: Film

Premiere!

Perlemor er et multi-medialt kunstprosjekt som består av elektronisk produserte låter med norske sangtekster. Det kommer ut som et album våren 2022, og kan også oppleves i en forestilling med premiere under Festspillene i Nord-Norge i juni 2022.

– Videoen er filmet i den nedlagte Alfheim Svømmehall i Tromsø, tegnet av arkitekt Jan Inge Hovig i 1958, sier Aggie Frost til Ballade video. – Det er en perle av et bygg, men dessverre ikke i drift for tiden. Det muliggjorde dog at vi kunne ha en konsert der, for maks 50 personer på grunn av strenge restriksjoner.

Pop-prosjektet Perlemor tar opp tema som mange kan kjenne på – og som det er vanskelig å snakke høyt om. «Rosadamen» er alter egoet til hovedkarakteren, og går igjen i Perlemor-prosjektet. Hun er en rosakledd dame med hvit parykk, og her er hun filmet av Per Martinsen på Skomvær Fyr ytterst i Lofoten, da han og Aggie Frost var Artist in Residence på Røst sist sommer.

Denne karakteren, «Rosadamen», dukker opp både i filmer, på bilder og på scenen. Det er to settinger, en som representerer “det virkelige liv” og en som representerer «drømmen om livet som på film».

– Vi vil veksle mellom verdenene ved bruk av filmatiske og scenografiske elementer. Publikum vil utfordres – og trekkes inn i en magisk, drømmende, melankolsk og til tider desperat husmors univers. Underliggende tar prosjektet opp tema som stille depresjon og fortielse. Etter en lang periode med lockdown og store sosiale prøvelser har vi kanskje kjent ekstra mye på dette med å ikke klare å leve opp til alt som forventes av oss i voksenlivet.

Carl Christian Lein Størmer har filmet konserten, mens svømmehallen ble lyssatt av Thorbjørn Trane Sandness. Prosjektet – som artisten omtaler som filmatisk elektronisk pop – kan også følges på Aggiefrost.com.



ANDERS WYLLER: God dag, mitt barn

Anders Wyller er August Strindbergs oldebarn. Hans farmor Anne-Marie kom fra et kortvarig ekteskap mellom den svenske forfatteren og den 30 år yngre norske skuespilleren Harriet Bosse. Strindberg skrev en rekke brev til dette barnet, som Anders Wyller nå har laget ni sanger av.

– Min oldefar var mer enn middels interessert i brevskriving. Han skrev anslagsvis 15 000 brev, hvorav 10 000 er bevart og samlet i bokform over tjue bind, forteller Wyller.

Albumet heter God dag, mitt barn, noe som også er tittelen på en bok om August Strindberg, Harriet Bosse og Anne-Marie. Den er skrevet av Björn Meidal, og kom ut på Bonnier i 2002.

– Strindberg hadde vært igjennom en lengre personlig krise, beskrevet i skuespillet Inferno, sier Wyller. – Nå hadde han landet kreativt støtt og startet en uhyre produktiv livsinnspurt. Harriet Bosse sto samtidig foran sitt store gjennombrudd, og ble oppdaget av Strindberg da han jaktet på en som kunne tolke Damen i stykket Til Damaskus.

– Ut av dette eksplosive og kraftfulle kjærlighetsforholdet kom barnet Anne-Marie, min farmor, som vokste opp i kryssilden mellom disse store kunstnerne og egoene.

Vokalsporene er innspilt i Strindbergs leilighet i Drottninggatan i Stockholm, som er bevart og senere omgjort til museum. Kompet er gjort i Rainbow Studio i Oslo under ledelse av Wyller selv – i samarbeid med Sverre Thorstensen som også spiller gitar, el-piano, orgel og trøorgel. Videoen er filmet og regissert av Marianne Lystrup.

Øvrige musikere på platen er Erland Dahlen (trommer, perkusjon, sag), Julie Kleive (kor), Torjus Eggen (bass), Sunniva Shaw (cello, kor), Håkon Brunborg (bratsj, pedal steel), Magnus Tenge (gitarer, lap steel) og Trygve Seim (saxofoner).



BUSTER SLEDGE: The Wind

Premiere!

Den oslobaserte og amerikansk-norske trioen Buster Sledge har nylig signert med plateselskapet Heilo. I mai 2022 slipper de sitt første studioalbum, Call Home. Dette er oppfølgeren til Spirit, som bandet selv produserte og gav ut i 2020.

I Buster Sledge er det fele, banjo, gitar og tre sangstemmer som bærer frem historiene, som igjen er forankret i akustiske musikktradisjoner fra USA. Hovedvokalist, felespiller og låtskriver Michael Barrett Donovan kommer fra Nord-California, og har livnært seg som musiker i New York City. Han tok ellers mastergrad i klassisk komposisjon, mens han turnerte med et Grateful Dead-hyllestband (!).

Trioen er første band ut i det nyåpnede Globus Studio, som drives av Sjur Lyseid fra Little Hands of Asphalt. Banjospiller Mikael Jonassen er fra Bodø, og er den første i Norge som har tatt høyere utdanning på dette instrumentet. Jakob Folke Ossum beskrives som jazzgitaristen som ble flat-picking aficionado. De møttes i et kommentarfelt på et bluegrass-forum etter at Donovan flyttet til Norge i 2019.

Om «The Wind» sier bandet:

– Inspirasjonen bak låten er en arketype fra folkemusikken som finst i fleire varianter, der en kvinne i et anfall av sjalusi myrder en yngre søster. Kroppen til den drepte blir brukt til å bygge et musikkinstrument, som deretter bare vil spille triste sanger, lager dårlig stemning i søsterens bryllup, eller avslører identiteten til morderen.



TARA NOME DOYLE: Caterpillar

Da har vi gleden av å presentere den norsk-irske sangeren og låtskriveren Tara Nome Doyle. Hun slapp debutalbumet Alchemy i 2020, og kommer nå med oppfølgeren Værmin. Med denne nye utgivelsen skal hun jobbe med BMG Rights Management’s Modern Recordings, som skal gi ut artistens musikk over hele verden.

Værmin er produsert av Simon Goff, som har vunnet Grammy for sitt arbeid med Hildur Guðnadóttir. Også dette albumet slippes i dag, fredag 28. januar. Med seg har hun også folk som har jobbet med blant annet Gang of Four, Ghostpoet, Nils Frahm, Agnes Obel, Iggy Pop og Nick Cave & The Bad Seeds.

Tara Nome Doyle er altså en 24 år gammel singer-songwriter med norsk-irske røtter. På Værmin forteller artisten det hun selv omtaler som en tragisk kjærlighetshistorie.

– Alle sangene er oppkalt etter dyr som anses som uønskede skadedyr: igler, larver, snegler og ormer. Værmin feirer deres skjønnhet og stiller dermed også et politisk spørsmål: Hva ville skje hvis vi «ønsker velkommen» disse skadedyrene i stedet for å avvise dem?

Videoen er regissert av Oliver Mohr. Tara Nome Doyle sier selv dette om sitt forhold til Norge:

– Jeg har irsk far og norsk mor, men jeg vokste opp i Berlin. Nome er et sted i Norge, der en gren av slekten min fremdeles driver en gård.



REBEKKA GARDEN: Se på meg nå

Sist vi presenterte Rebekka Garden var i oktober 2020, da hun introduserte seg slik for oss og leserne:

– Mitt navn er Rebekka Andresen, men bruker Rebekka Garden som artistnavn. Jeg er 22 år, og fra Feiring, Eidsvoll. Jeg er danser, musiker og tekstforfatter.

Som nyutdannet danser i samtidsdans fra Kunsthøgskolen i Oslo våren 2020, har Rebekka Garden fortsatt sitt kunstneriske virke innenfor kombinasjonen av dans og film i et musikkvideo-format. Her skifter hun mellom rollene som regissør, utøvende danser, musikkskaper og sanger.

«Se på meg nå» presenteres som en musikkvideo av HageKlubben. Rebekka Andresen og Desire Meyer Skogli står for regien. Isak Jenssen har filmet, mens Anette Wilhelmsen har klippet etter et manus av Anders Ramm.

I videoen ser vi blant andre Kristina Gravdahl, Anders Ramm, Frederik Zimmer Wold, Marcus Thomsen Moe, Jesper Jansen, Mattis Steen og Edith Strand Askeland.



HUDKREFT: Pønken er død og Hudkreft drepte den

Hudkreft har kanskje ikke det hyggeligste bandnavnet i Norge, men de spiller ganske fengende pop-punk. Og som de selv formulerer det på Instagram: – Vi er et ekstremt kult band uten mål, men med mening.

De har platekontrakt med Fysisk Format, og ga i september 2021 ut det godt mottatte albumet Nevemagnet, som inneholdt sanger om fraværsgrenser, tafsete politikere, pønke-elitister, abortmotstand og kapitalisme. Hudkreft består av Leah Røkke (gitar, vokal), Roksana Niebrzegowska (gitar), Johannes Granaas Danielsen (bass) og Stella Oter Lindeberg (trommer).

Videoen til «Pønken er død og Hudkreft drepte den» står de selv bak, med hjelp til filming av Tuva Svendsen Hesmyr og Tale Buttingsrud. Det er gitarist Roksana Niebrzegowska som har klippet og redigert.

– Det begynte for fem år siden på Loud Bandcamp. Vi kunne ikke spille noe særlig instrumenter, så pønken var ganske appellerende som uttrykksform, fortalte de til nettstedet Disharmoni i forbindelse med albumslippet.



BLOOD COMMAND: Nuns, Guns & Cowboys

Herfra og ut skal det bli nokså hardt. «Nuns, Guns & Cowboys» er en forsmak på det kommende albumet til Blood Command, kalt Praise Armageddonism. Det skal etter planen slippes 1. juli 2022.

Blood Command er fra Bergen i Norge, og ble startet i 2008 av Yngve Andersen (gitar, bass og keyboards) fra Jeroan Drive. I dag består bandet i tillegg av Nikki Brumen (vokal), Simon Oliver Økland (bassgitar) og Sigurd Haakaas (trommer).

Blood Command har tidligere gitt ut albumene Ghostclocks (2010), Funeral Beach (2012) og Cult Drugs (2017), i tillegg til flere singler og EP-er. Bandet har hatt litt skiftende besetninger, der både Silje Tombre og Karina Ljone har vært vokalister. Nikki Brumen er fra Melbourne i Australia, og sang tidligere i Pagan.

Bandet har spilt på festivaler som Roskilde festival, Nova Rock, The Great Escape, Øyafestivalen og Slottsfjellfestivalen. Og har også fått mye bra omtaler i utenlandske magasiner.

– For en god tid tilbake dro jeg på besøk til Norge fordi jeg var så fan av den norske black metal-scenen, som var en stor inspirasjon for Pagan. Da jeg fikk tilbud om å bli med i Blood Command, takket jeg ja med en gang, uttalte Nikki Brumen til Musikknyheter.no.

Videoen er filmet og redigert av David Alræk, og ble tatt opp på Kava i Bergen i starten av januar.



FIXATION: Claustrophobic

Fixation slapp denne videoen i går. Sangen ble skrevet da vokalist Jonas Hansen var under behandling for OCD, eller Obsessive-Compulsive Disorder. Nå håper bandet å kunne bidra til å bryte ned stigma og normalisere samtaler rundt mental helse og OCD.

– I låten har jeg forsøkt å beskrive følelser jeg har som følge av OCD-lidelsen min. Følelsen av å få klaustrofobi i egen hud, og det umulige behovet for å komme seg vekk fra seg selv. Dette er åpenbart en veldig personlig låt, sier sangeren.

Ballade video skrev sist om Fixation i desember 2021, da de akkurat hadde sluppet videoen til «Stay Awake». Både bandet og sangen ble godt mottatt, noe det ser ut til at den nye singelen også blir.

– «Claustrophobic» er en låt jeg er veldig glad i, så jeg gleder meg til at folk får høre den, kommenterer Jonas Hansen. – Det er viktig for meg å være åpen om disse følelsene, både for min egen del og for andre som trenger å høre de ordene bli sunget.

Fixation er fra Tønsberg, og består ellers av Jonas W. Hansen (vokal), Martin Gravdal (bass), Martin Stenstad Selen (gitar) og Tobias Østerdal (gitar). Det er Ola Dønnem som spiller trommer på sangen. Videoen er ved Ulvar Gansum.



