Ballade video: Alt for alle

Vi starter det nye året i selskap med Ole G. Nilssen, Bjørn Riis, Jack Stillwater, Ane Brun, Susanna, KitFai, Thee K-Otics og Abbath.

Vi ønsker alle lesere velkommen tilbake til vår faste fredagsspalte for aktuelle musikkvideoer og nye plater. Dette er den 123. utgaven av Ballade video – og vi gleder oss virkelig til å dele nye godbiter og opplevelser med dere i 2022 også.

Vi oppfordrer gjerne folk til å tipse oss om nye produksjoner. Vi ønsker å være en spalte som favner bredt, og presenterer gjerne alt fra folkemusikk til samtidsmusikk. Vi skal speile noe av mangfoldet i norsk musikkliv, samtidig som vi gjerne også viser dokumentarer og kortfilmer med et tydelig musikalsk uttrykk.

Mange fulgte nok ellers ekstra godt med da regjeringen i går la frem nye retningslinjer for landet. Det er nå igjen tillatt med opptil 200 mennesker på innendørs arrangementer med faste tilviste plasser, samtidig som det blir mulig å skjenke alkohol frem til klokken 23. Det er likevel et godt stykke frem til normale tilstander. Etter snart to år med pandemi og smittetiltak er mange i kulturlivet både utålmodige og frustrerte.

Det går uansett mot lysere tider – så hygg deg med denne ukens video-utvalg.

OLE G. NILSSEN: This Painful Road

Vi synes nesten vi bør starte det nye året med en fanfare. Det er en ganske stillfaren fanfare, kanskje, men desto finere av den grunn. Det dreier seg om aldeles nydelig gitarspill – og en voksen stemme som på en fin måte viser frem et levd liv.

Ole Gunnar Nilssen er fra Harstad, og platedebuterte som musiker i bandet Solaris. De spilte symfonisk rock, og ga ut sine første singler alt i 1975. Men fremdeles er 75-åringen aktiv, og ga ut CD-en Fountains of Time så sent som i 2020. I følge iHarstad står han bak flere hundre låter – og har like mange som venter på å komme ut i lyset.

Nilssen startet som Shadows-gitarist, men vendte seg etter hvert mer mot progressiv rockemusikk. Han spilte på 60-tallet i band som Harmony Planes, BeanBeats og The Savages, der de sistnevnte blant annet gjorde coverversjoner av Led Zeppelin, Colosseum og Deep Purple.

Han begynte å spille gitar alt som 13-åring, og har samarbeidet med mange musikere gjennom årene. I oktober 2021 sto han på scenen i storsalen i Harstad Kulturhus med egenskrevet materiale. For tiden holder den selvlærte musikeren på å gjøre ferdig sitt niende album, kalt Fragments.

Videoen slippes gjennom NorskJournalfilm i Harstad, som er en kanal for egenproduserte programmer og kortfilmer, samt historisk materiale innen bilder og film.

BJØRN RIIS: Everything to Everyone

Bjørn Riis burde vært mye mer kjent her hjemme enn hva som er tilfellet. I hvert fall målt opp mot oppmerksomheten i utlandet, der interessen for både bandet Airbag og soloartisten Riis er svært stor. Da snakker vi høye strømmetall – og betydelige mengder med plater, både på CD og LP.

Nå nærmer vi oss slippet av hans fjerde album som soloartist. Det kommer på Karisma Records i Bergen den 8. april, og får også tittelen Everything to Everyone. Det inneholder seks nye låter, som forhåndsomtales som «episke».

– Jeg var inspirert av Dantes Inferno da jeg begynte å skrive albumet, forteller Riis. – Det høres kanskje pretensiøst ut. Men jeg har alltid vært fascinert av den veldig personlige reisen – og jakten på en slags manglende brikke eller forløsning. Musikalsk ønsket jeg å ta med lytteren på en lignende reise, der man opplever både håp og angst, veiledning og motstand.

Noe av denne tankegangen ligger også bak sangen «Everything to Everyone», der også den fine videoen til Anne-Marie Forker slippes i dag.

– Det er en sånn sang som aldri har blitt helt helt ferdig, men som har ligget lenge bak i hodet. Teksten handler om at man kan miste seg selv i kampen for å leve opp til andres eller egne forventninger. Det tror jeg er noe mange kan kjenne seg igjen i.

Vi hører også Mimmi Tamba på vokal, Simen Valldal Johannessen på piano og Henrik Bergan Fossum på trommer. Sangen er co-produsert og mikset av Vegard Kleftås Sleipnes, og mastret av Jacob Holm-Lupo.

JACK STILLWATER: Closing time

Rett før jul kom denne fine låten med Jack Stillwater. På «Closing Time» tar Jack Stillwater oss med ut på en tur langs tomme gater, inn i tomme barer og et tomt konsertlokale – og hjem til de fire bandmedlemmene der de venter på å komme ut.

Videoen og låten er også et støttende klapp på skulderen til folk i serverings- og kulturbransjen som opplever tøffe tider.

– I løpet av det siste halvannet året har vi alle strevd, og kjempet oss gjennom livet. Spesielt de som har jobbet i barer, restauranter og innenfor kulturfeltet har hatt en ekstra tung periode.

– Med låten «Closing Time» har vi forsøkt å gjenskape den følelsen hvor man blir overlatt til seg selv. Den er en takk til alle som tar denne kampen i hverdagen – og en hyllest til de rundt oss som nå står oppe i denne vanskelige situasjonen.

«Closing Time» er den første singelen fra albumet Dusk, som slippes på Inner East Records 11. februar 2022. Vi hører Terje Espenes (vokal, gitar), Morten Huseby (elektrisk gitar), Arne Harald Foss (trommer, perkusjon) og Odd Inge Rand (bass). I tillegg medvirker produsent Christer Knutsen på gitar og piano.

Videoen er ved Morten Huseby.

ANE BRUN: Understrøm

Også Ane Brun brukte juletiden til å slippe nytt materiale. Selveste julaften kom sangen «Understrøm», en norsk oversettelse av hennes egen «Undertow» fra albumet It All Starts With One fra 2011.

– Jeg var nær en person som var veldig mørk, og som hadde det veldig vanskelig. Jeg ville hjelpe, og tida bare gikk og jeg merket det ikke, men jeg ble mer og mer lei meg selv. Og når jeg kom meg ut av det, så hadde jeg det ganske kjipt, sier artisten.

– «Understrøm» handler om det. Om hvordan det var å stå ved siden av noen som hadde det vanskelig. Og følelsen av å bare ville bort, men ikke vite hvordan jeg skulle komme meg bort, avslutter Ane Brun.

Selve låten er spilt inn i Ocean Sounds Studio, og er mikset av Anton Sundell. Dette er en del av Ane Bruns pågående prosjekt med å oversette sine egne sanger til norsk, der videoene har en dokumentarisk introduksjon, der artisten selv forteller litt om bakgrunnen.

Videoen er regissert av Janne Lindgren, som også har filmet.

SUSANNA: Alchemy of Suffering

Susanna slipper etter hvert Elevation, som blir hennes fjerde album her under pandemien. Den er samtidig oppfølgeren til Baudelaire & Piano fra 2020, der artisten igjen har tatt for seg tekster av den franske poeten Charles Baudelaire.

Livet er lidelse og ekstase om hverandre – og den nye sangen dukker da også opp midt i mørketiden. Da Susanna leste den første strofen i den engelske oversettelsen av “Alchemy of Suffering”, sier hun at opplevde hun umiddelbar gjenkjennelse:

Nature, one man lend you fire,

Another dulls you with his grief.

What says to one: Here is the grave,

Says to the other: Glory, Life!

– Noen personer klager alltid over det triste, forferdelige, andre ser muligheter overalt hvor de går. Jeg har lært meg å inkludere litt av begge deler i livet mitt. Noen udelt optimist blir jeg aldri, kommenterer Susanna.

Videoen til «Alchemy of Suffering» er filmet og klippet av cloak/dagger, alias Carsten Aniksdal og Sølve Sæther. Idéen til videoen sies å være inspirert av live tilstedeværelse, med innslag av drømmeaktige elementer.

Vi hører Susanna på vokal og piano, med bidrag fra Stina Stjern og båndopptageren hennes. Sangen er produsert av Deathprod og Susanna.

KITFAI: Still (feat. Martin Halla)

Vi har vel norsk premiere på videoen til Bjørn Riis også, men dette er i hvert fall garantert nytt stoff for alle våre lesere. Vi snakker om bandet KitFai, som vi også presenterte i desember i fjor.

– «Still» startet som en skisse som ble laget i 2017, og som lå i arkivet i hvert fall to år før Arne Steinar tok tak i den. Han så et potensial der, selv om Andreas som hadde laget skissen syns den på det beste var helt grei. Rein lagde en vokal-linje på toppen, og så prøvde vi den ut i øvingslokalet.

– Her tok den en form alle likte veldig godt. Vi kom fort fram til at vi ville prøve en ny vri her, nemlig at verset og vers-melodien skulle være «hooket» i låta, med særlig inspirasjon fra bandet Blonde Redhead. Da vi tok låta med i studio, foreslo vår produsent Roar Nilsen at den kunne være en duett. Vi var litt skeptisk til ideen, siden vi likte låta som den var på dette tidspunktet, med mye rom rundt vokalen. Men vi bestemte oss for å prøve det ut – Roar sine ideer er ofte gode ideer!

– Vi prøvde noen kandidater før Martin Halla kom inn i bildet. Han likte låta kjempegodt, og da han kom ned i studio og begynte å synge viste det seg å være en perfekt match! Da falt brikkene på plass. Så klart denne låta skulle være en duett.

– Nå er det ikke lenge igjen til albumet slippes, og etter det håper vi at samfunnet tillater konserter slik at vi kan turnere rundt i Norge. Vi elsker å spille konserter, og krysser fingrene for at ting blir litt lettere til sommeren, avslutter bandet.

Videoen er av John-Halvdan Halvorsen. «Still» er den tredje singelen fra det kommende albumet Ways of Letting Go, som er spilt inn i Nabolaget Studio i Oslo.

THEE K-OTICS: Last Time Around

Da skal vi rydde veien for litt hardere saker. Thee K-otics er et Oslo-band, der medlemmene har spilt i band som Quarter Wolf, Los Plantronics, The Launderettes, High Octane Boys, The Mobsmen og flere til.

De har nå sluppet en vinylsingel på Westergaard Records, som består av låtene «Coast Guard Girls» og «Last Time Around». Bandet består av Signor Havn og Thanasis Therianos på gitar, Pelle Løsch Enebro a.k.a. Swedish Adult på trommer, Marius Kromvoll på vokal og perkusjon og Geir Fredriksen på bass.

– Videoen er laget av undertegnede, bekrefter Marius Kromvoll – som tidligere har gjort videoer for blant annet Kosmik Boogie Tribe og Quarter Wolf.

«Last Time Around» er skrevet av Thor Erik Havn, og handler etter sigende om en «noe shady platedeal» med en kjent produsent fra New York.

– Vi har i den anledning brukt stockfotos av verdensmetropolen som på 70-tallet sto for brorparten av vårt inspirasjonsmateriell. Opptredenen er filma av oss selv på det hemmelige øvingslokalet vårt. Ekstra moro er det jo å få vist fram vår nye lead-gitarist Silje Dybedahl med denne nye videoen, avslutter Kromvoll.

Dybedahl har tidligere spilt med Cables og For The Love Of Ivy. Vi hører gjerne mer.

ABBATH: Dream Cull

Abbath bloody Abbath! Den norske black metal-musikeren er tilbake, og har åpenbart et trofast publikum over hele verden. I løpet av ett døgn er videoen til den nye låten «Dream Cull» sett rundt 80 000 ganger.

Abbath, eller Olve Eikemo, begynte som bassist og vokalist i bandet Old Funeral i Bergen. I 1991 var han med på å starte Immortal, som debuterte med Diabolical Fullmoon Mysticism tre år senere. I 2006 kom prosjektet I, som besto av medlemmer fra Immortal, Gorgoroth og Enslaved.

I 2015 forlot Abbath Immortal, og startet opp et nytt band under sitt eget navn. De debuterte på plate året etter, og leverer her første smakebit på sitt tredje album, kalt Dread Reaver. Det slippes internasjonalt av Season of Mist den 25. mars.

Albumet er produsert av Endre Kirkesola, Abbath og Dag Erik Nygaard i Dub Studio i Kristiansand og Bergen Lydstudio. På platen medvirker dessuten Ukri Suvilehto, Ole André Farstad og Mia Wallace, i tillegg til at Abbath selv står for gitar, bass og vokal.

Videoen til «Dream Cull» er skapt av Francisco Munoz. Og passer svært bra inn i det som har blitt noe av en tradisjon i denne spalten, der vi gjerne avslutter med litt hardere musikk hver fredag.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, og gjerne merke e-posten Ballade video.

