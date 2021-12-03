Ballade video LXVIII: Feierviser, egne begravelser og annet som hører julen til

Ni videoer, fem premierer. Helt ferske – og virkelig gode! – julesanger fra Ronni Le Tekrö, Ledfoot og Mona Halvorsen, Calle Hamre, Patrik Fitzgerald med Bent Sæther og Lemur. Samt aktuelle og supre videoer fra Manuela Hofer, Ars Dada, KitFai, Fixation, Kalandra og Espen Martens.

Det er flere som nok føler litt uro nå – både konsertarrangører, artister og mange andre i den store næringskjeden som musikkbransjen utgjør. Vi håpet alle at en ny nedstengning kunne unngås, etter at vaksinene for det meste kom på plass. Nå er det igjen urolige tider, der de første restriksjonene alt har rammet utelivet.

Forhåpentlig rir vi av dette også. Men det kaster litt skygger over den kommende juletiden. Og nettopp den realistiske skyggesiden av julen er vel hva tre av våre premierer denne uken handler om: Ronni Le Tekrö, Ledfoot og Mona Halvorsen, Calle Hamre og Patrik Fitzgerald med Lemur ser alle bortenfor den mest glitrende fasaden. Og gir oss på den måten desto bedre julesanger.

Vi må også sette et kryss i taket ved Ars Dada, som her gir oss noe vi gjerne kan kalle en mareritts-milepæl innen norske musikk-animasjonsvideoer. Da er vi alt inne på «Döden», som den godt voksne visesangeren Espen Martens også har sin helt egen vinkling på.

Deprimerende, altså? Nei, tvert i mot! Bare god musikk!

PATRIK FITZGERALD med Lemur: No More Santa Clauses

Premiere. Og for et lite mesterverk dette er.

– Vi har jobba med denne låta i ca. 12 år, men nå er den klar, forteller Torgeir Lund i Trondheimsbaserte Crispin Glover Records til oss. «No More Santa Clauses» er spilt inn i London av Patrik Fitzgerald, en 65 år gammel punk-visesanger med fartstid siden 1977 – og et godt forhold til både Norge og Trøndelag.

– Patrik spilte inn vokal og keyboards i London way back. Vi har tatt «No More Santa Clauses» fram med jevne mellomrom for å se om vi klarte å lage god «julestemning». Det hele løsna da vi fikk med impro-kvartetten Lemur. Finn Olav Holthe fra The 3rd & the Mortal har mikset og produsert, mens Bent Sæther kom opp med litt julestemning fra øvingslokalet til Motorpsycho.

Sangen har ellers en alvorlig bakgrunnshistorie, som vi lar Patrik Fitzgerald selv berette om:

– Etter den store brannen i London i 1666, ble det viktig å sørge for at skorsteinene ble holdt rene og i god stand. Siden skorsteinene var svært smale, begynte man å bruke barn til å rengjøre dem. Praksisen ble først stoppet i 1875, etter at den 12 år gammel skorsteinsfeieren George Brewster døde.

Den britiske veteranen står selv for vokal og keyboards, mens Lemur består av noen av de yppeste samtidsmusikerne her hjemme: Bjørnar Habbestad (fløyte), Lene Grenager (cello), Hild Sofie Tafjord (valthorn) og Michael Duch (kontrabass).

Animasjonsbyrået The Branch i Trondheim står bak den strålende videoen, der alle musikerne har fått sine portretter på veggene i spøkelseshuset. Singelen kommer ut fysisk i disse dager, med «With Her Head Tucked Underneath Her Arm» som B-side. The Branch består av Magne Skagen, Audun A. E. Løkås og Peter A. Clayborough.



RONNI LE TEKRÖ, LEDFOOT, MONA HALVORSEN: On Xmas Da

Premiere igjen!

Julen får ofte frem litt mildere sider av folk. Det gjelder tydeligvis også den ellers så mørke Ledfoot, som her har latt seg inspirere av klassisk country- og truck driving-musikk – med et veldig fint resultat.

– «On Xmas Day» er en enkel sang. Den handler om om alles ønske om å komme hjem til jul for en hver pris, for å kunne tilbringe høytiden med dem de elsker, sier amerikanskfødte Ledfoot, aka Tim Scott McConnell.

– Ronni, Mona og jeg bestemte oss for å lage en låt sammen. Så jeg skrev noen sanger, og Ronni valgte denne. Vi tilbragte et par dager i studio, og så var det gjort.

Vi hører her Mona Halvorsen (vokal), Ronni Le Tekrø (vokal, elektrisk gitar) og Tim Scott McConnell (vokal, akustisk gitar, bass), sammen med Markus O. Klyve (keyboards) og Trond Augland (trommer, perkusjon). «On Xmas Day» er produsert, mikset og mastret av Kjartan Hesthagen i Studio Nyhagen.

Kamera, klipp og grading er ved Daniel Peralta. Dinah Amilia spiller den unge jenta som vil hjem til jul, mens Morten Maueren Sagflaat er yrkessjåføren. Produsent av videoen er Eldbjørg Frank.

CALLE HAMRE: Ønsker til jul

Og enda en julepremiere!

Også denne sangen tar for seg den litt mer realistiske og problematiske siden av julen, og er ført i pennen av Calle Hamre fra Bergen.

– Piano-riffet har jeg hatt liggende lenge, forteller Bergensmusikeren til oss. – Jeg tror det var noe jeg gjorde til en scene i filmen «Velkommen Hjem» av Trond Kvist – en film jeg, Lasse Myrvold (TAV!, The Beste, Goebbels à Go Go, Kong Klang) og Kristian Stangebye (Goebbels à Go Go) laget musikken til.

– Piano-temaet ble ikke brukt i filmen, for vi gikk en annen vei musikalsk. Men jeg har ikke fått det ut av hodet. Så da ble det en julelåt.

– Min erfaring fra Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen har nok til dels preget temaet. Teksten er bygget på forskjellige personers forhold til julen, fullstendig religionsnøytralt. Og referansene til andre julesanger er bevisst brukt. Men hovedbudskapet er at alle ønsker seg en god jul på sin måte.

MANUELA HOFER: The Sea



Premiere!

Manuela Hofer har vært en trofast leverandør av fine videoer til denne spalten det siste året, noe vi er veldig glade for. Hun bruker copyright-fritt materiale fra nettet, som hun billedlegger sin egen musikk med, samtidig som hun samarbeider med andre artister.

– «The Sea» er skrevet av meg, og produsert av meg og en DJ og produsent fra Estland som heter Reigo Vilbiks, og kaller seg for Reix. Det er elektronika med driv og dramatikk, kan man vel kanskje si, sier Manuela Hofer til Ballade video.

– Den handler blant annet om virkelighetsflukt, og å gå inn i en tilstand av transcendence, harmoni, og det noen kanskje vil kalle for Nirvana. Man skaper seg på en måte en egen, kosmisk drømmeverden, der alt bare Er. Som i en meditasjon, der alt flyter og der er nok å bare være til, for å si det sånn.

– Jeg tenker at det kan være fint å ha et slikt sted for seg selv, der man kan drømme seg litt bort.Jeg er også inspirert av naturen rundt meg, og det er en egen ro i å se havet. Det er for øvrig også forsket på det, at det har en gunstig psykologisk effekt bare å se havet. Vann i seg selv representerer også healing, renselse og fornyelse på et mer metafysisk plan – samt liv, og livets «flow».

ARS DADA: Döden

Oi! For en super video! Dette er rett og slett en av de fineste animasjonsvideoene vi har sett på lenge.

Den er lagd av Egil Ursin, som jobber som animatør og motion graphics designer hos NRK Nordland. Han har studert animasjon på Høgskolen i Hedmark, og film og kunststudier på Nordland kunst- og filmfagskole.

– Jeg har vanligvis primært jobbet som musiker innad Draug Media, men de siste årene har interessen lent seg mer og mer mot datagrafikk, sceneshow og ja, selvfølgelig musikkvideoer. Flere musikkvideoer er også på vei, forteller han til Ballade video.

– Vi hadde ikke et konkret narrativ før produksjonen av musikkvideoen starta. Bare denne følelsen som Erlend ønske å uttrykke. En estetikk som samsvaret med den musikalske ideen han uttrykker på EP-en.

Vi diskuterte først ideer og kom fram til å bruke gamle filmer med foreldet opphavsrett. Ideen kokte til slutt ned til en TV i 50-60 talls stil som kunne bli plassert i forskjellige scener, hvor omgivelsene er såkalt “noir deco”-inspirert. Klippene av gamle filmer som vist på TV-en, blir en rød tråd som leder tilskueren gjennom musikkvideoen.

– Erlend hadde også knipset et bilde av en dukke som ble utgangspunktet for forrige platecover, og som også havnet inne i denne videoen, opplyser Ursin.

Erlend er Erlend Schulerud Bilsbak – en elektronisk musiker og komponist bosatt i Bodø. Han vokste opp i en ”klassisk musikkfamilie” med tre eldre søsken som nå alle er gruppeledere i Arktisk filharmoni. Erlend valgte imidlertid en annen vei, og byttet ut cello for trommesett da han var ti. Og etter videregående kom han inn på Liverpool Institute for Performing Arts.

– Her fattet han interesse for elektronisk musikk, spesielt rytmisk kompleks musikk som jungle, IDM og breakcore. Etter hvert måtte trommesettet vike plassen for laptop og MIDI controllere, og siden 2007 har han produsert elektronisk musikk under artistnavnet Ars Dada, avslutter Ursin.

Vi vil se og høre mer – og det så fort som mulig!

KITFAI: Out of Time

Og premiere igjen!

Oslo-bandet KitFai er aktuelle med singelen «Out of Time». Den handler om hvordan tiden flyr forbi oss – og hvordan minner vitrer og forsvinner. Låta beskriver de selv som mer nostalgisk og emosjonell enn første single fra det kommende albumet Ways Of Letting Go, «Looking For The Sun».

Ways Of Letting Go er produsert og innspilt av Roar Nilsen i Nabolaget Studio i Oslo. KitFai ble dannet i 2013, inspirert av musikk medlemmene vokste opp med på starten av 2000-tallet. I 2018 slapp bandet sitt første album, The Things You Left Us.

Låter fra albumet fikk blant annet spilletid hos NRK P3 og P13, og ble tatt med i New Music Friday på Spotify. I tillegg ble KitFai listet på Ordentlig Radio, NRK Telemark, NRK Møre og Romsdal og Radio Ålesund. Musikken til KitFai har også blitt brukt i NRK-serien Unge Lovende.

Siden oppstarten har KitFai fokusert på å spille live, både i inn- og utland. Av konserthøydepunkt nevnes festivaler som Slottsfjell, OverOslo, Pstereo og Skjærvafest, samt en to-ukers turné i USA sommeren 2018.

KitFai består av Bodil Staxrud, Andreas Stapnes Engeseth, Markus Lindstøl, Aase Rein Blomquist og Arne Steinar Myrvang. Medlemmene har fartstid fra band som Leprous, Shevils, Over the Trees, Psyence Fiction og Gribbene.

KALANDRA: My Kingdom

Kalandra har vi presentert flere ganger tidligere, gjerne i forbindelse med svært lekre og forseggjorte videoer i samarbeid med Ragnarock Film. Den fine tradisjonen fortsetter med «My Kingdom» også.

– Vi brukte mye av sommeren 2021 på å skrive musikken til spillet «Kingdom Two Crowns», og dets nye verden Norse Lands. «My Kingdom»»er komponert som et slags trailer-lydspor for spillet, forteller bandet.

– Vi har bestemt oss for å vente til det nye året er over oss, før vi slipper resten av lydsporene i spillet digitalt på alle strømmeplattformer. Hvis du likevel ønsker å høre all musikken vi har komponert, er det å lete det opp online.

Kalandra består av Katrine Stenbekk, Jogeir Daae Mæland, Florian Bernhard Winter og Oskar Johnsen Rydh. De legger ikke skjul på at de ble begeistret, da spillselskapet Raw Fury kontaktet dem om å lage musikk for Norse Lands.

– Som barn av 90-tallet er spill noe vi alle vokste opp med. Dette har vært et utrolig morsomt prosjekt å være en del av. Vi har omfavnet alle utfordringene med å prøve å passe vår egen lyd inn i en spillserie med en allerede solid fanbase og eksisterende myter. Vi håper både nye og gamle spillere vil nyte vårt bidrag.

Videoen er spilt inn av Ragnarok Film i Lofoten og Trøndelag. Viking-klærne til sanger Katrine har hun selv sydd, under veiledning fra Astri Bryde, mens de mannlige antrekkene er lagd av Sol Geirsdottir, Varg Saastad og Ole Fredrik Wannebo.



FIXATION: Stay Awake

«Stay Awake» med Fixation fra Tønsberg har blitt sett solide 73 000 ganger på to uker. De beskrives som et melodisk metalcore-band som kombinerer elektroniske elementer med stadion-rock og metal.

Fixation slapp EP-en «Global Suicide» på Indie Recordings sommeren 2020, og ble nylig rosende omtalt av både britiske Kerrang Magazine og tyske Metal Hammer – i spalter som trekker frem de mest lovende internasjonale nykommerne.

– Mange folk velger å være blinde i forhold til det de ikke vil se. Om det er i form av å filme eller ta bilde av en hendelse og legge det på nettet – uten å gjøre noe for å stoppe det. Eller ved blindt å kjempe for en sak, sier vokalist Jonas Wesetrud Hansen om låten.

– «Stay Awake» trekker frem individer som velger å se verden på den måten de selv vil, selv om det ikke nødvendigvis stemmer med virkeligheten. Den peker også på det dobbeltmoralske synet mange har på hvordan folk i dagens samfunn blir behandlet, og hvor egoistisk det til tider kan være.

Fixation består av Jonas W. Hansen (vokal), Martin Gravdal (bass), Martin S. Selen (gitar), Tobias Østerdal (gitar) og Mats Klevar Holm (trommer). Bandet spiller i Oslo på Youngs 2. desember. Videoen er regissert av Vincent Engebretsen, og har Marikken Omvik i en mindre rolle.

ESPEN MARTENS: Til jord skal du bli

Vi slutter i det litt roligere og ettertenksomme hjørnet, både tekstmessig og musikalsk. Espen Martens slapp denne singelen i helgen, og forteller til Ballade at han er overveldet over responsen så langt. Sangen han skrev til sin avdøde onkel for snart et år siden, traff tydeligvis en nerve hos publikum.

– Sangen beskriver døden på en veldig konkret måte. Likevel er teksten poetisk, og handler kanskje mest om å omfavne livet? funderer Martens, som er 46 år, tobarnsfar, samboer og bosatt i Haugesund.

– Onkelen min var en fantastisk mann, som jeg var veldig glad i, og som jeg deler mange gode minner med.

Videoen ble spilt inn i Skåre Kirke, og i gravlunden ved Udland kirke. Her får vi se låtskriveren som hovedpersonen i sin egen begravelse. Den er produsert av Thomas Mortveit i Shady Shades, som vi også tidligere har presentert videoer av.

«Til jord skal du bli» er spilt inn i ABC studio i Etne med Kjetil Ulland. Selv står Espen Martens både for tekst, melodi, gitar og vokal.

– Mange kjenner meg nok best som lærer på leirskolen på Røvær, der jeg har jobbet siden 2013. Jeg har tidligere også opptrådt med bandet Lektor Martens i ulike sammenhenger.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, og gjerne merke e-posten Ballade video.

Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤