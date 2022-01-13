Koronakrisen: Små lettelser for kulturlivet. Men «en fabelaktig mangel på tillit», sier NTO-leder

Lettelser og lettelse i kulturlivet. Men fortsatt dårlige nyheter, sier Morten Gjelten i Norsk teater- og orkesterforening.

Det var som forventet ikke mange og store åpninger i tiltakene regjeringen la fram på pressekonferansen torsdag kveld. Men noen lettelser ble det lagt opp til, blant dem mulighet for å samle flere mennesker på innendørs arrangement og alkoholservering fram til kl. 23.00.

Fra og med midnatt natt til fredag 14. januar åpnes det opp for opptil 200 personer på innendørs arrangementer med faste tilviste plasser, forutsatt at smittevernet blir ivaretatt med avstand og munnbind. Uten faste tilviste plasser innendørs kan man nå være 30 personer. Dette betyr at flere planlagte enkeltkonserter, musikerturneer og festivaler de nærmeste ukene vil ha mulighet til å gjennomføre, blant dem Djangofestivalen på Cosmopolite Scene i Oslo i slutten av januar, Bodø Jazz Open første uken i februar og turneen til Susanna og David Wallumrød, som starter allerede 19. januar.

– Med maks restriksjoner på 200, så kan vi ha 200 i hovedsalen gjennom hele festivalen. Og det blir festival! Det er vi glade for!, sier Marthe Heggenhougen, daglig leder på Cosmopolite Scene.

Morten Gjelten, direktør i Norsk teater- og orkesterforening, var gjest både i NRKs «Dagsnytt 18» rett før kveldens pressekonferanse og i «Debatten» samme sted senere på kvelden. Han er ikke en som jubler over lettelsene, men kaller det «en fortsatt dårlig nyhet» og sier regjeringen viser en «fabelaktig mangel på tillit» og peker på at det oppleves «helt uforståelig» at ikke store konsert- og teaterarenaer kan åpnes mer opp.

– Tillit som kapital er vesentlig i Norge. For øyeblikket finner ikke vi faglig grunnlag for hvorfor det skal være 200 mennesker i Stavanger konserthus eller på Nationaltheatret. Aktørene i kulturlivet har vært strålende lojale – det er vanskelig å forstå hvorfor akkurat kulturlivet skal forbli så hardt rammet, sa Gjelten i Debatten-studioet.

Direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, peker på sin side på at helsemyndighetene ikke gir eksakte tall, men at det er «en helhetlig vurdering som politikerne også ser på».

– Hele vårt formål er at vi ikke gir et dårligere tilbud til våre pasienter, sa Guldvog under «Debatten». – Vi mener at det ville være galt å slippe opp helt for alle disse typene aktiviteter, fordi vi ville ha fått et for stort smittetrykk på en gang.

Morten Gjelten understreket at det ikke har vært gjort funn av stor smitte på kulturarrangement, og var tydelig på hvorfor det er viktig at vi har et levende kulturliv å møte:

– Vi aner ikke hva denne mangelen på møteplasser vil gjøre med oss mennesker på lang sikt. Meningen med disse institusjonene, med kulturlivet, ligger i møtene mellom publikum og kunsten. Vi overlever, men ikke som medmennesker.

Også forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian, var kritisk etter kveldens pressekonferanse.

– Fra 50 til 200 publikummere. Ja, det er en forbedring, og det skal utredes om det kan åpnes opp for flere i våre største saler. Og koronasertifikat skal utredes videre. Mye bra, og et skritt i riktig retning. Men hvorfor er ikke dette utredet allerede? Sist jeg sjekket har vi hatt en pandemi i over 22 måneder, skrev han i sosiale medier.

– I snart to år har vi etterlyst forutsigbarhet, forholdsmessighet og fornuftige kompenserende tiltak. Vi har vært tålmodige og forståelsesfulle. Men nå må det være vår tur! Nå må kulturlivet og kulturbransjene prioriteres! Nå må også kompensasjonstiltakene komme, og de må være treffsikre, tilstrekkelige og forutsigbare. Og de må treffe både virksomhetene, arrangørene, artistene, teknikerne og alle andre i kulturbransjene.