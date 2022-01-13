Illustrasjonsbilde: Her ser vi bandet ISÁK på konsert på klubben Blå under Oslo World i 2018.(Foto: Lars Opstad)

Kulturbransjen vil innføre koronasertifikat

13.01.2022
- Red.

– Konsekvensene av det som i realiteten er en ny nedstenging av kulturlivet er bekymringsfulle, og kan ikke lenger vurderes ut fra smittevern alene, skriver sentrale aktører i kulturbransjen i brev til myndighetene.

I brevet ber avsenderne regjeringen om så fort som mulig å innføre midlertidig bruk av koronasertifikat og skalerbare antallsbegrensninger for arrangementer.

Avsenderne mener at det er avgjørende for kulturlivet at det innføres en nasjonal ordning for koronasertifikat, og at det fungere som et verktøy for å lette på andre
smitteverntiltak, blant dem «uforholdsmessige publikumsbegrensninger».

Å sette inn skalerbare antallsbegrensninger innebærer i følge aktørene i kulturbransjen at størrelsen på kulturarenaenes publikumsarealer avgjør hvor mange som kan være til stede, et grep som i praksis betyr å sidestille kulturarenaer med praksisen som er etablert i varehandelen.

Med all den erfaringen og kompetansen som er bygget opp gjennom snart to år forventer vi at kulturbransjen nå blir vist større tillit gjennom en mer forholdsmessig inngripen i virksomhetene, understreker avsenderne.

Det understrekes også at koronasertifikatet skal være «et verktøy for å lette tiltaksbyrden», og at det ikke må innføres bruk av koronasertifikat «der det allerede er helt åpent i dag uten bruk av koronasertifikat».

Flere aktører i kulturlivet har gått ut med krav om koronapass, blant dem administrerende direktør ved Kilden teater og konserthus, Harald Furre, i et debattinnlegg her på Ballade nylig.

I et intervju med NRK sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen at en koronapassløsning er på vei, men at hun ikke vil forskuttere når det er på plass. Hun sier videre til NRK at kulturlivet må åpne opp igjen før en slik løsning kan komme.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen sier til NRK at en koronapassløsning «er i løypa».  (Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor)

Regjeringen har kalt inn til pressekonferanse om koronasituasjonen i kveld kl. 19.00, og det er store forventninger – og forhåpninger – knyttet til at det skal skje nasjonale lettelser som har positive virkninger for kulturlivet.

Brevet avsluttes med en oppfordring om et snarlig møte mellom regjeringen, helsemyndighetene og kulturbransjeaktørene for å diskutere «hvordan en slik modell kan ivareta både smittevernfaglig og arrangementsfaglig kompetanse».

Mottakerne av brevet er tre departementer, Helsedirektoratet og FHI, i tillegg til Statsministerens kontor, og brevet ble sendt onsdag 12. januar.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

De som har signert er Åslaug Magnusson, spesialrådgiver i Arbeidsgiverforeningen Spekter, Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo, Rhiannon Edwards, leder for kultur og opplevelser i Hovedorganisasjonen Virke, Morten Gjelten, direktør i Norsk teater- og orkesterforening, Tone Østerdal, daglig leder i Norske Konsertarrangører og Nina Hodneland, daglig leder i Norske kulturhus.

Her kan du lese hele brevet.

Relaterte saker

Kilden teater og konserthus i Kristiansand

Kilden teater og konserthus: Innfør koronapass!

Det er på tide å gi kunst- og kulturbransjen lov til å gjøre det den kan best: Lage kulturarrangement for...

Regjeringen.no om innreise for utlendinger

Musikere stoppet på grensa – internasjonale koronapass avvises i Norge

Jazzmusiker Ron Carter stoppet på grensa inn i Norge. Cosmopolite scene krever at innreiseregler for musikere endres.

Helse og omsorgsminister Bent Høie

Nå kommer koronapass til store arrangement

Med pass kan opp til 2000 samles ute – i kommuner med lavt smittetrykk.

Stillbilde fra Margretes video Fish Hooks.

Forakt og tretthet i kulturlivet: Ikke bare pandemien som truer

Kollektiv groundhog day på dag 666. Kulturlivets fatigue er et alvorlig faretegn som politikken må ta på alvor nå.

Illustrasjonsfoto. Konsert med Leif Ove Andsnes på Keiservarden i Bodø under Nordland Musikkfestuke

Kulturens uutholdelige letthet

KOMMENTAR FRA BALLADE: Vi må bruke pandemien som et moment til å anerkjenne kunsten og kulturen i samfunnets, generasjonenes og...

Flere saker

Musikk i tall

Telleapparatene

Hvor lenge skal hvor mange institusjoner telle kulturnæringen etter sine respektive kriterier før vi er fornøyde, spør Tellef Øgrim.

Benedicte Maurseth

Disse nomineres til Nordic Music Prize

Bendik Giske, Benedicte Maurseth og Jenny Hval konkurrerer med ni kollegaer i en kåring som skal fremme nordisk felles kultur...

Nordheim bok

Musikkhistorie: – Verden er overmoden for musikalsk substans

Christer Falck og Marius Lien vil bidra til at norsk musikkhistorie fortelles med mange stemmer. – I disse strømmetider hvor...