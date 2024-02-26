Oda Felicia framfører om sykdommen Huntington Chorea for første gang

Hun har jobbet i mange år med å prosessere arvelig sykdom i familien til kunst. Til sommeren blir «The Huntington Chorea Project (2007-2025)» å se og høre live.

«Kona til Magdi», Oda Felicia, synger om en helt annen side av livet enn det du hører i bruddstykker av Karpetekster som «jeg vil ha Oda …». Hør for eksempel hvordan hun skriver og synger om det å ville ha barn, med sannsynligheten for at man er bærer av en brutal genfeil, i «I am Weed»:

Oda Felicia Bardal Sigstad Abdelmaguid har «The Huntington Chorea Project (2007-2025)» som livsverk. Et audiovisuelt kunstprosjekt skrevet og komponert over en periode på 16 år, og fremdeles under utvikling. Nå skal det framføres foran publikum – i Nidarosdomen – for første gang. Det skriver Olavsfest i en pressemelding.

Oda Felicia Bardal Sigstad Abdelmaguid (34) vokste opp i en familie rammet av den sjeldne og brutale sykdommen Huntington Chorea. Den degenerative hjernesykdommen er svært arvelig, og barn av bærer vil ha 50 prosents sjanse for å arve genfeilen. Alle som rammes dør. Prosjektet er hennes dypt personlige bearbeiding av en livssituasjon og en maktesløshet det er vanskelig å sette seg inn i og begripe, skriver Olavsfest.

Hvordan leve med en far som svinner bort? Hvordan leve med uvisshet om man selv er bærer av sykdommen og en potensiell belastning for sine nærmeste? Hvordan leve med frykten for at man kan bære sykdommen over til sine egne barn? Dette er spørsmål som behandles uten filter i låtene.

– Dette er ikke bare én følelse. I så fall hadde det blitt én låt. Å vokse opp med dette er altoppslukende, så hva enn jeg skapte måtte bli nettopp det, sier Oda Felicia.

De to konsertene i Nidarosdomen blir første gang «The Huntington Chorea Project» framføres live. Olavsfest skriver at Oda Felicia har fått frie tøyler til hvordan hun bruker kirkerommet, musikalsk og visuelt. «Moderne pop i kompromissløst format, fylt av variasjon og idérikdom,» skrev Aftenpostens anmelder da første akt av prosjektet ble sluppet, og trillet terningkast 6.

– Sykdommen har påvirket absolutt alle aspekter av livet mitt, og fordi det var og er et veldig vanskelig tema å snakke om, utviklet jeg mitt eget språk i kunsten, forklarer Oda Felicia.

– Der klarte jeg å skrive, der klarte jeg å komponere og der noterte jeg hvert eneste bilde og hver eneste film jeg fikk i hodet.

Ektemann Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid fra Karpe bidrar inn i den visuelle og konseptuelle delen av prosjektet. Kristoffer Lo (som også produserte Oda Felicias første EP), vokalist Andrea Louise Horstad og fiolinist Harpreet Bansal vil også delta.

Olavsfest arrangeres i Trondheim 28. juli – 3. august.