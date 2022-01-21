Fieh har telefonskrekk, D’Sound har flashback og Jenny Hval gir ut på 4AD

– Det er ikke deg, det er meg. Ballade video er her igjen.

Det er fredag og duket for en ny utgave av Ballade video. Om dagen murres det kraftig i kulturlivet, i forbindelse med restriksjonene rundt antall publikummere.

Dette aktualiseres av en rapport som nylig kunne fortelle at nesten 900 000 publikummere deltok på i alt 3163 arrangementer på blant annet Folketeatret i Oslo, Oslo Konserthus/Røverstaden, Olavshallen i Trondheim og Grieghallen i Bergen. I den aktuelle perioden, fra mars 2020 til januar 2022, ble det rapportert tilfeller av corona-smitte bare 39 ganger. I følge undersøkelsen ble det avdekket null tilfeller av videresmitte. Siste nytt er at kulturminister Anette Trettebergstuen har presentert lettelser – at noen scener kan ha opp til 1500 publikummere, blant annet. Men det murres fortsatt – som blant annet VG skriver om.

Men i vår videospalte kan du se god, ny, norsk musikk, i videoene til Skambankt, Fieh, D’Sound, Sibir, El Cartel, Charlotte Jacobsen og Jenny Hval.

SKAMBANKT: Ti

Denne uken slapp Skambankt to nye låter. «Ti» og «Tider» er to singler som i følge plateselskapet Indie Recordings skiller seg fra hverandre i takt og tema, men som likefullt hører sammen. Begge låtene sies å inneholde en type fengslende melankoli, som på hver sin måte skildrer øyeblikk og stemninger vi kan kjenne oss igjen i.

Til «Ti» har Skambankt dessuten sluppet en helt fersk musikkvideo, som igjen er produsert av bandets eget produksjonsselskap Katamaran Videoproduksjoner. Foto og klipp er ved Jonny Engelsvoll, mens Tollak Kalvatn Friestad står for regien. Terje Winterstø Røthing har skrevet tekst og musikk.

– «Ti» er en energisk og drivende rockelåt, med et mantra om å leve i nuet. Om å fokusere mer på, og sette pris på det som betyr noe. Vi har kun ett liv og en tilmålt tid. Bruk den godt, er rådet Skambankt gir oss.

– Det finnes ingen glede i å måle seg selv opp mot alle andre. Egen lykke finner du kun hos deg selv.

Albumet Ti kommer 25. februar.

FIEH: Telephone Girl

Fieh er tilbake, og gjør seg klare til å slippe oppfølgeren til debutalbumet Cold Water Burning Skin fra 2019. «Telephone Girl» er andre single fra det kommende albumet. Det er en sang om telefonskrekk, som låtskriver Sofie Tollefsbøl kommenterer på følgende måte:

– Denne låta er en offentlig unnskyldning til alle som har prøvd å ringe meg noensinne. It’s not you, it’s me! Jeg kom på basslinja i dusjen sommeren 2019, og fikk en tydelig visjon om å lage en minimalistisk soul-banger av den.

Fieh består av syv medlemmer, og debuterte offisielt i 2017 med den digitale singelen «Glu». Da var det alt gått tre år siden vokalist Sofie Tollefsbøl, trommeslager Ola Øverby og bassist Andreas Rukan startet opp som en trio.

Fieh har fått gode omtaler i magasiner som Clash Magazine, DIY Magazine og The Fader, og rakk å bygge seg opp et rykte som et entusiastisk liveband før pandemien – også utenfor Norges grenser. Bandet ble nominert til P3 Gull 2018 i klassen Årets liveartist, og til Spellemannprisen 2019 i kategorien Popgruppe.

Det nye albumet har fått tittelen In The Sun, In The Rain, og slippes på Jansen Records 4. mars 2022. Det er produsert av Lars Horntveth, og er mikset av Russell Elevado, som tidligere har jobbet med D’Angelo, Angélique Kidjo og The Roots. Videoen er ved Nikolai Grasaasen, som både har regissert og filmet.

D’SOUND: Flashback

Nyttårsaften slapp D’Sound en overraskelse til alle sine fans i Norge og utlandet. Det var med utgivelsen av singelen og videoen «Flashback», der de tre originalmedlemmene Simone Eriksrud, Kim Ofstad og Jonny Sjo Bøe gjenforent etter fem år.

I dag, fredag 21. januar, slipper D’Sound albumet 25 – det niende i rekken. Utgivelsen skjer nøyaktig 25 år etter at de ga ut debutalbumet Spice of Life i januar 1997. Det var starten på en lang og suksessrik artistkarriere i Norge og utlandet. 25 inneholder åtte nyskrevne låter i samarbeid med norske og internasjonale artister og låtskrivere, deriblant Grammy-vinner Macy Gray og Shontelle. Det er «Flashback» som åpner albumet. Låten ble skrevet sist vår og sommer, og er det første D’Sound gjør sammen etter at Simone offisielt forlot trioen i 2018.

Videoen til «Flashback» er regissert, filmet og klippet av Bjørnar Strømsholm, og inneholder også Super 8-materiale fra Jørn Dalchow. Ellers feires jubileet med en remastret nyutgivelse av nettopp Spice of Life. Det kommer også en egen bok om debutalbumet, ført i pennen av forfatter Petter Aagaard. Denne boken er del av serien Norske albumklassikere.

SIBIR: Angelica

– Hvis du er en av dem som fremdeles setter pris på å lytte til hele album, og ikke går av veien for en langdistanselåt eller to, kan det være tid for å sjekke ut Sibir, sier Arne Aasland til Ballade video. Sibir har tjent som en kreativ ventil for Aasland og Dan Sundhordvik, mens de har jobbet med andre band, artister og prosjekter. Sundhordvik har vært førstevalg på gitar for både Morten Harket og Magne Furuholmen når de ikke spiller med a-ha, i tillegg til at han har jobbet som gitarist og låtskriver for andre.

Arne Aasland er produsent og musiker med flere Spellemann-nominasjoner i beltet, og har også en lang liste med samarbeid og utgivelser bak seg. I disse dager legger de siste hånd på sitt kommende album, som sies å være musikalsk beslektet med band som The Cure, New Order, Massive Attack og Primal Scream.

Om debutsingelen «Angelica» sier Aasland: – Jeg satt med en veldig vond følelse etter å ha sett UXA, TV-serien til Thomas Seltzer i fjor høst. Dels fordi det norske korrespondent-korpset følger samme sauetråkk og ikke evner å forklare oss hva som ligger bak populariteten til det radikale høyre – og dels fordi verdens største demokrati ser ut til å sette systemet foran individet.

– Så vi lagde en låt hvor vi måtte stramme opp den ufine og rampete amerikanske barne-tv-figuren Angelica. Mens jeg satt og mikset denne låta 6. januar i fjor, kom bildene fra stormingen av Capitol over skjermen – og musikkvideoen var i grunnen ferdig.

Sibir har selv idé og regi på filmen, mens videokunstner Lars Martin Kræmer har sydd det hele sammen, og ellers bidratt med innhold og estetikk. Det kommende albumet slippes etter planen denne våren.

EL CARTEL: Adiòs Amarillo

El Cartel er et relativt nytt band fra Fredrikstad, som ble etablert i februar 2019.

– Etter et litt tilfeldig møte over et par gitarer – og en felles forkjærlighet for stemningsfull musikk fra ørkenområder – vokste det frem et musikalsk samarbeid mellom seks musikere, sier gitarist Jørgen Hansen til oss. Han forteller videre at bandet har ambisjoner om å bli et navn mange kjenner til – som leverandører av stemningsfull Americana med tunge mexicanske influenser. Noen av stikkordene for El Cartel er nok også mariachi, Morricone og spaghetti-westerns.

På scenen stiller El Cartel med hele 9 mann, samtidig som de ellers er åpne for å implementere mange forskjellig instrumenter. Per i dag benyttes blant annet vibrafon, klokkespill, rørklokker og mye annen perkusjon, trekkspill, vihuela, guitarron, baritone-gitar og trompeter, i tillegg til en mer den tradisjonell line-up med bass, trommer, tangenter og gitarer. Bandet har gitt ut tre singler på eget selskap. Siste låt ut er «Adiòs Amarillo», som ble sluppet 14. januar. Denne låten er det også spilt inn en video til, som ble sluppet lille julaften. Den er laget av Stephan Reis, som også spiller tangenter i bandet, og til vanlig sysler med foto og film i NRK.

CHARLOTTE JACOBSEN:

Dette er den fjerde singelen og videoen Charlotte Jacobsen gir ut siden pandemien startet. Oslo-artisten er muligens inne i en blå periode. Den nye låten «Bitter Blue Deja Vue» er nemlig oppfølgeren til «Crazy Blue Chick» fra august 2021. Som igjen fulgte i hælene på «The Rebel» fra mars samme år – og «Fire» fra juni 2019.

Charlotte Jacobsen har tidligere vært med i band som Oyster, og har de senere årene ledet sitt eget Charlotte & The Co-Stars. Hun har også vært med på hyllestplater til Neil Young, Prince og Raga Rockers, og har ofte delt scene med Michael Krohn.

– I can fall in love again easily, baby, synger gitaristen og låtskriveren denne gangen. Og dessuten: – I don’t want the ocean, if I can have a river with you. Hun har som vanlig selv skrevet låten.

Igjen er Michael Krohn en av samarbeidspartnerne hennes, her under navnet Stan Dingo Vation. Det er Krohn som står bak kompet, mens Ole Tom Torjussen har levert miksen. Videoen er filmet av Thomas Krokfoss, og er redigert av Charlotte Jacobsen.

Selv sier artisten dette om sangen: – Jeg har egentlig ikke lyst til å utbrodere hva låta handler om, men essensen er at det ikke skal så mye til for at ting kan bli bra.

JENNY HVAL: Year Of Love

11. mars slipper Jenny Hval sitt nyeste album. Det heter Classic Objects, og slippes på 4AD og Su Tissue. I følge forhåndsomtalen har hver sang et vers og et refreng, med vekt på melodi og en veksling mellom kompleksitet og klarhet. Hval har også produsert platen i Øra studio i samarbeid med Kyrre Laastad. Heba Kadry mikset og mastret platen, der målet var at det skulle høres ut som om lyden kom fra «et stereoanlegg i et mystisk rom».

Nå foreligger den andre videoen og singelen fra albumet her, kalt «Year Of Love». Låten er basert på en sann historie om et frieri under en konsert for noen år siden.

– Det skjedde rett foran meg, midt i en låt som handler om andre former for kjærlighet enn det heteroseksuelle parforholdet, og for meg ble det veldig konfronterende, sier Hval.

– For der stod jeg i kunstnerskapet mitt, med utenforskapets språk og tematikk, og samtidig er jeg gift selv. Hva sier den detaljen fra privatlivet mitt om meg som kunstner? Finnes det egentlig noe kunstnerisk jeg? Og bedrar private handlinger den kunstneriske stemmen?

Videoen til sangen er regissert av Hval, Jenny Berger Myhre og Annie Bielski. De tre forteller:

– I videoen fletter følelsen av tap og glede seg sammen i en verden som ikke henger sammen. Kunstneren sitter mellom disse frakoblede veggene. Hun eksisterer i en serie ulike versjoner, frosset i tid og rom, i en komprimert, kompromittert og objektivisert tilstand. Hun sitter på et rom, i et hus, i et nabolag, i kulturnæringen.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg.

Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, merk gjerne e-posten Ballade video.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤

Red. anm.: Videoen til Charlotte Jacobsen er vurdert av Ballade-redaktør Guro Kleveland, på grunn av bindinger mellom skribent og artist.