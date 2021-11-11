Ingen tigerstad uten Tiger

De kompromissløse musikktilbyderne i Tiger feirer 25 år. Et sted for den siste hverdagsmystikken, og der kassetter kan bli salgssukssesser.

Man flytter til storbyen i 20-åra, trenger et sted å få impulser. For noen innebærer det en slags test, å finne dem som deler entusiasme og kan noe om det du er opptatt av.

– Det var hver gang med litt skrekkblanda fryd at jeg gikk inn dørene der. De som sto bak disken på Tiger var alltid veldig kule og jeg husker at jeg var skikkelig nervøs for å snakke med dem i starten. Men de var jo veldig hyggelige og kom ofte med tips til noe som lignet på de platene jeg kjøpte. Jeg husker for eksempel at jeg ble anbefalt en plate av bandet Women, som jeg ikke turte annet enn å kjøpe, og som selvfølgelig var midt i blinken for meg. Dette beskriver Ann Kristin Traaen – som ikke bare skal spille på jubileet med bandet sitt Dark Times, men som er en sånn som har trengt et «skummelt» sted å møte pusherne av den musikken hun lengtet etter.

Plateselskapet hun gir ut musikk på med Dark Times, Sheep Chase Records, distribueres gjennom Diger Distro i Norge. Fysisk Format ble plateselskapet for (ja) fysiske musikkutgivelser – distribusjonen Diger kom til etter noen år – mens Tiger altså er butikken som starta eventyret. Inn ei dør rett ved trafikkmaskina som kobler området rundt Youngstorget og Arbeidersamfunnets plass med Ibsen-lokket.

– Med åra ble jeg bedre kjent med dem som jobba der. Tiger ga oss i Dark Times masse drahjelp på de første utgivelsene våre. Demokassetten forsvant med en gang og den første syvtommeren vår ble vel en slags salgssuksess på Tiger om jeg husker riktig. I tillegg ga Fysisk Format ut vår andre syvtommer «Girl Hate» og de har vært en uvurderlig promo- og salgskanal for albumene vi har gitt ut. Så Tiger har definitivt vært viktig for Dark Times, forteller Traaen på epost til Ballade.no. Bandet spiller blant flere norske band på bursdagsfesten som finner sted på pønkscenen Blitz fredag.

Fyller lengsler

En av ildsjelene igjennom årene, Kristian Kallevik, beskriver noe av det samme som Traaen lette etter som ung musikkfan, når Ballade.no vil vite hvilken oppgave de har gitt seg sjøl – og som har blitt til 25 år som platebutikk og møtested:

– En plass å leve ut alle mine største ønsker i livet: Å treffe og prate med interessante og uvanlige folk og se ny musikk oppstå og se folk reagere på den. I vårt sekulariserte samfunn full av formaliteter tenker jeg musikk er den siste reelle religionen, det er den siste hverdagsmystikken som er akseptabel, ekstasen og overskridelsens siste kilde.

Til neste år må de ut av lokalene, når regjeringskvartalene vokser. Kallevik peker på hvor mye annet de har overlevd i disse … harde, kanskje, bykvartalene, sjøl 22. juli-bomba overlevde de.