Ballade video: Biff à la Niilas

Vi ser film med Sassy 009, Iris Caltwait, Emmerhoff & The Melancholy Babies, Les Dunes, Torgeir Waldemar, Anna Of The North, Neon Ion og Niilas.

Oulu Music Video Festival er en finsk musikkvideofestival som startet opp alt i 1994. 30 år senere er de en av samarbeidspartnerne til Bergen Internasjonale Filmfestival, som ble arrangert denne uken.

Under avviklingen av BIFF viste man i alt 12 nordiske musikkvideoer fra Oulu-festivalen, valgt ut blant 112 innsendte bidrag. Norge var her representert med «Cut You Off», der Tina Janina er både artist og regissør. Samt «Crossroads» av Niilas, med Lea Meyer som regissør. Og den allerede prisbelønnede «Rød BIC» med Honningbarna, regissert av Sander August Dahl. Den fikk også Nordic Main Prize under festivalen.

Vi avslutter ellers denne ukens spalte med nettopp vinneren av Årets norske musikkvideo. Dette er et årlig samarbeid mellom BIFF og Vill Vill Vest.



SASSY 009: Tell Me feat. Blood Orange

Allerede med sin forrige video og single skrudde Sassy 009 opp forventningene til sitt kommende album, Dreamer+. Den var regissert av Maria Hilde, som også står bak videoen til «Tell Me».

Her har Sunniva Lindgård slått seg sammen med den anerkjente engelske artisten Blood Orange, aka Dev Hynes. Hynes er kjent som både sanger, komponist, produsent og regissør. Han har gitt ut flere kritikerroste album, og har jobbet med store navn innen popmusikken. Han har også samarbeidet med den minimalistiske komponisten Phillip Glass.

Dreamer+ lanseres ut på nyåret, og skal følges opp med spillejobber i England, Frankrike, Holland, Tyskland og Danmark. Det blir også en konsert her hjemme, lagt til Blå den 21. februar.

Selv sier Sassy 009 dette om den nye sangen og samarbeidet:

– Denne låten har blitt liggende i noen år. Det hele startet med en spesiell stemning, men jeg klarte ikke helt å fullføre sangen. Så fikk jeg ideen om å sende den til Dev.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Jeg har ventet på at vi skulle lage en sang sammen helt siden vi møttes i Amsterdam i 2019. Jeg kunne virkelig ikke forestille meg noen andre enn ham på «Tell Me». Nå er jeg bare så glad for at jeg fulgte magefølelsen.

Christopher Rogne Helberg har filmet videoen, mens regissør Maria Hilde også står for klippingen. Den er gradert av Diego Meek. I tillegg til Sassy 009 ser og hører vi Elias Tafjord og Markus Anskau.

IRIS CALTWAIT: Serpentine

Den norske altpop-artisten Iris Caltwait var tidligere bare kjent som Iris. Hun ble kåret til Årets Urørt alt i 2019, og har siden gitt ut to kritikerroste EP-er og et debutalbum. Musikken hennes er så langt strømmet over 50 millioner ganger.

I 2025 har Iris Caltwait gitt ut ny musikk for første gang siden 2022. Året før det debuterte hun med det kritikerroste albumet Love and Other Disasters. Hun har ellers turnert i Norge og Europa med Aurora, og har opptrådt på bransjefestivaler som SPOT, The Great Escape og Eurosonic.

Det nye albumet heter Again, for the first time, og er blitt til i tett samarbeid med produsent Askjell Solstrand. Han har tidligere jobbet med både Sigrid og Aurora. Ellers bidrar en rekke produsenter og låtskrivere på platen.

– Jeg måtte lære meg å stå i både sorg og sinne, og hente frem de delene av meg selv jeg trodde jeg hadde mistet, forteller den bergenske artisten om prosessen med den nye materialet.

– Jeg kan ikke lenger bare se tilbake. Nå handler det om å møte den jeg faktisk har blitt – og lære meg å finne kjærlighet for henne også.

– Likevel kretser albumet rundt lengselen etter den jeg en gang var, og den jeg trodde jeg skulle bli. Det er et forsøk på å bygge meg selv opp fra innsiden, og lære meg å ta imot det som kommer uten å miste meg selv helt.

Videoen er filmet og gradert av Romain Szuwalski, med grafiske elementer av Kristoffer Eldsnes. Again, for the first time slippes 7. november, og feires med opptredener i flere europeiske land.



EMMERHOFF & THE MELANCHOLY BABIES: Hex

Filmskaper Atle Kold Hansen har her snekret en slags grøsserfortelling til musikk. En mann reiser tilbake til et tomt kloster, der han som foreldreløst barn ble oppdratt av strenge og mystiske nonner. I de nå forlatte bygningene dukker det opp minner om okkulte seremonier, samtidig som han hjemsøkes av en feminin ånd …

Dette er den andre videoen Kold Hansen har lagd for Emmerhof & The Melancholy Babies. Vi viste den første for to uker siden. Den het «In The Hour of The Wolf» – og kan sees her. Begge låtene er hentet fra det nye albumet The Dying Of The Light.

Videoen til «Hex» ble spilt på Halsnøy kloster. Det ble opprinnelig bygget på 1100-tallet, og ligger på Halsnøya i Kvinnherad. Klosteret var et av fem augustineranlegg i middelalderen. Vokalist og gitarist Gunnar Emmerhof spiller selv den hjemsøkte mannen i videoen, mens Maria Martin-Alexanderson fremstiller heksen.

The Dying Of The Light er det syvende studioalbumet til Emmerhof & The Melancholy Babies, og utgis som et samarbeid mellom Melancholy Records og Apollon. Det første albumet til bergenserne het Viva Revenge, og kom i 1999.

Bandet kan feire sitt 30-årsjubileum til neste år, og består ellers av Inge Rypdal (gitar), Arild Vikane (gitar), Einride Torvik (bass) og Iver Sandøy (trommer).



LES DUNES: Den Hopsack

Også Les Dunes slår til med en stemningsfull sorthvitt-video med en kvinnelig danser og skuespiller. «Den Hopsack» er hentet fra albumet From Etne To The Edge Of Space, som tidligere i høst ble sluppet på Kapitän Platte og Cargo Records. En litt forsinket slippfest fant sist fredag sted på Byscenen Haugesund, der Sarah Linn fra Karmøy varmet opp for Les Dunes.

– Siden sist har vi fått flere supre anmeldelser nedover på kontinentet – og vi holder på å booke en europaturné, forteller bassist Per Steinar Lie til oss. Les Dunes er fra Haugesund, og består ellers av Per Andreas Haftorson (gitar) og Morten Jackman (trommer).

Ny singel og video har det også blitt, som vi her bringer videre. »Den Hopsack» omtaler bandet selv som «postrock for de som ikke liker postrock». Låten er for øvrig omkalt etter «en bra pub» i Antwerpen i Belgia.

Den fine videoen er filmet og klippet av Linn Karen Førland. Hun står selv bak idé og script, sammen med skuespilleren og danseren Synne Garvik.



TORGEIR WALDEMAR: Death Crept Upon Me

Premiere! Mer sorthvitt-estetikk – og nok en musikkvideo som nærmer seg en liten novellefilm. Videoen ble vist for første gang på årets utgave av BIFF, og beskrives som «eksistensiell angst i bevegelse».

Videoen er et analogt samarbeid mellom Torgeir Waldemar og den prisvinnende regissøren Liv Mari Ulla Mortensen. Den er spilt inn på 2 spors masterteip og 16mm film, og inviterer publikum inn i «livets ytterste kontraster – den eksistensielle angsten og bevisstheten om at døden plutselig kan snu livet opp ned uten forvarsel.»

I en drømmeaktig, øde natur følger vi en mann, spilt av danser Kristian Alm fra Nasjonalballetten og Carte Blanche, som rømmer fra døden på leting etter hunden sin – en filmatisk skildring av uroen og sårbarheten som oppstår når døden truer med å ta fra oss det vi elsker.

Torgeir Waldemar er aktuell med det allerede kritikerroste albumet Mercy på Jansen Records, som er en intim og direkte søsterplate til Love fra 2020. Liv Mari Ulla Mortensen har regissert prisbelønte kortfilmer, og har vunnet pris ved Canneseries for sin dramaserie Etter lørdag.



NEON ION: Laugh Now, Cry Later (Live at BLÅ)

Og premiere igjen! Neon Ion er soloprosjektet til den prisvinnende låtskriveren og vokalisten Natalie Sandtorv. Hun slo gjennom med debutalbumet Freedom Nation i 2017, og lanserte Neon Ion i 2020 med albumet Heart Echoes, etterfulgt av Mood Cosmic i 2022.

Siden den gang har Sandtorv hatt helsemessige utfordringer som nesten fikk henne til å legge musikken på hylla. I 2024 vendte hun tilbake med trioen Orbits med Erlend Mokkelbost og Lars Horntveth, som nylig slapp debutalbumet Blood Red Sky. Tidligere i år kom hun med singelen «Softer».

Nå er Neon Ion aktuell med «Laugh Now, Cry Later» Den omtales i presseskrivet som hennes mest personlige sang så langt. Selv beskriver hun den som «en eksplosjon av følelser pakket inn i et Sade-aktig uttrykk, som vrir seg over i en tung jazzfest.»

– Noen ganger må jeg helt ned til bunnen for å finne energien og skyvekraften til å skape noe som virkelig flytter grenser – noe ekte, rått og nytt, sier hun. Sangen omtales som en overlevelsesstrategi – og en påminnelse om at noen ganger er det eneste riktige å le midt i smerten, og gråte det ut etterpå.

På innspillingen hører vi også Ole Mofjell på trommer, Kai Von der Lippe og Kjetil Jerve på keyboards, Jonas Hamre på saxsofon og Kristian Jacobsen på bass. Som det kommende albumet er låten produsert av Erlend Mokkelbost – Sandtorvs nære samarbeidspartner gjennom flere år.

Vi hører veldig gjerne mer.



ANNA OF THE NORTH: Waiting For Love

Dette bidraget er hentet fra familiefilmen Dancing Queen i Hollywood, som hadde premiere i slutten av forrige måned. Den omtales som en historie om vennskap, mot og om å finne sin vei når livet tar uventede vendinger. Den er regissert av Aurora Langaas Gossé, etter et manus av Silje Holtet.

Filmen er en nokså frittstående oppfølger av Dancing Queen fra 2023, som ble kåret som beste barnefilm under Amandaprisen. Filmen har flere musikalske bidrag fra Anna of the North, som også gjorde mini-konserter i forbindelse med lanseringen. Vi har valgt å vise den nyeste av i alt tre videoer som er sluppet så langt: «Waiting For Love».

Filmens hovedlåt er likevel «I Don’t Know What You See In Me», der Anna of the North har spilt inn en coverversjon av skotske Belle And Sebastian. Den sangen finner du på Late Developers, det tolvte albumet til indie-bandet.

Du kan selv sjekke Anne Lotteruds versjon på YouTube.



NIILAS: Crossroads

Som lovet: Her er vinneren av Årets norske musikkvideo under BIFF, som ble kåret forrige fredag. Det ble artisten Niilas, alias Peder Niilas Tårnesvik – med en svært stilsikker video regissert av Lea Meyer.

Produsent for «CRossroads» er Samuel Kirby i WeMake. Videoen er både filmet og klippet av Chris Helberg, og er spilt inn på restauranten Valkyrien i Oslo – populært bare kalt Valka.

Musikken er ved Niilas og Kenneth Lien. Les gjerne vårt grundige intervju med Niilas fra 2021, året han vant Elektronika-kategorien under Spellemannprisen. Det var for albumet Also This Will Change fra 2020.

Årets musikkvideo-jury besto av regissøren Kieran Kolle, artisten Silje Halstensen og journalisten Kjetil Ullebø. I alt konkurrerte 14 norske videoer om prisen. De langt fleste er presentert i denne spalten fra før av, så let gjerne litt bakover i arkivet vårt (bruk også søkefeltet oppe til høyre). En oversikt over de nominerte finner du her.



Vi ønsker som alltid våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 286 av Ballade video. Du må ellers gjerne sjekke ut vårt omfangsrike arkiv på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre.