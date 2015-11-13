ASCAP offentliggjør sin prosentandel av over 10 millioner sanger

Publisert 13.11.2015

13.11.2015
- Red.

Målet er å gi et mer komplett og transparent bilde av opphavsrettighetene organisasjonen eier.

The American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) har oppgradert sin offentlige online database; ACE. ACE inkluderer nå informasjon om hvor stor prosentandel av rettighetsbelagte musikalske komposisjoner som er «kontrollert» av ASCAP, skriver MusicBusiness WorldWide (MBW).

Oppgraderingen kommer som følge av en diskusjon med amerikanske myndigheter om mulighetene til å holde materiale ulisensiert. ASCAP mener at det ikke vil være til fordel for rettighetshavere om det kreves 100 prosent lisensiering, uavhengig av hvor mye av materialet deres tilknyttede låtskrivere eller forleggere eier.

– Låtskrivere og komponister er avhengig av ASCAP for å forsørge seg selv og sine familier. Hvis rettighetshavere og forvaltere av rettigheter skal overleve i en global musikkøkonomi drevet av data, så må vi være villige til å være fullstendig transparente på hvor stor andel av sanger vi lisensierer, sier ASCAP-direktør Elizabeth Matthew til MBW

Ikke prosentandel i Norge

Presseansvarlig Willy Martinsen i Tono mener forholdene ikke er sammenliknbare i Norge, og det derfor heller ikke vil være aktuelt med samme løsning som ASCAP.

– ASCAP har lenge hatt en åpen søketjeneste, som de nå beriker med en ekstra funksjon, hvor de sier hvor mye de forvalter i enkelte verk. Prosentandelen viser kun en oversikt over hvor stor andel av verket ASCAP har mulighet til å lisensiere. I USA er det jo flere forvaltningsselskaper, eksempelvis også BMI. Dermed er ikke dette sammenliknbart med den norske situasjonen, sier Martinsen og fortsetter:

– Vil likevel gjerne poengtere at TONO i flere år har hatt en søketjeneste på nett, som er tilgjengelig på medlemmenes innloggingstjeneste. Her kan medlemmene se rettighetshavere i verk, men naturligvis ikke prosentvis fordeling mellom rettighetshaverne, da dette er konfidensiell informasjon

