Disse nomineres til Nordic Music Prize

Bendik Giske, Benedicte Maurseth og Jenny Hval konkurrerer med ni kollegaer i en kåring som skal fremme nordisk felles kultur og kontakt.

Tidligere vinnere inkluderer store artister som First Aid Kit, Hildur Guðnadóttir, The Knife, Susanne Sundfør og Robyn. Jenny Hval, som er nominert i år igjen, har også vunnet prisen tidligere. De nominerte albumene er av artister som er kjent for å sprenge grenser og utvikle musikalske uttrykk videre.

Fra Island er

Sóley – Mother Melancholia (oktober 2021)

Gyða Valtýsdóttir – Ox (Diamond, desember 2021) nominert.

Fra Finland:

Yeboyah – Perhosefekti (Sony Music Entertainment Finland, september 2021)

Richard Dawson & Circle – Henki (Domino Recording Co Ltd, november 2021)

Sepikka – En kestä kylmää lailla ahvenen (M.dulor, Sept 2021)

De danske nominerte er

Astrid Sonne – Outside of your lifetime (Escho, september 2021)

Brimheim – Can’t hate myself into a different shape (W.A.S. Entertainment, januar 2022)

Disse er nominert fra Norge:

Bendik Giske – Cracks (Smalltown Supersound, 27. august 2021). Juryen kaller den en «videre dekonstruksjon av instrumentet inspirert av queer theory».

Benedicte Maurseth Hárr (Hubro, 25. februar 2022) omtales blant annet som en hommage til musikerens hjemregion.

Jenny Hval Classic Objects (4AD, 11. mars 2022) «flytter grenser og skaper noe nytt».

Fra Sverige er

Maja Francis – A Soft Pink Mess (RMV Grammofon AB, september 2021) og

David Ritschard – Blåbärskungen (Rötjut/United Stage Management Group, september 2021) nominert.

Vinneren av Nordic Music Prize kunngjøres under prisseremonien på festivalen Bylarm i Oslo 15. september. Full jurybegrunnelse for hvert album står å lese på bylarm.no.