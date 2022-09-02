Benedicte Maurseth

Benedicte Maurseth er blant de tre norske nominerte til Nordic Music Prize – en albumpris.(Foto: Øystein Haara)

Disse nomineres til Nordic Music Prize

Publisert
02.09.2022
- Red.

Bendik Giske, Benedicte Maurseth og Jenny Hval konkurrerer med ni kollegaer i en kåring som skal fremme nordisk felles kultur og kontakt.

Tidligere vinnere inkluderer store artister som First Aid Kit, Hildur Guðnadóttir, The Knife, Susanne Sundfør og Robyn. Jenny Hval, som er nominert i år igjen, har også vunnet prisen tidligere. De nominerte albumene er av artister som er kjent for å sprenge grenser og utvikle musikalske uttrykk videre.

Jenny Hvals åttende soloalbum kom tidligere i år og er nå nominert til Nordic Music Prize. (Foto: Jenny Berger Myhre)

Fra Island er
SóleyMother Melancholia (oktober 2021)
Gyða ValtýsdóttirOx (Diamond, desember 2021) nominert.

Fra Finland:
YeboyahPerhosefekti (Sony Music Entertainment Finland, september 2021)
Richard Dawson & CircleHenki (Domino Recording Co Ltd, november 2021)
SepikkaEn kestä kylmää lailla ahvenen (M.dulor, Sept 2021)

De danske nominerte er
Astrid Sonne – Outside of your lifetime (Escho, september 2021)
BrimheimCan’t hate myself into a different shape (W.A.S. Entertainment, januar 2022)

Disse er nominert fra Norge:
Bendik Giske – Cracks (Smalltown Supersound, 27. august 2021). Juryen kaller den en «videre dekonstruksjon av instrumentet inspirert av queer theory».
Benedicte Maurseth Hárr (Hubro, 25. februar 2022) omtales blant annet som en hommage til musikerens hjemregion.
Jenny Hval Classic Objects (4AD, 11. mars 2022) «flytter grenser og skaper noe nytt».

Fra Sverige er
Maja FrancisA Soft Pink Mess (RMV Grammofon AB, september 2021) og
David RitschardBlåbärskungen (Rötjut/United Stage Management Group, september 2021) nominert.

Vinneren av Nordic Music Prize kunngjøres under prisseremonien på festivalen Bylarm i Oslo 15. september. Full jurybegrunnelse for hvert album står å lese på bylarm.no.

bendik giskeBenedicte Maursethby:larmJenny HvalNordic music prize

Dei Kjenslevare

Den mest framoverlente musikken i dette landet kjem frå lyttande folkemusikarar

Heile vegen små variasjonar. Ballade assosierer seg langs lange, historiske linjer og menneskets samspel med naturen igjennom to viktige nye,...

Vi må snakke om musikk

Ny podkast fra Ballade: Vi må snakke om musikk. Om musikken til Jenny Hval.

Endelig er Ballade radio tilbake med en egen studioproduksjon: Vi inviterer en proff og en uproff til å anmelde Jenny...

Bendik Giske på Blå Foto: Martine Lund / Bylarm

Derfor er det verdt å se Bendik Giske i mer enn to akter

Ballades anmelder lot seg begeistre av elektronika-saksofonistens konserter under Bylarm.

Fixation

Metalcore på vei opp:  – Jeg tror sjangeren har fått litt frisk pust i seg.

EP-aktuelle Fixation har spilt sammen siden ungdomsskolen. Da det enormt produktive bandet begynte å gi ut musikken ti år etter,...

Sandra Marja West

Sandra Márjá West ny festivalsjef i Riddu Riddu

West tiltrer stillingen 1. september 2018

Ballerina Synne Skouens kammeropera

Musikerhelse på agendaen: Konferanse om kropp og sinn vil samle og løfte scenekunstmedisin i Norge

– Denne konferansen er viktig fordi kunsten og kunstnerne er viktige! Da må vi også ta yrkeshelsen deres på alvor,...