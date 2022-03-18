Vi må snakke om musikk

(Foto: Guro Kleveland / Jenny Berger Myhre)

Ny podkast fra Ballade: Vi må snakke om musikk. Om musikken til Jenny Hval.

18.03.2022
Siri Narverud Moen- Red.

Endelig er Ballade radio tilbake med en egen studioproduksjon: Vi inviterer en proff og en uproff til å anmelde Jenny Hvals nyeste, internasjonalt profilerte plate. Hør ny musikk med Kari, Ola og Siri!

Hva skjer når en proff anmelder møter en som bare digger musikk, og de deler hva som skjer med dem ved en spesiell musikkopplevelse? Og hvorfor har den norske artisten Jenny Hval blitt soft på sin nye plate?

– Jeg har hørt overraskende mye på Jenny Hval. Særlig plata Medea, sammen med min 8-årige datter. Det var veldig fin jentemusikk, et magisk univers med hennes lyse men skumle alvestemme. Medea i myten tar livet av sine barn når Jason finner seg en ny, ung dame … Men nå har det skjedd noe! Slik innleder Kari Saanum (62) om hvordan hun hører på musikken til en av Norges mest markante artister. Det er Jenny Hvals nye plate Classic Objects som er første objekt ut i vår nye anmelderserie, der vi snakker oss inn på norsk musikk.

Hør Vi må snakke om musikk på Spotify

Avantgarde + pop
– Det er catchy og medrivende. Men patriarkatet spøker i bakgrunnen for giftemålet hun synger om i singelen.
Vi snakker om musikk, fra to forskjellige ståsteder, i denne ny podkastserie produsert av Ballade. Vi må snakke om musikk har nå fått sin pilotepisode, tatt opp like etter at Jenny Hval ga ut sin første plate på det berømte plateselskapet 4AD. Vi går til Jennys artistkarrieres røtter fra da hun kalte seg Rockettothesky og via den skumle Medea som dreper sine barn, og fram til de varme rytmene hun har på den nye «Classic Objects».

Med forfatter Kari Saanum, musikkanmelder Ola Nordal og programleder Siri Narverud Moen.
Serien er støttet av Fritt Ord.

Hør Vi må snakke om musikk i Podkaster

 

