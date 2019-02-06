Møteplass Alta under Sami Music Week

Sami Music Week feirer Samefolkets dag en uke til ende.

Sami Music Week – Samisk Musikkuke – i Alta er et årlig arrangement som knyttes til feiring av Samefolkets dag, med musikk fra hele Sápmi, seminarer, «song-lab» og Sami Music Awards. Feiringen og festivalen skjer over en uke, i år fra 3. til 9. februar.

– Lihkku beivvin – gratulerer med dagen, Sami Music Week! Hvordan feires selveste dagen i dag?

– Takk! Dagen feires over hele Alta med forskjellige kulturelle og politiske arrangement, forteller Olga Solyanik fra Sami Music Week.

Det er en travel uke, og ikke minst en travel dag.

– Vi feirer dagen i dag spesielt med en storslått konsert i en av Norges vakreste kirker, Nordlyskatedralen, sier hun.

Konserten heter «Sanger om Lyset», og er et samarbeid mellom Sami Music Week og Scene Finnmark. De medvirkende i konserten er komponist, pianist og sanger Herborg Rundberg, komponist, vokalist og trommeslager Kari Heimen, sanger, låtskriver og klarinettist Ánnámáret (Anna Näkkäläjärvi-Länsman), multiinstrumentalist Stein Austrud og musikere fra Scene Finnmark.

Det er et variert program på festivalen, med artister fra hele Sápmi, såvel som ute i Europa. En stor del av programmet involverer barn og unge i området, blant annet gjennom jubileumsprogrammet til Alta kulturskole, som fyller 50 år i år.

– Pleier produksjoner og arrangementer for og med barn og unge å utgjøre en så stor del av festivalprogrammet, eller er det spesielt nå i jubileumsåret?

– Vi pleier å ha program for barn og unge, men i litt mindre omfang, forteller Solyanik.

– I år er det litt spesielt på grunn av jubileet. Men vi ser frem til et tettere samarbeid med kulturskolen i tiden fremover for å lage et bra tilbud med konserter og show rettet mot barn og unge i februar hvert år.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Lørdag kveld er det utdeling av Sami Music Awards på Studenthuset City Scene i Alta. Sami Music Awards har blitt delt ut siden 2016.

Juryen er satt sammen av mennesker fra ulike felt og aldersgrupper i det samiske musikkmiljøet, forteller Solyanik, og fortsetter:

– Fagjuryen vår har satt sammen nominasjoner i disse kategoriene: Årets Komponist, Årets produsent, Åpen klasse, Tradisjonsbærer og Årets unge artist (også kalt Årets nykommer).

Hele Sápmi deltar på Sami Music Week, og det gjenspeiler også Sami Music Awards.

– Det er mange som er nominert i forskjellige klasser, på tvers av klasser, på tvers av land og grenser og musikkutrykk. Og det er ikke bare artister men også musikkprosjekter som var nominert, sier Solyanik.

Torsdag 7. februar er Musikkbransjedagen, da lokale, nasjonale og internasjonale organisasjoner i musikklivet møtes.