Her er de nominerte til Nordic Music Prize

Prisen delses ut på Bylarm 28. februar.

Nordic Music Prize ble opprettet for å feire musikalske talenter fra Norden. Prisen er inspirert av den britiske Mercury Prize, og ble for første gang delt ut under Bylarm i 2010.

Ifølge pressemeldingen fra Bylarm har Nordic Music Prize først og fremst en ambisjon om å styrke båndet mellom de nordiske landene, og å øke internasjonal interesse for nordiske talenter ved å feire det klassiske albumformatet som kunstform.

Norge deltar med to artister som begge ga ut kritikerroste album i fjor: Lil Halima med love songs for bad lovers og Marja Mortensson med Mojhtestasse.

Juryen trekker spesielt fram Mortenssons «fengslende og unike vokal» og Lil Halimas «personlige og originale grep om moderne musikktradisjoner» i omtalen av de to norske artistene.

Nordisk jury

Juryen består av musikkritikere, journalister og musikkvitere fra de nordiske landene: Audun Vinger (NO), Arnar Eggert Thoroddsen (IS), Ilkka Mattila (FI), Annah Björk (SE) og Anna Ullman (DK). Sammen har de utarbeidet listen over de 12 nominerte til årets pris, som en internasjonal jury kårer en vinner fra.

Tidligere vinnere av Nordic Music Prize er Jónsi (IS), Goran Kajfeš (S), First Aid Kit (S), The Knife (S), Mirel Wagner (FI), Band of Gold (N), Jenny Hval (N) og Susanne Sundfør (N).

Her er den fullstendige lista over nominerte:

Danmark

Bisse – Tanmaurk

Soho Rezanejad – Six Archetypes

Astrid Sonne – Human Lines

Finland

Jori Hulkkonen – Simple Music For Complicated People

Karina – Karina

Island

GDRN – Hvað ef

GYDA – Evolution

Norge

Lil Halima – love songs for bad lovers

Marja Mortensson – Mojhtestasse

Sverige

Sarah Klang – Love in the Milky Way

Robyn – Honey

Jenny Wilson – EXORCISM

