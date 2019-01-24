Her er de nominerte til Nordic Music Prize
Prisen delses ut på Bylarm 28. februar.
Nordic Music Prize ble opprettet for å feire musikalske talenter fra Norden. Prisen er inspirert av den britiske Mercury Prize, og ble for første gang delt ut under Bylarm i 2010.
Ifølge pressemeldingen fra Bylarm har Nordic Music Prize først og fremst en ambisjon om å styrke båndet mellom de nordiske landene, og å øke internasjonal interesse for nordiske talenter ved å feire det klassiske albumformatet som kunstform.
Norge deltar med to artister som begge ga ut kritikerroste album i fjor: Lil Halima med love songs for bad lovers og Marja Mortensson med Mojhtestasse.
Juryen trekker spesielt fram Mortenssons «fengslende og unike vokal» og Lil Halimas «personlige og originale grep om moderne musikktradisjoner» i omtalen av de to norske artistene.
Nordisk jury
Juryen består av musikkritikere, journalister og musikkvitere fra de nordiske landene: Audun Vinger (NO), Arnar Eggert Thoroddsen (IS), Ilkka Mattila (FI), Annah Björk (SE) og Anna Ullman (DK). Sammen har de utarbeidet listen over de 12 nominerte til årets pris, som en internasjonal jury kårer en vinner fra.
Tidligere vinnere av Nordic Music Prize er Jónsi (IS), Goran Kajfeš (S), First Aid Kit (S), The Knife (S), Mirel Wagner (FI), Band of Gold (N), Jenny Hval (N) og Susanne Sundfør (N).
Her er den fullstendige lista over nominerte:
Danmark
Bisse – Tanmaurk
Soho Rezanejad – Six Archetypes
Astrid Sonne – Human Lines
Finland
Jori Hulkkonen – Simple Music For Complicated People
Karina – Karina
Island
GDRN – Hvað ef
GYDA – Evolution
Ledige stillinger
Produksjonssjef
Marknads- og kommunikasjonssjef
Rektor
Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans
Førsteamanuensis i musikkpedagogikk
Tilkallingsvikar kulturskolen
Norge
Lil Halima – love songs for bad lovers
Marja Mortensson – Mojhtestasse
Sverige
Sarah Klang – Love in the Milky Way
Robyn – Honey
Jenny Wilson – EXORCISM
Årets beste nordiske album 2018 annonseres på Bylarm 28. februar.