Nynorsk Messingkvintett

NyNorsk Messingkvintett ble kåret til Årets utøver 2021 av Norsk Komponistforening søndag, samme ettermiddag som foreningens Likestillingspris ble delt ut. (Foto: Terje Aalrust)

NyNorsk Messingkvintett er Årets utøver 2021

20.03.2022
- Red.

Norsk Komponistforening delte søndag også ut prisen Årets utøver 2021, som gikk til NyNorsk Messingkvintett – prisvinner som «utnytter sine beskjedne finansielle ressurser så vel som sin enorme musikalske kapasitet fullt ut».

Prisen går til en utøver eller et ensemble som har gjort en særlig innsats for norsk samtidsmusikk det siste året eller over en lengre periode. Utøverprisen for 2021 ble overrakt NyNorsk Messingkvintett i NRKs Store studio søndag 20. mars:

– I Norge har vi en fantastisk flora av komponister, et mangfold av uttrykk og stemmer. Det å formidle noe av dette mangfoldet til et bredt publikum, over hele landet, er en stor motivasjon for oss. Ved å koble samtidsmusikk med litteratur, scenekunst og musikkteater, ønsker vi å skape kunstopplevelser som berører nysgjerrige lyttere i alle aldre. Utmerkelsen Årets utøver fra Norsk Komponistforening er en tungtveiende anerkjennelse av vårt arbeid, og prisen gir oss glede og inspirasjon til å fortsette vårt arbeid med norsk musikk i mange år fremover, sier ensemblets tubaist Berger Iver Færder til Komponistforeningen, og legger til at kvintetten er «dypt beæret over å motta prisen».

Morten Christophersen fra Komponistforeningens styre overrakte prisen.
– Årets utøver 2021 gjør både nye prosjekter med etablerte komponister og tar initiativ til å samarbeide med mindre erfarne, blant annet gjennom nyMusikks komponistgruppe, sa han på vegne av foreningens styre. – Utøveren utnytter sine beskjedne finansielle resurser så vel som sin enorme musikalske kapasitet fullt ut. De har urframført nærmere 30 verk siden starten i 2015. Ensemblet har nylig gitt ut et album og har flere på trappene. Ensemblet består av fem fremragende musikere som sier om seg selv at «vi er ikke interessert i konvensjoner knyttet til samtidsmusikk.» De gjør et fantastisk arbeid, ikke bare for å fremme norsk samtidsmusikk, men også for å utvikle den videre!

