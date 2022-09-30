Sjekk ut denne ukens rikholdige video-meny med Darling West, Tuvaband, Sarah Camille, Natan Dagur, Doglover95, Birds Are Better, TORA x 2, Rammeskjeiv og Kampfar.

Det er den draumen me ber på

at noko vedunderleg skal skje,

at det må skje –

at tidi skal opna seg,

at hjarta skal opna seg …

Slik starter «Det er den draumen» av Olav H. Hauge. Det har blitt kåret til Norges beste dikt, og ble opprinnelig utgitt i diktsamlingen «Dropar i austavind» fra 1966. Noe av den samme drømmen, det samme ønsket, finner vi dag formulert av Tuvaband, på den nye singelen «Something Good».

Den tittelen kommer via Kate Bush, som nylig ble gjenstand for en massiv revival gjennom den amerikanske TV-serien Stranger Things. I den serien hørte en av personene igjen og igjen på Kate Bush-sangen «Running Up That Hill» fra Hounds Of Love– akkurat som virkelighetens Tuva Hellum Marschhäuser hørte på «Cloudbusting» fra det samme albumet.

Skriv de låtene du har lyst til å høre. Og lytt til dem også.

DARLING WEST: Wild Dreams

– Dette er den første låten vi har skrevet i fellesskap med våre brødre og bandkamerater Christer Slaaen og Thomas Gallatin, sier Mari og Tor Egil Kreken i Darling West om «Wild Dreams». Spøkefullt benevner duoen de to andre musikerne som Darling East.

– Vi har også vært så heldige at vi har med oss den eminente Bernhoft på sang, samt ad libs.

«Wild Dreams» ble skrevet i Ocean Sound Recordings på Giske. Den er spilt inn i FA Studio, mikset av Kai Worley og mastret av George Tanderø.

Denne uken holdt Darling West også årets siste konsert, på Ingensteds i Oslo. Den gikk av stabelen under navnet Family Sessions Live. I følge bandet var det trangere enn noen gang på scenen.

Videoen til «Wild Dreams» er ved den alltid like stilsikre regissøren Nikolai Grasaasen, som Darling West selv nærmest regner som et ekstra medlem av bandet.

Når du har sett og hørt resten av denne ukes videoer, må du gjerne sjekke ut Darling West-spesialen vår fra mars 2021.

TUVABAND: Something Good

Premiere!

I april var Tuvaband på turné i Tyskland med 13 konserter. I oktober fortsetter turnéen i Canada og Storbritannia, før hun slipper et nytt album i januar, kalt New Orders. På dette albumet har hun selv komponert, produsert, mikset, spilt inn og spilt alle instrumentene. Utenom trommer og trombone, men også disse hadde hun arrangert gjennom programmering.

Tuva har tidligere fått en Spellemannsnominasjon for albumet I Entered The Void i 2019. Growing Pains & Pleasures, som ble gitt ut i 2021, fikk terningkast 5 i både Aftenposten og Klassekampen, mens sangen «Irreversible» fra samme album ble remikset av dub-legenden Lee «Scratch» Perry.

I Kate Bush-låten «Cloudbusting» fra 1985 er det en setning som går igjen i begge versene; Ooh, I just know that something good is gonna happen. Under pandemien spilte Tuva denne sangen gjentatte ganger, først og fremst for å høre denne ene setningen. Hun bestemte seg etter hvert for å lage en låt basert på disse ordene.

– På den tiden jeg hørte på «Cloudbusting» tenkte jeg at det skulle fantes flere låter som jeg kunne like, med lignende setninger. Jeg bodde i Berlin, hvor det var enda flere og strengere regler under pandemien, og en ekstremt dyster stemning.

– Med en usikker fremtid også med tanke på alle andre ting som skjedde i verden, føltes det ut som starten på en dystopisk tid. Jeg bestemte meg for å skrive låten som jeg selv ønsket å høre.

SARAH CAMILLE: Papillon

Tidligere denne måneden var det premiere på Sarah Camilles nye musikkvideo til låten «Papillon». Den er hentet fra albumet Vingeslag, som hun ga ut i oktober 2021 på Kirkelig Kulturverksted. Papillon er for øvrig det franske ordet for sommerfugl.

Musikkvideoen ble filmet i forbindelse med Sarah Camilles reise til Martinique i juli, hvor hun holdt konsert under Festival Culturel de Fort de France. Ifølge pressemeldingen var det både viktig og symbolsk for Sarah Camille at hennes første musikkvideo ble filmet i landskapet på Martinique.

Mange av sangene fra albumet hennes handler om lengselen til stedet som kjennes så nært, men som er så langt unna. I «Papillon» synger Sarah Camille på creole, språket som snakkes på Martinique ved siden av fransk.

Historien i sangen er også derfra; hun skildrer et barndomsminne i møte med sin oldemor, som lærte henne om sommerfugl-kyss – bisous papillon.

Den vakre videoen til den like vakre – og altfor korte! – sangen er regissert av Jean Marc Kennenga. Koreograf er Murielle Bedot, mens Zoé Ferrand danser. Vi hører Sarah Camille på sang, akkompagnert av gitaristen Jørn Erik Ahlsen Alkanger. Sangen er spilt inn i Kulturkirken Jakob av Erik Hillestad, og ble mikset i Rainbow Studio av Martin Abrahamsen.

NATAN DAGUR: Holding On

Norsk-islenderen Natan Dagur ute med musikkvideoen til låten «Holding On». Om den sier han selv:

– Videoen er produsert av Claudio Giambusso og ble spilt inn på to ulike lokasjoner i England. Den ene var på en gård som ligger to timer utenfor London. Her hadde de et svømmebasseng, hvor vi filmet alle vannscenene i videoen.

– Vi var også i en leilighet i London sentrum, der vi filmet de andre scenene. Videoen skal reflektere det å gå gjennom vanskelige faser i livet – om og om igjen.

Natan Dagur ble født i 1999 i Reykjavik. Sangeren og låtskriveren er nok for mange TV-tittere kjent fra The Voice, der han kom til finalen i 2020. Siden har han blant annet vært i studio med produsentene Anders Hojer og Will Vaughan.

– I «Holding On» prøver jeg å forklare hvordan det føltes da jeg gikk gjennom noen vanskelige år. Og hvordan jeg jobbet hardt for å leve i nuet, og ikke bekymre meg for alt.

– Noen ganger må man bare holde ut, for så å komme sterkere ut på andre siden, avslutter han.

DOGLOVER95: Happy Belated

I 2019 slapp Tobias Grønborg, aka Doglover95, sitt selvproduserte debutalbum Love. Albumet ble samme dag omtalt som “en av årets beste hiphoputgivelser” – og senere tildelt Subjektprisen for Årets Musikkutgivelse 2019.

Grønborg er student ved det høythengende kandidatstudiet ved Norges musikkhøgskole, og produserer både egen og andres musikk. I høst er han også aktuell med utstillingen Edvard Munch uendelig på Munchmuseet sammen med forfatter Fredrik Høyer.

I tillegg kommer hans andre fullengder, B Sides, 14. oktober. Doglover95 omtales som en artist med et «bipolart musikalsk spenn», som hopper mellom eksperimentell hiphop og nær låtskriving, med musikalske referanser til artister som Tyler the Creator og Frank Ocean & Arca.

Det 38 minutter lange albumet skal balansere et sted mellom eksperimentell hiphop og samtid, inspirert av alt fra punk til slampoesi. Albumet inneholder fremførelser av Fredrik Høyer, Konradsen og Marianna Sangita – og bidrag fra musikere i Pom Poko, TacoBitch, Benedikt, Skaar, Nothing Personal og flere.

I forkant av albumutgivelsen holder Tobias en interaktiv utstilling der publikum får oppleve musikken i utstillingsformat.

BIRDS ARE BETTER: Oblivion, Bliss

Stian Fjelldal burde være kjent for en del av faste våre lesere. Han har vært leverandør av mange friske, oppfinnsomme og morsomme gjør det selv-videoer til denne spalten. Du finner dem alle i det store arkivet vårt.

Da sang han på norsk, slik han har gjort på i alt fem album siden 2011. Det nyeste av disse heter Hus, og kom ut på hans eget selskap Didelidoo Music i januar i år. Det var fjern-produsert av Håkon Gebhardt fra studioet Das Boot i Firenze.

Men her er han med et nytt prosjekt kalt Birds Are Better, der han utforsker både et nytt språk og et nytt lydbilde.

– Birds Are better er et resultat av at jeg for et par-tre år siden hadde skrivesperre. Jeg var lei av meg selv og den litt naive, skråstilte visepopen jeg dreiv og knota med, sier han til Ballade video.

– For å distansere meg begynte jeg å lage sanger på engelsk. Jeg kreerte etter hvert et imaginært lite fabelunivers av sjøfugler jeg kunne skrive innafor. Så begynte låtene å poppe frem. Alle er på sett og vis unnfanget under pandemien. Det vil si at de er spilt inn hjemme på «soverommet», siden studio aldri var aktuelt. Så ble sangene produsert videre, mikset og mastret av Gebhardt i Firenze.

– «Oblivion, Bliss» er første singel. Så kommer det en til om ikke så lenge, før jeg tar en julepause. Resten, inkludert et album og atskillige b-sider, slipper jeg på nyåret, sier Fjelldal.

Høres bra ut, spør du oss.

TORA: Higher

Sist fredag ga bandet TORA, med Tora Dahle Aagård i spissen, ut det nye albumet Seventeen. De har bak seg en omfattende festivalsommer, og feirer slippet med releasekonserter på Parkteatret i Oslo, Ibsenhuset i Skien og TapperietpaaDahls i Trondheim.

På denne utgivelsen har Tora innledet et samarbeid med produsent Benjamin Giørtz, kjent for å jobbe med blant andre Dagny, Hedda Mae, Chris Holsten og Kid Astray.

– Jeg har vært stor fan av Benjamin i mange år, både som produsent og musiker. Jeg visste tidlig at han var rett person for mitt neste album. Hans enorme musikalitet har vært avgjørende for vårt samarbeid.

– Vi snakker samme språk – han vet hva jeg vil ha. Ved å blande hans poputtrykk med min bluesrock, føler jeg at vi har laget noe som virkelig står ut og som utfordrer lytteren, sier Tora.

– Med denne utgivelsen har jeg et budskap til de som føler seg litt annerledes, forteller gitaristen, som Amund Maarud har omtalt som «den kommende største norske gitareksporten for sin generasjon».

– Åpningssporet på albumet Seventeen, «Army of Rainbows», er en hyllest til alle som føler seg litt utenfor det vi i dag anser som normalen. Vær sterk. Det blir bra til slutt, fortsetter hun.

TORA: When She Leaves

Vi koster på oss enda et klipp med TORA. «When She Leaves» er den ene av tre instrumentaler på albumet, hvor Tora lar følelsene komme til uttrykk gjennom gitaren.

Tora Dahle Aagård har de siste årene spilt i Royal Albert Hall, delt hovedscene under verdens største digitale gitarfestival med legender som Joe Bonamassa, Santana, St. Vincent og John McLaughlin, samt jammet med Jennifer Batten (Michael Jackson), Paul Gilbert (Mr Big), Aaron Sterling (John Mayer) og Joey Landreth.

Denne høsten er hun gjesteartist under Adam Douglas’ populære juleturné An American Holiday. Hun har også over 160.000 fans fra hele verden på Instagram, blant dem Hollywoodstjernen Alec Baldwin, som stadig vekk deler videoene hennes i sine kanaler.

Hittil er singlene «Waste of a Pretty Face», «Boy» og «Higher» sluppet fra det ferske albumet, som er ute på Touchdown Music. Tora selv er Internasjonal Ambassadør for franske Marceau Guitars, som har designet skreddersydde signaturgitarer i hennes navn. De selges i begrenset opplag.

Begge videoene er filmet av Kristoffer Hylland.

RAMMESKJEIV: Kemnerens vise

Sist fredag slapp Tromsøbandet Rammeskjeiv sin nye musikkvideo. Den er en oppfølging til låten «Kemnerens vise» som ble sluppet 2. september.

– Låten «Kemnerens vise» setter ting litt på spissen – og handler om hvordan folk oppfatter kemneren og hvordan han utfører yrket sitt. Samtidig viser vi at han har sine myke sider, sier bandet.

Videoen ble spilt inn i en låve på Marisletta utenfor Tromsø i august, hvor man bygget et eget kontor for anledningen.

– Vi trengte god nok plass, spesielt til bandet, så derfor måtte vi ta den store jobben med å bygge eget kontor og innrede det med møbler og rekvisita som vi hentet over hele byen, sier keyboardist og tekstforfatter Morten Markussen.

Dette er bandets niende musikkvideo. Idé, manus og klipp er gjort av bandets trommis Thomas Heggstad, som har langt fartstid innen markedsføring og reklame.

– Vi er veldig fornøyd med resultatet! Det ble en god balanse mellom musikk og bilder. Arnstein som spiller kemneren gjorde en helt fantastisk jobb, avslutter Thomas.

KAMPFAR: Rekviem

Vi nærmer oss utgivelsen av Kampfars nye album, kalt Til klovers takt. Men først slippes en aller siste singel – «Rekviem». Den kom ut tidligere denne uken, og består av tre partier: «Djevler og Demoner», «A Funeral» og «Lysets Satan».

Kampfar melder i den forbindelse:

– Hva om jeg fortalte deg at jeg skulle synge en sang for deg? Og at denne sangen trengte tid. Hva om jeg fortalte deg at dette året er min historie, og at vi skal reise gjennom det sammen, ett steg om gangen?

– Og hva om jeg ved årets begynnelse fortalte deg at vi har et nytt album til deg, og at du ikke ville kunne høre slutten før året nærmer seg slutten?

– Vi bestemte oss for å gjøre ting litt annerledes denne gangen. Dette er måten vi ønsket å fortelle denne historien på. Det er en ode til et område, en hymne til det kollektive musikalske sinnet, en fortelling om et kvart århundre med inspirasjon.

Sunniva Herland Monstad gjester på hardangerfele. Kampfar består som alltid av Per-Joar «Dolk» Spydevold (vokal), Ole Hartvigsen (gitar), Jon Bakker (bass) og Ask Ty Arctander (trommer).

Videoen er skapt av Carl Eek.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 156 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤