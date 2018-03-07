Vi trenger et løft for musikkformidlingen

07.03.2018
Eivind Kaasin

Musikklivet er mer mangfoldig og interessant enn noen gang. NRK sier de skal skape nysgjerrighet og ny forståelse, men lever ikke opp til det. Det er på tide med en ny kurs.

Musikklivet i Norge er i full blomst og har vært det lenge. Nivået er skyhøyt. Det gjenspeiles i liten grad i NRK eller i dagens såkalte mediemangfold. Her er det et stort potensial.

Tomrommet
Det er noen store hull i musikkformidlingen i Norge. På TV har det nærmest gått i svart. Bortsett fra det som er aller mest populært. Musikk er stort sett innslag i andre program. Å kalle det for musikkformidling er som å si at Grandiosa egentlig er en paprika.

Musikksidene til NRK er en tabloid tumleplass for alt om Melodi Grand Prix eller stoff fra NRK P3. Annen musikkjournalistikk er fraværende. Samtidig blir det stadig færre anmeldelser og mindre omtale i avisene.

På radio er det gode kår for den aller mest populære musikken. Den boltrer seg i beste sendetid i de største kanalene. Mer alternativ musikk blir satt til side. Den nylige nedleggelsen av det eminente programmet Atlantis på NRK P13 er bare ett av tegnene i tida.

Nysgjerrighet og ny forståelse
Så la oss se på NRK. Deres strategiske mål for de neste seks årene er lovende lesning:

• NRK bidrar til et inkluderende og nysgjerrig Norge.
• NRK skal skape åpne møteplasser, ny forståelse og opplevelser som setter spor

Dette er jo veldig bra. Men er det slik på musikksiden? Når Green Day spilles for 150. gang på P13 er det da snakk om ny forståelse eller nysgjerrighet? Mye av musikkformidlingen er både gjentakende og bekrefter det rådende.

Stadig mer perifere
Mer alternative musikkuttrykk blir stadig mer perifere og fremmede i den store offentligheten. De blir nærmest holdt nede eller ignorert. Mulighetene for å nå ut til et bredt publikum er nærmest umulig. De er i alle fall bemerkelsesverdig lavere.

Det er ikke sikkert slik musikk blir allemannseie, men folk kan i det minste bli eksponert for den. Det skal selvsagt ikke glemmes at de én gang i året kommer frem i beste sendetid. På Spellemannsprisen. Da får vi høre takketalene, men selv ikke da musikken.

På tide med litt innovasjon
I likhet med musikklivet er dagens medieverden mer mangfoldig enn noen gang. Her har NRK sovet grundig i timen. Det dukker opp stadig flere uavhengige dokumentarer, dokumentarprosjekt, konsertfilmer, podcaster og tidsskrift. Noen holder koken, mens andre må legge inn årene.

Denne formidlingsiveren bør gjødsles, og den bør få vesentlig bedre rammevilkår. Og NRK bør ha et oppmerksomt øye til den.

For NRK har også som mål å være innovative. Et viktig element i innovasjon er å bryte med eksisterende praksis. Det åpner opp for noen muligheter.

Jeg håper på et NRK som får frem mer av det som skjer ute i musikklivet. Som våger å gå nye veier og utfordre, fremfor å telle lyttere og følge strømmen. NRK er en fantastisk plattform, som kan utnyttes mye bedre. Det handler om vilje og prioritering.

Det er på tide å klinke til:

Her er noen ideer for et løft for musikkformidlingen:

Til NRK:
• Eksponer flere for ulik type musikk – gjennomgående på TV, radio og nett.
• Lag musikkprogrammer på TV
• Lag en seriøs kultur– og musikkplattform på nett – uavhengig av kanal.
• Kjøp opp produksjoner, store og små, og gjør de tilgjengelig for flere: Musikkdokumentarer, konsertproduksjoner og musikkportretter.

Til musikkpolitikken:
• Øk støtten til musikkformidlingen – det vil også gi et større publikum.
• Støtt nettsteder, formidlingsmiljø og kritikere.
• Det finnes opplysningskontor for kjøtt og fisk, hvorfor ikke lage et opplysningskontor for musikk?

Til musikkfeltet/interesseorganisasjoner:
• Sett musikkformidling ettertrykkelig på agendaen.
• Samarbeid! Lag en tankesmie, på tvers av sjangersiloene som kan få trykk på dette.
• Få frem flere formidlere – innen lyd, bilde, video!

Eivind Kaasin
Musikkentusiast

