Ballade video: Klovner i kamp

Ut på veien med Sassy 009, Mikoo, Date of Birth, Sara Fjeldvær, Anna of the North, The Orchestra!, Kåre Indrehus og White Trash Blues Band.

Det har blitt plass til hele fire premierer i denne ukens utgave. Det er nokså forskjellige videoer, fra det fargesprakende psykedelia-universet til debutantene i Date Of Birth til hjemme-demoen til Kåre Indrehus. Sara Fjeldvær har tatt med seg bandet for å spille live i studio, mens The Orchestra! presenterer en besnærende bisarr reklamesnutt.

Kort sagt: God fornøyelse!

SASSY 009: Butterflies

Sassy 009 er prosjektet til Sunniva Lindgård: en produsent, låtskriver og sanger med base i Oslo. Hun er født i Stockholm, og vokste opp i Bærum. Sassy 009 ble først kjent som en trio, som i 2017 ga ut EP-en «Do You Mind». Da besto bandet av Lindgård, Teodora Georgijevic og Johanna Scheie Orellana. Utgivelsen ble nominert til Spellemannprisen i klassen for elektronika.

Som trio fikk Sassy 009 prisen som Årets Stjerneskudd under Bylarm i 2018. Året etter ble Sassy 009 relansert som et solo-foretak for Lindgård, da hun ga ut LP-en Kill Sassy. I 2021 fulgte hun opp med Heart Ego, som fikk Edvard-prisen 2022 i klassen for populærlærmusikk. Den prisen delte hun med produsent Andrew Murray.

Nå har Sassy 009 signalisert et nytt album – som hun selv ser på som sin egentlige debut. Utgivelsen har fått tittelen Dreamer+, og skal slippes 16. januar. Ifølge forhåndsomtalen er materialet blant annet satt sammen av elementer som grunge, shoegaze, beatronica og hyperpop. Første smakebit er «Butterflies», som også blir åpningskuttet på albumet.

«Butterflies» gir oss absolutt lyst til å høre mer – og har fått en svært bra og dramatisk video, stilsikkert regissert av Maria Hilde. Den ble også vist under Kortfilmfestivalen i sommer. Dreamer+ handler nettopp om drømmer og skiftende identiteter, minner og mørke krefter. Utgiver er Heaven Sent / PIAS Électronique.



MIKOO: Ties

Og nok et mystisk kryss i taket – dette er både spennende og stemningsfullt. Mikoo ble startet av den slovakiske trommeslageren og komponisten Michaela Antalová i 2016, og slapp i oktober 2020 debutalbumet Dear på Jazzland Recordings.

Det nye albumet til Mikoo har fått tittelen It Floats. Her har Antalova med seg Ina Sagstuen (vokal og elektronikk), Vojtěch Procházka (orgler, synthesizere og piano), Fredrik Rasten (akustiske og elektriske gitarer, sitar og vokal) og Magnus Skavhaug Nergaard (elektrisk bass).

It Floats fremstår som en svært treffende tittel. Både med tanke på stemningen i musikken – og på grunn av den ledsagende videoen, som nærmest fremstår som en sakte og minimalistisk undervannsballett.

– Videoen visualiserer en kroppsliggjøring av kollektiv bevissthet; usynlige koblinger mellom mennesker, som tradisjoner, lynne, traumer og mønstre vi alle individuelt bærer med oss i blodet gjennom generasjoner, mer eller mindre bevisst.

Visuelt er «Ties» inspirert av Jean Cocteaus bruk av vann som speil – og speil som portaler. Koreografi og håndbevegelser er ved Orfee Schuijt.

– Det filmatiske aspektet rammer inn koreografien på en måte som forsterker følelsen av hånden som speil for kroppen, men også som metafor for de usynlige koblingene mellom mennesker, og mellom kroppen og verden, sier Mikoo.

«Ties» er regisssert og filmet av Michaela Antalová og Jenny Berger Myhre, der sistnevnte også klippet videoen. Vi kommer tilbake med mer fra Mikoo alt neste uke, når It Floats slippes av Sofa Records.



DATE OF BIRTH: Sunshine Girl

Jepp, det er definitivt mye interessant på gang i norsk musikk om dagen. Og her kommer nok en spennende utfordrer – denne gangen fra Bergen.

Date of Birth er en mer enn lovende duo som består av Birgitta Alida Hole and Pablo Tellez. De legger her ut på sin første reise med «Sunshine Girl», som blir sluppet på Brilliance Records.

– «Sunshine Girl» er vår debutsingel, skrevet med utgangspunkt i nære relasjoner og erfaringer med sykdom, utenforskap og livskriser. Låta bærer på uro, lengsel og håp, og henter inspirasjon fra både klassisk orkestrert pop og psykedeliske 60-tallsreferanser.

Date of Birth sier selv at de er inspirert av orkestral pop og eldre psykedelisk musikk, mens også Broadcast, Alvvays, Bach og Debussy befinner seg blant referansene.

Hole er selv utdannet ved Griegakademiet. Hun har markert seg med soloprosjektet Birgitta Alida, og har også spilt med band som Strange Hellos og Lumikide. Pablo Tellez har på sin side spilt bass med Young Dreams og John Olav Nilsen & Nordsjøen.

– Gjennom musikkvideoen har vi forsøkt å skape et surrealistisk Sunshine Girl-univers, der humor og lek møter en mer alvorlig klangbunn – levendegjort gjennom karakterene Sunshine Girl, The Walrus, The Seagull og The Parrot.



SARA FJELDVÆR: All You Do (Live at Sørgården Studio)

Aktive Sara Fjeldvær kommer med den nye platen Love and Other Songs i dag. I den forbindelse har hun spilt inn to live-videoer med fullt band i Sørgården Studio, der mye av albumet også ble spilt inn.

– Mitt tredje album er en samling låter jeg har skrevet om kjærlighet, så vel som sorg, verden og reising. Nok et stykke arbeid som formidler mine følelser og tanker rundt disse temaene.

Love and Other Songs byr på både folk, jazz, pop, rock og americana. Den følger opp de to fine utgivelsene hun utga i 2024, soloalbumet Stars og duoplaten Like Waves med Mathias Angelhus.

– I forkant av denne innspillingen skrev jeg musikken hovedsakelig i egen stue, i skogen i Nord-Trøndelag, og på reise gjennom Europa. Jeg hørte på Kurt Vile, Laura Marling og Susanne Sundfør, forteller Fjeldvær.

Fundamentet for Love and Other Songs ble delvis spilt inn i Das Boot-studioet i Firenze i Italia i desember 2024. Det drives av Håkon Gebhardt, som mange sikkert kjenner fra hans tid i Motorpsycho. Mesteparten av albumet ble så gjort i Per Bortens Sørgården Studio på Ler i Trøndelag i januar 2025. Der tilbragte hele bandet fire dager og netter sammen.

Vi hører Sara Fjeldvær (vokal, flygel, CP70, perkusjon), Mathias Angelhus (akustisk og elektrisk gitar, banjo, kor), Amund Storløkken Åse (vibrafon, Mellotron, synth bass), Vegard Lien Bjerkan (synth, Mellotron, flygel), Johannes Konstad Brevik (elektrisk gitar, pedal steel), Andreas Rukan (bass) og Øyvind Leite (trommer).

I tillegg medvirker Håkon Gebhardt på perkusjon, mens Johanna Reine-Nilsen og Veslemøy Narvesen korer. Også her kommer vi snart tilbake med mer.



ANNA OF THE NORTH: Give Me Your Love Back

Anna of the North ga i slutten av august ut den nye singelen «Give Me Your Love Back» på Play It Again Sam. Sangen er produsert av britiske Starsmith, alias Finlay Dow-Smith. Videoen er regissert av irske Douglass Reddan. Her følger vi den norske artisten på gatene i London, sett gjennom linsen til fotograf Joey Knox.

– Det er lenge siden jeg lagde en musikkvideo – og jeg visste at jeg ville gjøre noe morsomt og litt spesielt. Jeg ville også være omgitt av pene mennesker for å gjøre eksen min sjalu, sier Anna Lotterud spøkefullt.

Anna of the North har gitt ut albumene Lovers (2017), Dream Girl (2019) og Crazy Life (2022). Hun har fått mye oppmerksomhet i betydelige medier som Billboard, Vogue, London Standard, i-D, FADER og NME. Via strømmetjenestene har hun kommet opp i imponerende drøyt 550 millioner lyttinger.

Anna of the North spiller tre konserter i USA og Mexico i november, og har ellers et nytt album på trappene. Hun er også godt representert på lydsporet til den nye norske filmen Dancing Queen i Hollywood, og vil gjøre en eksklusiv minikonsert på førpremieren i neste uke.



THE ORCHESTRA!: Overture from Metamorphoses

Og premiere igjen! Det er svært sjelden at vi i Ballade video legger ut det som grunnleggende er rene promo-filmer. Når vi likevel gjør et unntak denne gangen, er det fordi det meste tyder på at vi her står overfor en dypt original og særegen utgivelse.

Hovedpersonen bak dette prosjektet er Danny Midnight, også kjent som Dan Robert Brask Sanengen. Han er kanskje aller mest kjent for å være The Wind-up Gramophone Jockey – DJ-en som spiller 78-plater på gamle sveivegrammofoner, ofte med solide innslag av hot, swing, bop, cool og noir.

Nå gir han selv ut plate. Det er med The Orchestra!, som egentlig heter The Incomprehensible Danny Midnight Orchestra.

– Verket er inspirert av antikke bøker med samme tittel. Gjennom ti bibelske kapitler om transformasjon formidles historien om en verden fra dens uberettigede begynnelse til dens varslede slutt, heter det noe kryptisk.

– I originalene var de gamle gudene de drivende kreftene. Denne gangen er det andre vesener på gang. Skaperen er en ung slyngel. En misfornøyd president spiller rollen som en maktesløs kommentator. En eldre vaskekone kan vise seg å være en venn av skaperverket. Og hva er det nå egentlig de blinkende stjernene driver med?

– Uansett må enhver likhet med faktiske verdener eller levende vesener skyldes kunstnerens mangel på fantasi.

Stadig litt forvirret? Da anbefaler vi en tur på Parkteatret i Oslo 25. november, der slippfesten for Metamorphoses finner sted. Utgiver er Gymnocal Industries i Bergen. Den nokså skumle videoen er ved Paulus Alinge og Danny Midnight.



KÅRE INDREHUS: Giftig type

E drikker gift for å holde meg frisk / har så mørke tanker i hodet mitt …

Også Kåre Indrehus er en original artist, med en stemme, et lydbilde og et tekst-univers man raskt kjenner igjen. Her deler han en slags video-demo med Ballades lesere, spilt inn ved pianoet hjemme.

– Ideen til låta kom til meg etter at jeg overhørte noen bruke det engelske uttrykket: The posion was the cure. Dette tvetydige uttrykket appellerte til meg, og ble bærebjelken i min nye sang.

– Vanligvis skriver jeg låter med en tradisjonell vers-refreng-struktur, men her bestemte jeg meg for å starte sangen med refrenget og ikke med verset. Etter at jeg hadde landet på en melodi og en oppbygging, kom resten av ordene på løpende bånd. Innholdsmessig er vel dette en nokså mørk, men galgenhumoristisk låt.

– Jeg spilte inn «Giftig type» i stua med en enkel mikrofon mens kameraet rullet. Jeg liker godt å dele smakebiter fra mine arbeidsprosesser. Dette gjelder både videoer og snutter på sosiale medier, samt urfremføringer på konsertene. Kanskje fordi jeg jobber mye alene i studio og ønsker kontakt med omverden?

Indrehus arbeider for tiden med et nytt soloalbum, som dermed blir oppfølgeren til årets Vekkerklokkeangst. Den kom ut på Apollon Records i april.



WHITE TRASH BLUES BAND: Little Things Add Up

Oslo-baserte White Trash Blues Band er klare med sitt andre album: Good Start in the Wrong Direction. Dette er oppfølgeren til We Got Time To Waste fra 2021.

– Bandet ble starta av fem middelaldrende menn, som nå er redusert til fire, sier Robert Dyrnes i Westergaard Records. Dagens utgave består av Jan Magnar Hatlemark (vokal, gitar), Asgaut Bakken (gitar, kor), Paul Daniel (trommer, kor) og Svein Andre Røe (bass, kor).

– Dette er kompiser som starta band for å ha ei unnskyldning for å henge ut i øvingslokalet, drikke øl og prate skjt. Men som nå lever ut en eksplosjon av rock’n’roll.

Musikkfan og ildsjel Dyrnes holder ikke tilbake på entusiasmen i forbindelse med slippet, som skal markeres på Kafe Hærverk i Oslo neste fredag.

– Vi elsker White Trash Blues Band! Good Start in the Wrong Direction er rock’n’roll med et hint av garasjerock og tre prosent frekk soul godt gjemt i låtene.

– Vi i Westergård Records har vært så heldige å være med hele veien, helt fra bandet viste lovende takter på øvingsrommet til de nå spiller rundt om på landets kuleste rockescener.

Videoen til «Little Things Add Up» er ved Erling Zahl Urke, og inneholder dessuten AI-elementer. Vi må derfor advare mot skumle klovner.



Vi ønsker som vanlig våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

