Lars Erik ter Jung Årets utøver

Fiolinist og dirigent Lars-Erik ter Jung mottok søndag Komponistforeningens Årets utøver-pris 2023. Prisen på 100 000 kroner skal brukes til nye konserter eller aktiviteter som fremmer norske nålevende komponister.(Foto: Beate Styri / Norsk Komponistforening)

AktueltKunstmusikk

Årets utøver-pris til fiolinist og dirigent Lars-Erik ter Jung

Publisert
24.04.2024
Skrevet av
- Red.

Komponistforeningens Årets utøver-pris 2023 gikk sist helg til «en drivkraft for nye generasjoner» og en nestor i faget.

Lars-Erik ter Jung har vært utøver siden 1980. De siste ca 25 årene har han markert seg som dirigent og ensembleleder, og bestilt, framført og lydfestet verker av mange nålevende komponister.

«Årets utøver har spilt en viktig rolle for ny norsk musikk i lang tid,» påpekte juryen. «Han har ledet de fleste norske orkestre og samtidsensembler, og han har startet og drevet flere egne ensembler og prosjekter med fokus på ny musikk. Dette arbeidet fyller nesten 20 album, og han er stadig en drivkraft for nye generasjoner av komponister. Årets utøver kan regnes som en nestor i faget. Hans store innsats viser en trang og evne til å drive feltet framover.»

Årets utøver-prisen ble delt ut under NRK-programmet «Spillerom» søndag 21. april, der også Årets verk-prisene ble delt ut. Her kan du høre hele sendingen, med prisutdeling, samtaler og musikk.

Prisen er en pengegave på 100 000 kroner til nye konserter eller aktiviteter som fremmer norske nålevende komponister. Norsk Komponistforening har delt ut «Årets utøver»-prisen siden 1985, og den skal gå til en utøver eller et ensemble som har gjort en særlig innsats for norsk samtidsmusikk det siste året eller over en lengre periode.

 

Årets utøverKomponistforeningenLars Erik ter JungNorsk komponistforening

