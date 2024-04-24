Årets verk 2023 – Nils Henrik Asheim – Tine Surel Lange – Jan Erik Mikalsen

Norsk Komponistforenings Årets verk 2023 ble tildelt Nils Henrik Asheim for "Organotopia", Tine Surel Lange for "Two Sides of the River" og Jan Erik Mikalsen for "Fleurs". (Foto: Beate Styri / Norsk Komponistforening)

Komponistforeningens priser for Årets verk til Nils Henrik Asheim, Tine Surel Lange og Jan Erik Mikalsen

24.04.2024
Guro Kleveland

Et verk utforsker orgelet som instrument. Et annet er et trassig brøl og sier mye om den verden vi lever i. Et tredje taler fra mange deler av musikkhistorien, i et særegent tonespråk. Årets verk 2023 representerer på hver på sin måte samtiden vi lever i.

Årets verk 2023 gikk til Nils Henrik Asheim for «Organotopia», Tine Surel Lange for «Two Sides of the River» og Jan Erik Mikalsen for «Fleurs».

Siden 2021 har Årets verk blitt delt ut som tre likeverdige priser. I år ble de delt ut under NRK-programmet «Spillerom» søndag 21. april, med samtaler med vinnerne om verkene og komponistenes arbeid. Her kan du høre sendingen, med prisutdeling, samtaler  og musikk.

Komponistforeningen beskriver at de ønsker å løfte fram «tre fremragende verk med særskilte kvaliteter», og verk som på hver på sin måte representerer samtiden vår.

– Komponistforeningen deler ut tre likeverdige priser med et ønske om å vise nettopp noe av denne spennvidden, uttrykksviljen og kraften som finnes blant norske komponister, forteller styreleder Jørgen Karlstrøm. Vinnerne får et stipend på 50 000 kroner hver.

Det kom inn rundt 90 forslag til Årets verk 2023, opplyser Norsk Komponistforening. Juryen som valgte ut vinnerverkene bestod av Antii Auvinen, Hilde Halvorsrød, Eira Bjørnstad Foss og Morten Christophersen. Og slik omtalte juryen de tre vinnerverkene:

«Organotopia» av Nils Henrik Asheim
Dette verket er spektakulært ambisiøst og komplekst logistisk sett. At det foregår og faktisk fungerer godt på så mange plan samtidig er utrolig imponerende. Verket utspiller seg både i og utenfor kirken og publikum kan komme og gå gjennom mange timer. Dermed virker det både åpent og inkluderende. Det er konseptuelt, mangefasettert og samtidig enhetlig og stramt lagt opp, nærmest som en konsertrekke. Det kan «brukes» på mange måter og passer for mange typer publikum. I alt oppleves det som en bred utforskning og presentasjon av orgelet som instrument, av orgellitteraturen, og av orgelmusikkens potensial i møte med mange sjangre. En særlig honnør til alle utøverne som alle er avgjørende deler av verket selv.

«Two Sides of the River» av Tine Surel Lange
Prosjektet viser at et verk kan være noe helt annet enn bare «verket/partituret» i seg selv. Det er egentlig ennå ikke framført slik det var tenkt, noe som kan sies å være problematisk når det får en pris. På den annen side ligger mye av aktualiteten og publikums emosjonelle respons nettopp i at kunstnerne valgte å framføre det selv om det var umulig like etter Putins angrep på Ukraina. Verket er både en egenartet hendelse for de som var til stede og en svært tankevekkende dokumentasjon for den som bare får det «gjenfortalt». Det framstår som en blanding av en historisk hendelse, sosial happening og et trassig brøl og sier mye om den verden vi lever i.

«Fleurs» av Jan Erik Mikalsen
Verket utspiller seg som et fascinerende, tidvis hemmelighetsfullt lydlandskap. Det har en indre energi som driver det framover, men samtidig gir det lytteren rom til å stoppe opp, lete og undre seg. Dette henger sammen med komponistens evne til å balansere repetisjon og utvikling, og klar og tilsløret tonalitet gjennom sin meget kyndige håndtering av virkemidlene. Verket taler fra mange deler av musikkhistorien parallelt. Samtidig har det et særegent tonespråk som skaper sitt eget univers og gir det en egen identitet.

 

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Norsk Komponistforening, NOPA og Musikkforleggerne  er medlemmer i Foreningen Ballade.

