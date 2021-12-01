Festivalsommeren i hovedstaden: Röyksopp tilbake, og nye festivaler startes i 2022

Röyksopp og Massive Attack spiller i Sofienbergparken til sommeren, det vil si: kryss fingra!

Man får tro julegaverushet om billettkjøperne er i gang – for nyhetene om konserter og festivaler i 2022 i populærmusikksjangre triller ut om dagen.

Tirsdag sendte Piknik i parken, eller PiPfest som den nå heter, ut nyheter om sitt programslipp for PiPfest 2022.

Foreløpig program inkluderer de britiske Massive Attack og The Specials, samt Röyksopp og flere svenske og britiske/amerikanske superstjerner fra indiepop og elektronisk musikk.

Promoansvarlig Lars Tefre Baade skriver i pressemeldinga at festivalen er kjent for sin stillfarne stemning, kunst, mat og en behagelig atmosfære. I sitt sjette år ble festivalen flyttet til Sofienbergparken (Grünerløkka). PiPfest blir 16.–18. juni 2022.

Röyksopp er for øvrig samtidig annonsert for både Verket, Rakettnatt og Parken i andre norske byer til sommeren. Duoen er kanskje Norges største innen populærmusikkens elektronisk – ikke minst i sin storhetstid med singler som «Eple« og «What Else is There», og er dessuten kjent fra en rekke samarbeid, som med Karin Dreijer (The Knife), Robyn, Susanne Sundfør og Anneli Drecker.

Moderskipet Øya har samtidig lansert flere større navn – eller flytta noen fra tidligere, som de fleste av disse arrangørene egentlig har gjort? Uansett er den norske rapperen Arif et av trekkplasterne til Tøyenparken. Musti fra Tøyen, Girl in Red og Isah er blant de andre norske navnene på plakaten deres for 10.–13. august.

Nye festivaler

I forrige uke skreiv Ballade.no om den nye Fornebu Music & Arts Festival – en ny endagsfestival mellom Telenors megabygg og sjøflyhavna på Fornebu vest for Oslo. Denne uka kom dessuten nyheten om en ny festival som skal strekke seg langs elva som renner igjennom Oslo: Langs Akerselva.

Sistnevnte skal bli en hyllest til områdene rundt hovedstadens mest kjente elv, og vil foregå 19. og 20. august 2022. Festivalområdet vil i 2022 bygges fra Nydalsdammen og ned langs elva med minst to scener, mens et større område skal tas i bruk de kommende årene. Noen av artistene og band som er presentert for nykommerfestivalen i Nydalen inkluderer Konradsen, Crussen (NO/SE), Beharie, Veps og Ellen Andrea Wang.