Illustrasjon over det planlagte festivalområdet ved Telenors hovedkontor, Fornebu

(Foto: Foma)

Lanserer ny festival for pop og kunst

23.11.2021
Siri Narverud Moen

Kunst og kommers – og popmusikk –uten kø, lover nye festivalarrangører i Bærum.

Fornebu Music & Arts festival – FoMA – ser dagens lys i juni 2022, i følge en pressemelding sendt ut av arrangørene.

Highasakite er det første bandet som lanseres til denne endagsfestivalen. Festivalen satser på et bredt og kommersielt innhold som skal trekke unge voksne og voksne ut i parken. Festivalen vil ta i bruk et stort grøntareale med arkitektur i hjertet av bedriftsområdet på Fornebu. Der skal to store scener huse artister med bred målgruppe, skriver pressekontakt Christian Stenseng i pressemeldinga.

– Kø til innslipp, mat, drikke eller toaletter skal ikke være et tema på FoMA, sier daglig leder og en av grunnleggerne i Fornebu Musikkfest AS, Kristian Rasmussen. FoMA ønsker skape en festival som gir deltakerne opplevelser de normalt ikke vil kunne oppleve andre
steder. Rasmussen sier videre i pressemeldinga:
– Vi ønsker å se på hvordan vi kan lage unike og annerledes opplevelser med hver artist som står på scenen. Det kan være å legge til elementer i produksjonen, hente inn gjesteartister eller andre former som gjør at du kun får sett denne opplevelsen hos oss. Mat- og drikketilbudet de omtaler har relativt voksen profil. Det hele planlegges å finne sted i parken ved Sjøflyhavna, langs Equinor-bygget og bort til Telenor-hovedkontoret. Flere artistnavn skal slippes om kort tid.

