Bo Milli Made management2

Den norske indieartisten Bo Milli skulle spela på FOMO i helga. Ho har trass avlysinga konsert på Kulturhuset i Bergen i kveld, fredag 20. mai.(Foto: Made management)

Bergens nye showcase-festival avlyst rett før start

20.05.2022
Åsa Osmundsen Opedal

Festivalen FOMO blei annonsert avlyst denne veka, berre dagar før den skulle samle musikkelskarar og bransje på Kulturhuset i Bergen.

Det engelske slanguttrykket FOMO (Fear Of Missing Out, «frykt for å gå glipp av noko») har gitt namn til showcase-festivalen, som for første gong skulle arrangerast på Kulturhuset i Bergen denne helga.

Gjennom eit samarbeid mellom konsertselskapet FKP Scorpio og Kulturhuset i Bergen skulle ei rekke uetablerte artistar stå på scena under den nye festivalen.

– Ideen med FOMO er å visa frem norske og internasjonale artistar me trur vil prega konsertscenene i framtida innanfor ei rekke ulike sjangrar, fortel bookingansvarleg ved Kulturhuset i Bergen, Espen Overskeid.

Medan Bergen sin etablerte showcasefestival, Vill Vill Vest, utelukkande booker norske artistar, har FOMO hovudsakleg eit internasjonalt program.

Espen Overskeid, bookingansvarleg ved Kulturhuset i Bergen. (Foto: Privat)

Overskeid fortel at målet med FOMO er å samla musikkelskarar og bransje, men har foreløpig ingen plan om å arrangera seminarer i motsetning til Vill Vill Vest der konferanse, seminar og delegatprogram er ein sentral av festivalen.

Promotør Kedist Bezabih frå FKP Scorpio fortel at dei ikkje ser på Vill Vill Vest som ein konkurrent, men at Bergen treng fleire scenar for nye artistar.

– Me meiner arrangementet vil vera til stor hjelp for nye artistar som har lege i dvale i nokre år og venta på å ta fatt på si nye karriere. Ved å legga FOMO til helga etter The Great Escape i Brighton, England, si største festival for ny musikk, håpar me å kunne by på eit knippe av dei aller mest spanande nye artistane. Sidan Vill Vill Vest er i september er det eit hol i markedet rundt The Great Escape i mai, seier Bezabih.

Under ei veka før avspark vart festivalen avlyst med denne meldinga:
«Vi må dessverre avlyse FOMO. Skuffelsen er stor når man har gledet seg til å presentere noen virkelig fantastiske nye artister, men vi har noen utfordringer som ikke lar seg løse. Derfor må vi ta denne avgjørelsen og heller starte planleggingen av FOMO i 2023.»

Ifølge Bezabih skal FOMO vera eit årleg arrangement, og planlegginga av 2023-utgåven startar over sommaren.

Joar Nicholaysen er dagleg leiar ved Kulturhuset i Bergen og initiativtakar bak mange musikkprosjekt i Bergen, mellom anna Vill Vill Vest. Han håper FOMO vert gjennomført neste år.

– Eg trur det er behov og ikkje minst plass til ein festival som visar fram nye nasjonale og internasjonale artistar med fokus på indie og Leftfield-sjangrar, fortel Joar.

Det einaste som står att frå den originale planen er den norske indieartisten Bo Milli, som vil spela på Kulturhuset i Bergen i kveld, fredag 20. mai.

Det har ikkje lukkast Ballade å få svar frå arrangørane på kvifor FOMO er avlyst.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Nordic Live blir FKP Scorpio Fra venstre: Erica Leypoldt, Eivind Fadnes, Folkert Koopmans (FKP Scorpio), Joël Schwalenstöcker, Pia Litleskare, Mari Fjeld, Freddie de Wall (FKP Scorpio), Ottar Schanke Eikum, Nicolai Sten Jørgensen, Linn Thomassen. (Ikke tilstede: Kim Nordbæk)

Tysk konsertgigant investerer i norsk bookingbyrå

Nordic Live henter 30 års erfaring fra Tyskland og Europa for å forsterke en av landets sterkeste artistporteføljer.

Fkpscorpio

FKP Scorpio overtar Goldstar

Den tyske konsert- og festivalarrangøren vil fra nyttår dermed ha et Norgeskontor basert i Oslo.

Erik Egenes i Bylarm og Simen Korneliussen i Vill Vill Vest krangler om kalenderen

Bylarm provoserer «lillebror»: – At de med viten og vilje prøver å skyve oss bort fra denne helgen reagerer vi sterkt på

Bylarm flytter til samme helg som den regionale bransjefestivalen Vill Vill Vest: – Ukollegialt.

Sørveivkonferanse –bookingsjef Johanne Moen andre til venstre

Sørlandets showcasefestival først ut i en tett høst

Sørlandets showcasefestival krymper, men bruker «mellomhøsten» til å teste ut nye konsepter.

Flere saker

Kjell Samkopf

Samkopf og Antonsen: Svar på svar

Musikklivet trenger aktører som brenner for å arbeide for vårt felles beste, skriver komponist Kjell Samkopf i sitt siste tilsvar...

MODE strykerkvartett til Lofoten seminar

Satser på unge strykekvartetter

Lofoten Pianofestival arrangerer for første gang kvartettseminar for unge strykekvartetter under den internasjonale kammermusikkfesten i juli. Seminaret ledes av den...

Jan Martin Jensen

Inferno-sjef Jan-Martin Jensen er Årets Bylarmer 2025

Festivalsjef og grunnlegger av Inferno, Jan-Martin Jensen, er Årets Bylarmer 2025.