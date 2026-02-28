Forfatter: Åsa Osmundsen Opedal

Bo Milli Made management2
Bergens nye showcase-festival avlyst rett før start

Festivalen FOMO blei annonsert avlyst denne veka, berre dagar før den skulle samle musikkelskarar og bransje på Kulturhuset i Bergen.

Amalie Stalheim og BIT20
#NORDEN: Korleis høyrest svensk samtidsmusikk ut?

Konsertmelding: Fem komponistar frå nabolandet vårt viste ein smakebit av kva dei har produsert dei siste åra gjennom ein kveld...

Ensemble neoN med FEN
Borealis 2022: Lasse Marhaug, mengder te og søraust-asiatiske FEN på heilage betongveggar

KONSERTMELDING: I ein oase av betong i utkanten av Bergen vert me svøpe i kontemplativ, krevjande stillheit og suggerande støy.

Nothing Personal Borealis
Ueksperimentell opning av Borealis

Endeleg var det tid for ein tilnærma vanleg Boralis-festival etter ein amputert, digital koronaversjon i fjor. Restriksjonane er borte, danseforbodet...

TBR BiT20 Die Stadt ohne Juden
Profetisk stumfilm om antisemittisme i konsertformat

Filmen «Die Stadt ohne Juden» frå 1924 blei nyleg vist som stumfilmkonsert i Bergen. Då andre verdskrig brøyt ut tiåret...

Konsert med det norske metalbandet 1349 under Inferno Metal Festival på Rockefeller i
– Finans har inntatt showbiz

Inntektar og investeringar på dagsorden: Ivar Peersen i Enslaved er ikkje nøgd med korleis bransjen fordelar pengene.

Berghain. Frå venstre Julie Rasmussen, Ulrik Waarli Grimstad og Steffen Mulder
Ein time i Berlin

Lukk auga. Strekk ut armane. Ei stor hand strekk seg ned frå himmelen og løftar deg varsamt etter nakken. Du...

BIT20 spiller Tine Surel Langes Living Landscapes
Korleis høyrest nordisk samtidsmusikk ut?

Med konsertserien #NORDEN set BIT20 nordiske komponistar på repertoaret.

AURORA er en av de tre norske Keychange ambassadørene.
Elleve steg nærare likestilling

Det europeiske initiativet Keychange arbeider for likestilling i musikkbransjen. Saman med den norske samarbeidspartnaren Oslo World fekk dei nyleg elleve...

Sangensemblet Tabula Rasa i produksjonen BEDEHUS under Bergen Kirkeautunnale i slutten av september
Sjølvrefleksjon i bedehuset på Bergen Kirkeautunnale

Komponisten Else Olsen S. har lurt på om fenomenet bedehus er i ferd med å miste seg sjølv. Undringa vart...

Gjennom BIT20s nye app BITWaves får publikum bli med på å komponere Lyden av byen
Bygger lyden av Bergen med app

– BITWaves skal vere ein øyreopnar. Det handlar om å vere bevisst på kva lydar me har rundt oss, seier...

Eit knippe F*Choir medlem knytta saman av lys skapte stillheit i gangane på Naturhistorisk museum i Bergen
Borealis 2020: Då outsiderane kom inn

Med intensjon om å etterlate eit publikum som føler seg styrka, driv Borealis med aktivisme på dansegolvet i prosjektet «Doing...

Sun & Sea, den prisbelønna litauiske opera performancen, vart framført på Kunsthøgskulen i Bergen under Borealisfestivalen. 33 tonn sand gjorde ei falsk strand, der klimakrisa fredeleg utspelte seg til lyden av operasong.
Borealis-festivalen: Sol, sjø og tankeløyse

Opera-performancen «Sun & Sea» presenterte eit fugleperspektiv på våre hedonistiske, destruktive liv.

Noiserappar MC Yallah frå Uganda byr på skitten, industriell fetisjisme saman med den franske produsenten Debmaster
Borealis 2020: Vil innvie publikum i kunsten

Inkluderande festival inntek dei store kunstinstitusjonane.

Lindstrøm spilte for en fullsatt Troldsal under Ekkofestivalen i Bergen
Lindstrøm i bakgrunnen

Starten på noko, men inga forløysing, skriv Ballades anmeldar etter konserten med Lindstrøm under Ekkofestivalen i Bergen.

Forsøkskaninen Pip under professor Purres kontroll i forestillingen ET!
Spiselig teater for barn

Mat, grådighet, higen etter perfeksjon. Og mer mat. ET! demonstrerer manipulasjon og kynisk perfeksjon for barn.

Colin Self på Borealisfestivalen i Bergen
Konfronterende kropper

Under tittelen «Sounding Bodies» fylte Borealisfestivalen Bergen Kunsthall med performance, dans og filosofiske undersøkelser.

Bilde fra konsertforestillingen «Eg er ein frosk»
Fornøyelig frosk og lyden av (innpåslitne) fluer

«Eg er ein frosk» er en underfundig, musikalsk forestilling med frosker, fluer og skremte kaffekopper.