Ballade video CII: Vi nyter sensommeren

Vi nyter sensommeren med premierer fra Nicholas & Sebastian, Michael Krohn og Takomaha. Samt aktuelle videoer fra Lekende Lett, Minor Majority, Trond Svendsen & Tuxedo, Damata, Aksiom og Enslaved.

Fredag 27. august inviterer Røverstaden i Oslo og Ballade til gjenåpningsfest!

Dagen starter med samtaler og debatt om veien videre for musikklivet etter pandemien. Vi får levende musikk underveis, og avslutter kvelden med visning av BOBFEST80 på storskjerm via NRK – en feiring av Bob Dylan på hans 80-årsdag, med navn som Åge Aleksandersen, Sivert Høyem, Åse Kleveland, Ane Brun og Mimmi Tamba på plakaten.

Mens vi venter på reelle lettelser og avklaringer for musikere og arrangører, og alle som ellers jobber i norsk musikkliv, er det hyggelig å bringe frem ni video-bevis på at norsk musikk blomstrer.

Vi har samtidsmusikk på programmet, vi har jazz, metal og postklassisk musikk. Og veldig fine innslag av pop og rock. Og vi er som alltid litt ekstra stolte av premierene våre, som denne gangen omfatter Nicholas & Sebastian, Michael Krohn og Takomaha.

Så kort sagt: God fornøyelse, hver og en! Og med håp om en riktig fin høst, der vi igjen kan møtes på ordentlig.



NICHOLAS & SEBASTIAN: Just Say Know

Premiere!

Dette er den nye singelen til Nicholas & Sebastian, som vi første gang presenterte i Ballade video i mai.

Nicholas Sillitoe er en britiskfødt komponist og musiker, som her hjemme har spilt med blant andre AM And The UV, Illumination og Ultraviolet. Sebastian Grüchot er en klassisk musiker med base i Kristiansand, som sammen med Sillitoe har utviklet det kommende albumet Reveries.

Nå er de her med en flott ny video, som nærmest står frem som en blanding av Godley & Cremes klassiske «Cry» og en post-apokalyptisk kunstfilm.

– Videoen av Ola Røyseland fanger inn korona-kjedsomheten og det økende antallet depresjoner som følge av den. Tenårene er alderen da de fleste depresjoner oppstår. Det husker jeg bare altfor godt selv. Det er slikt som kan gi deg arr for livet.

Det sier Nicholas Sillitoe, og fortsetter: – Men kanskje «Just Say Know» også er en slags feiring av at man kan komme seg gjennom denne smerten, og finne en mulighet for å slippe unna.

Med Reveries beveger Nicholas & Sebastian seg inn i et slags postklassisk musikk-landskap. Stykkene, eller «reveriene» om du vil, er tilsynelatende enkle, men samtidig fulle av stemningsskapende detaljer, med historier som spenner fra nordisk noir til det første snøfallet.

Ola Røyseland er selv regissør, fotograf og klipper, mens vi ser Enya Røyseland, Heath William Røyseland, Morten Nordby Lilleøygard, Julia Odette Tyrkeil og Stella Marie Sillitoe foran kameraet.

Albumet Reveries slippes i september, og gis ut i samarbeid med Universal og Nordic ID.



LEKENDE LETT: Peter Pan

Den bergenske duoen Lekende Lett slapp videoen til singelen «Peter Pan» da Ballade video og resten av landet tok sommerferie. I disse dager er duoen på turné, og spiller blant annet på Blå i Oslo, fredag 13. august.

– «Peter Pan»-videoen er helt D-I-Y. Vi har filmet, redigert, fargelagt og klippet uten ekstern hjelp, forteller Kristian Stockhaus. Han utgjør Lekende Lett sammen med Synne Sofi Bårdsdatter Bønes. De sier selv at musikken mikser elementer som klubb, hip hop, R’n’B og Miami Bass med helstøpte norske tekster.

Lekende Lett gir ut på egen label, tar egne pressebilder og lager egne musikkvideoer. Selve videoen er blitt til i en stue på fem kvadratmeter.

– Vegger og tak ble dekket med blått papir. Vi brukte fisheye-linse, og festet kamera på en stang som filmet i takperspektiv for å øke følelsen av størrelse på rommet. Vi filmet alt på én dag, og brukte 14 timer på filmingen som Synne siden klippet og fargekorrigerte.

– Vi har ellers lagt inn et lite hint om neste utgivelse som observante seere kanskje kan finne ut hva er, sier Stockhaus avslutningsvis.

Siden oppstarten i 2016 har Lekende Lett sluppet ni singler, inkludert titler som «Nike», «Masser Meg», «Søndag», «Bli hos meg» – og nå senest «Peter Pan».



MINOR MAJORITY: Julia Jacklin’s Voice

– «Julia Jacklin’s Voice» er en låt om to som finner hverandre i musikk, men som sliter med å kommunisere like godt om verden utenfor musikken, sier Pål Angelskår i Minor Majority til oss.

– Derfor uttrykker de seg også gjennom sitater eller parafraseringer av kjente og mindre kjente sanger. Det er også en sang om formidlingstrangen og formidlingsgleden som kan oppstå mellom to nerder.

Minor Majority er fra Oslo, og ble stiftet i 1999 av Pål Angelskår og Andreas Berczelly. Bandet har spilt flere hundre konserter og turnert over hele Europa, og har gitt ut åtte album, inkludert det fine The Universe Would Have To Adjust fra mai i år. Og nå ser det heldigvis ut til at det kommer mer.

– Ja, i høst jobber vi i Minor Majority med å fullføre et nytt album som har arbeidstittelen A Former Fan and a Fading Star. Albumet skal ut i løpet av mars 2022, bekrefter Angelskår.

Videoen til «Julia Jacklin’s Voice» er alt sett et solid antall ganger, og viser Angelskår i duett med det assosierte medlemmet Karen Jo Fields. Bandet består i dag av Pål Angelskår (vokal, akustisk gitar), Henrik Harr Widerøe (bass, vokal, banjo, tverrfløyte), Roar Nilsen (gitar), Harald Sommerstad (tangenter) og Halvor Høgh Winsnes (trommer og perkusjon). På denne sangen hører vi også Geir Sundstøl på Pedal Steel.

– Videoen er laget av bassisten vår, Henrik Harr Widerøe, som både har filmet, klippet og regissert. Henrik er også pilot, så bildene fra luften har han tatt på jobb.



MICHAEL KROHN: Verden brenner

Premiere!

«Verden brenner» er den nyeste låten til Michael Krohn, og kom litt tidligere i sommer. Videoen er regissert, filmet og klippet av artisten Charlotte Jacobsen, og er filmet på Hvaler i sommer. Hun syntes rett og slett sangen var så bra – og spurte om hun kunne lage videoen for artistkollegaen.

– For meg er dette en fengende sommerlåt, som markerte starten på juli måned og sensommeren 2021. Michael slår som vanlig til med sterke riff, fengende melodier og direkte tekster.

«Verden brenner» er fremført av Michael Krohn og hans faste backingband The Burning Flames Of Fire, der hovedpersonen selv visstnok står for sang, trommer, bass, gitar og keyboards. Sangen er innspilt i Bratcave Studio, og er mikset av den australske produsenten Stan «Dingo» Vation.

– Michael var ikke så hypp på å være med i videoen selv, så da måtte jeg være kreativ, sier Charlotte Jacobsen. – Så med mot i brøstet pakket jeg sekken og dro på telttur med samboer og danser Thomas Krokfoss. Dette ble resultatet.

Vi bare nyter sommeren når den er her.



TAKOMAHA: Lonestar

Premiere igjen!

Takomaha er fra Oslo, og omtaler seg selv som «en sonisk knyttneve med brennende gitarer, infernalsk støy og desperate rytmer til desperate tider».

– Vi maler et sort og intenst bilde på samtiden. Dette er ikke nostalgi-rock eller urban samvittighetsmusikk – dette er russemusikk for de som ikke hadde buss, men brukte ukelønna på å sniffe lim, sier bandet.

– Noen folk liker ikke å bli slått i trynet. Noen folk liker da kanskje heller ikke Takomaha.

Takomaha har tidligere herjet seg gjennom Klubbdagen på Øyafestivalen (både i 2018 og 2019), Trondheim Calling (2019) og Musikkfest (2019). Under pandemien har de også på mystisk vis klart å selge ut et restriksjonsbefengt Blå.

Det selvtitulerte albumet er produsert og mikset av Milton von Krogh (Pirate Love, Årabrot og Skalla), og mastret av Nick Terry (Serena Maneesh, 120 Days, The Libertines, Kvelertak).

Videoen til «Lonestar» er regissert av Tim Harris fra Broadcast Oslo, med kamera av Endre Lohne og lys av Jon Haugnes Karlsen. Takomaha består av E. Nielsen (vokal), H. Taksdal (gitarer), E. Stordrange (bass), K.A. Holmøy (trommer) og J. Fossum (gitarer, synther, samples & tapes).



TROND SVENDSEN & TUXEDO: Stolen Cars

Trond Svendsen & Tuxedo omtaler seg som et norsk americana-band, og har tidligere gitt ut albumene Palomino Motel (2017 ) og Smalltown Stories (2019). Den nye låten «Stolen Cars» ble sluppet sist fredag, og er en smakebit på det kommende albumet Don’t Trust The Moon på Grappa.

Sangen beskrives som en rett fram og klassisk rockelåt, plassert fjellstøtt i heartland-landskapet som Trond Svendsen har vokst opp i og med. Selv sier han følgende:

– «Stolen Cars» er ei låt om å bli voksen. Om å sovne på sofaen med TV-en på. Og om å savne kamerater som er blitt borte på vegen.

– Det er ikke så mye nostalgi. Mer en romantisering av evig ungdom, da man føler at man har all verdens tid. Så, brått, føler man ikke det lenger.

Videoen er produsert av Rostad Film, der Alexander Rostad ifølge bandet fikk «en pose med løse ideer».

– Alex tok det derfra og ut til det du ser på skjermen. Det har vært en glede å jobbe med ham. Vi håper å gjøre det igjen.

Lys er ved Kåre Olai Lindbach, med assistanse av Even Kristiansen. Christian Øynes og Eivind Myrbakken har rollene som gutta i bilen, mens Arild Bækkevold og Torhild Kielland lånte ut sin Ford Thunderbird fra 1966. Fotograf Hanne Fossum sto for stillbilder under filmingen av bilscenene.



DAMATA: Fort på ski

Damata er en gitartrio, der navnet kommer fra et fyllord på gudbrandsdøl som avslutter setninger uten å bidra mer enn å være der. Med en stor fot i jazz og improvisasjon sier medlemmene at de ellers har med seg sine egne referanser inn i komposisjonene, inkludert «sjangre som hip-hop, elektronika, ambient og andre musikkstiler man ikke kan ta ordentlig utdanning i enda».

Musikkvideoen er satt sammen av gamle familieopptak, der vi ser barn som lærer å stå på ski på de snødekte jordende rundt Horndalsveen gård, rett utenfor Elverum. Låtens tittel kan i seg selv tegne et bilde av et raskt og dramatisk stykke musikk, men i realiteten forsøker den å fange det vakre i et barndomsminne – fra de lykkelige og bekymringsløse vinterferier i et snødekket, ubesudlet paradis.

Damata prøver å gå «utover det normale innenfor gitartriobegrepet», og består av Torstein Slåen (gitar), Karl Erik Horndalsveen (bass) og Ola Øverby (trommer). Trioen jobber i disse dager med sin andre plate, som vil komme ut i 2022.

– Vi skal spille i finalen i Jazzintro 2020 på Oslo Jazzfestival den 17. august, og har videre som mål å få spilt masse konserter i Norge og utland i årene som kommer, forteller de.



AKSIOM: Shiver

Da vender vi tilbake til det fine samtidsmusikk-ensemblet Aksiom, som vi også presenterte forrige uke. Da med verket «Irrganger», skrevet av ensemblets grunnlegger, Martin Rane Bauck.

Denne gang skal vi høre og se en fremføring av «Shiver», skrevet av Johan Svensson. «Shiver» ble opprinnelig bestilt av Aksiom til Ultimafestivalen 2014. Også denne videoen er spilt inn i Grønland kirke i Oslo, 7. mai i år, med Kai Grinde Myrann som dirigent. Christian Obermayer har stått for lyd, mens Jenny Berger Myhre og Sigurd Ytre-Arne tok seg av bildene.

Aksiom fokuserer på å utvikle nye verker, spesielt i samarbeid med komponister fra Norden. De ga i 2016 ut debut-CD-en Aksiom på LAWO Classics, med stykker av Johan Svensson, Lisa Streich, Øyvind Mæland og før nevnte Martin Rane Bauck.

Ensemblet består her av Lynetta Taylor Hansen (fløyter), Fredrik Brandstorp Olsen (saxofoner), Henrik Munkeby Nørstebø (trombone), Anders Kregnes Hansen (perkusjon), Jonas Cambien (piano), Ole Martin Huser-Olsen (gitar), Vilde Sandve Alnæs (fiolin), Ingvild Nesdal Sandnes (cello) og Christian Meaas Svendsen (kontrabass).



ENSLAVED: Caravans To The Outer Worlds

Som faste lesere av Ballade video kanskje har fått med seg: Vi liker gjerne å avslutte vår faste fredagsspalte med en dose hardrock eller to. Her skal vi til noen av de virkelige veteranene på den norske metal-scenen, med fartstid tilbake til 1991.

Dette er videoen til tittelkuttet på Enslaveds kommende EP «Caravans To The Outer Worlds», som skal slippes 1. oktober via Nuclear Blast. Videoen er ved den islandske regissøren Gaui H Pic, og er produsert av Faroe-Ice Productions.

– «Caravans To The Outer Worlds» er en historie som ba om å bli fortalt, med musikk som forlangte å bli hørt. Det kan jo ikke vi la ligge, sier Enslaved i en kommentar.

– Etter Utgard i 2020 åpenbarte en ny vei seg, som vi bare måtte følge. Her smelter fortid, nåtid og fremtid sammen i en EP som innebærer et enormt skritt videre for oss.

Skuespillerne i videoen er Marita Joensen, Marta Joensen og Sólrún Bunny, der den førstnevnte også er eier og leder Faroe-Ice Productions. EP-en inneholder følgende låter: «Caravans To The Outer Worlds», «Intermezzo I: Lönnlig. Gudlig», «Ruun II – The Epitaph» og «Intermezzo II: The Navigator».



Vi ønsker som alltid alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, og gjerne merke e-posten Ballade video. Vårt arkiv med norske videoer finner du stadig vekk på denne samlesiden.

Facebook-arrangementet til festen og debatten på Røverstaden i Oslo finner du her.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤