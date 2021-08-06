Ballade video CI: Ingen kur for kjærlighet

Ballade video er tilbake! Og det med en virkelig fin sensommermeny, bestående av Kate Havnevik, Cocktail Slippers, Aurora, Astrosaur, Bendik HK, Marius Leirånes, Aksiom, Hjelvik og Aslag & Bare Egil.

Hei! Vi håper alle har hatt en fin sommer – og ikke minst at vi kan få sommeren til å vare en stund til. Vi er ennå ikke tilbake til normalen, men håper at de kommende månedene vil gi mange gode opplevelser, både på plate- og konsertfronten.

Vi avrundet i juni med å feire vår utgave nummer 100. Nå fortsetter vi der vi slapp, i stor tiltro til at vi kommer til å se og høre mange gode norske produksjoner også fremover. På sitt beste er musikkvideoene en egen kunstform, som kan utføres på et utall forskjellige måter.

Det håper vi å ha funnet noen gode eksempler på også denne gangen. Vi presenterer noen av de hjemlige produksjonene som har kommet i løpet av sommeren, men også ganske ferske videoer. Inkludert premieren på den nye og tegnefilminspirerte sangen til Hjelvik.

Vi setter også et kryss i taket ved det flotte samtidsmusikkbidraget til Aksiom – et drøyt tretten minutter opptak fra Grønland kirke i Oslo. Vi tar gjerne imot flere innslag med kunstmusikk, samt andre musikkformer som går utenom populærmusikken.

KATE HAVNEVIK: Into Dark

https://www.youtube.com/watch?v=2sXarhjXWlg

Kate Havnevik er en kritikerrost artist, produsent, komponist og musiker. Her har hun igjen samarbeidet med Guy Sigsworth, som tidligere har jobbet med blant andre Björk, Madonna og Alanis Morisette.

– Teksten til «Into Dark» er inspirert av en bok vi begge hadde lest om mennesker som forfalsker sin egen død. De fleste som gjør det er enten på flukt fra loven eller begår forsikringssvindel. Vi var mer tiltrukket av ideen om at folk ville ha en ny sjanse til å gjenoppfinne seg selv, og finne en utvei, sier hun.

«Into Dark» er den nyeste videoen fra Kate Havneviks kommende album, og oppfølgeren til sangen «Starlight Fires», som vi presenterte tidligere i vår. Hver av låtene på det nye albumet har sin egen lyd. På «Into Dark» er det en ringmodulator som spiller en sentral rolle.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Kate Havneviks forrige album, Mariana’s World fra 2020, var også en viktig del av lydsporet til filmen Alle utlendinger har lukka gardiner. Hun har alt ute enda en ny sang, «Taking Flight», der en bærende lydkilde er en virginal – et populært klaviaturinstrument under sen renessanse og tidlig barokk.

Videoen til «Into Dark» er ved Gotti Sigurdarson, mens Havnevik selv står for sminke og kostymer. Vi gleder oss til 22. oktober, da hele albumet er ute.



COCKTAIL SLIPPERS: Be The One

– Ingen spillejobber på ett år under pandemien betydde null inntekt. Likevel hadde vi løpende utgifter til leie av lokale og innspilling av nytt album. Så hvordan lager vi morsomme videoer som ikke koster noe?

Det sier sanger Silje Hope i Cocktail Slippers til oss – og sammen med de fire andre medlemmene leverer hun øyeblikkelig svaret. I likhet med deres forrige video, «She Devil (Shout It Out Loud)», er nemlig «Be The One» spilt inn i én eneste tagning, samtidig som det skjer en masse underveis.

– På «She Devil» halverte vi tempoet på låta under filmingen, og gjorde et one take i Bjørvika. Denne gangen sakket vi ned låta med 75 prosent av originaltempo, satte et kamera på stativ, og trykket record. Jeg synger veeeeldig sakte, mens de andre beveger seg i normalt tempo. Hele innspillingen tok vel 14 ½ minutt.

Hope forteller at det fremover er livespilling som gjelder for Cocktail Slippers.

– Ja, mest mulig – og så mange steder som mulig. Vi gir ut vår femte langspiller 17. september. Det må jo feires med konserter. I første runde står Norge for tur, samtidig som det ser ut som det kan bli flere steder i Europa i 2022. Og ikke minst: En ny og etterlengtet USA-turné.

Neste lørdag, 14. august, spiller Cocktail Slippers på Bastard i Tromsø. Den 20. august opptrer de på Internasjonalen i Oslo. Det nye albumet har fått tittelen Shout It Out Loud, og gis ut på Wicked Cool Records. Det er produsert av bandet selv, Steven Van Zandt og Mike Hartung.



AURORA: Cure For Me

Aurora brukte også sommeren til å gi ut en ny låt. Det er hennes 27. (!) single, og den første fra den kommende langspilleren Fourth Studio Album. Selve sangen er egentlig et par år gammel, og ble spilt inn under en turné i Australia.

– Istedenfor å ta oss en fridag spurte jeg trommeslageren og co-produsenten min, Magnus Skylstad, om vi kunne leie oss et studio, og ha det litt gøy. Jeg hadde en melodilinje jeg bare måtte få ut av hodet, sa hun til Euphoria Magazine.

Låten handler om mennesker med annerledes og alternativ seksualitet, som enkelte mener kan helbredes for sin legning. Aurora svarer at det ikke er noen grunn til å bli helbredet for kjærlighet.

Aurora har selv regissert videoen sammen med Sigurd Fossen, der den sistnevnte også står for klippingen. Ifølge nettstedet Aurora Aksnes Fandom er koreografien til videoen inspirert av 1920-tallet – og dessuten av dansen Futterwacken, som også opptrer i Tim Burton-filmen Alice in Wonderland.



ASTROSAUR: Homewards

Pelagic Records er et interessant plateselskap fra Berlin i Tyskland, som har eksistert siden 2009. De har flere norske artister tilknyttet etiketten, inkludert Karin Park & Lustmord, Årabråt og Sâver. Og dessuten Astrosaur, som består av Steinar Glas (bass), Jonatan Eikum (trommer) og Eirik Kråkenes (gitar). Alle tre har bakgrunn fra Musikkonservatoriet i Kristiansand.

«Homewards» er hentet fra en strømmekonsert trioen holdt tidligere i år, som fremdeles er tilgjengelig fra den Oslo-baserte nettplattformen Vierlive. Den nesten 12 minutter lange «Homewards» er opprinnelig avslutningssporet på albumet Obscuroscope, som kom ut på Pelagic Records i 2019.

Til neste år legger Astrosaur ut på en 19 konserters Norgesturné med Kvelertak. Den instrumentale trioen, som er rosende omtalt både som post metal og progressiv metal, sier selv dette om musikken:

– I Astrosaur prøver vi å la nysgjerrigheten føre an, i en kontinuerlig utforskning av vårt eget musikalske univers.

Ingrid Kristensen Bjørnaali står her for live visuals, mens Joffe Myrvold og Kim Lillestøl tok seg av henholdsvis lys og lydmiks. Gard Eirik Arneberg har stått for postproduksjonen.



BENDIK HK: Labour

Bendik HK, aka Bendik Hovik Kjeldsberg, har bachelor i komposisjon fra Musikkhøgskolen i Oslo. Som trommeslager og perkusjonist har han spilt med artister og band som Pantha du Prince, Ivan Ave, Marit Larsen, Nils Bech, Hanne Hukkelberg og Charlotte Dos Santos.

Her har han skrevet musikk til opptak av regissøren Paul Tunge, gjort i og rundt Vigelandsmuseet i hovedstaden. Det er Erik Håskjold Larsen som har stått for steadycam-innslagene.

– Jeg skrev sporet midt under pandemien. Jeg ville bare lage noe som var ganske stabilt og massivt, uten at det skjedde for mye, bare fordi det passet sinnstilstanden min da.

Videoen er gitt ut under vignetten til det kreative kollektivet Mutual Intentions, som også Ivan Ave er med i. Som soloartist debuterte Bendik HK i 2018 med den 10 minutter lange «Indigo Interceptor», som han har fulgt opp med siden har han gitt ut singlen «Silver 912» og «U Know How I Feel». i 2018 ga han også ut den fem spors EP-en «Depot».



MARIUS LEIRÅNES: Amerika

Noen av våre lesere kjenner nok til Marius Leirånes fra prog-bandet Pixie Ninja, som startet opp i 2015 i Rognan. Her har han gått solo, og har valgt å bruke musikken til å fortelle om hans forfedres husmannsplass, en liten gård ved navn Leirånes i Mo i Rana.

Albumet Langtidsperspektiver er nå ute på Apollon Records i Bergen. De fem stykkene på platen beskriver hendelser og landskap fra gården og dens nærmiljø, i et nær-arktisk landskap som vekselvis er svøpt i lys og mørke.

Om «Amerika», som er andresporet på albumet, sier Marius Leirånes til Ballade video:

– På midten av 1800-tallet til begynnelsen av 1900-tallet, da befolkningen økte, var det ikke nok jobber for alle. På de fleste gårder var det et stort antall barn,

og bare noen få var i den situasjonen at de kunne overta driften av gården etter foreldrene, eller få skilt ut en del av gården. Som et resultat dro mange til Amerika.

På Langtidsperspektiver har musikeren fått hjelp av gode musikalske venner fra den norske progrock-scenen, slik som Ketil V. Einarsen, Gaute Storsve, Thomas Meidell og Trond Gjellum. Jacob Holm-Lupo har mikset og co-produsert, og bidrar med forskjellige instrumenter.

Selv har Leirånes skrevet alt materialet, og spiller keyboards, modulære synths og ulike instrumenter. Han forteller oss at hovedfokuset hans fremdeles ligger i Pixie Ninja, men utelukker heller ikke at det kan komme mer solomateriale.

– Jeg har gjort meg en del tanker og ideer, så hvem vet hva framtiden bringer?



AKSIOM: Irrganger

Da er vi kommet til vår kunstmusikk- og samtidsmusikk-video med Aksiom, som ble startet i Oslo i 2010. Og for en fin, ekspressiv og dynamisk innspilling det har blitt.

«Irrganger» ble opprinnelig fremført på Aksioms debutkonsert i oktober 2010, og er skrevet av ensemblets grunnlegger, Martin Rane Bauck. Videoen er spilt inn i Grønland kirke i Oslo, og er en del av Aksioms 10-årsjubileumsprosjekt. Det skulle egentlig vært markert under en konsert i desember i fjor, som ble utsatt på grunn av pandemien.

Aksiom består her av Lynetta Taylor Hansen (fløyter), Fredrik Brandstorp Olsen (saxofoner), Henrik Munkeby Nørstebø (trombone), Anders Kregnes Hansen (perkusjon), Jonas Cambien (piano), Ole Martin Huser-Olsen (gitar), Vilde Sandve Alnæs (fiolin), Ingvild Nesdal Sandnes (cello )og Christian Meaas Svendsen (kontrabass). Ensemblet blir dirigert av Kai Grinde Myrann.

Aksiom skal senere i 2021 spille på Ultimafestivalen, med musikk av Marina Khorkova og et nytt verk av Esaias Järnegard, samt urfremføre musikk av Tine Surel Lange, Maja Linderoth og Christian Meaas Svendsen i november.

Christian Obermayer har stått for lyd, Jenny Berger Myhre og Sigurd Ytre-Arne for bildene. Vi kommer tilbake til ensemblet allerede i neste uke, da vi presenterer et nytt stykke med dem.



HJELVIK: Synkverving

Premiere!

Hjelvik er tilbake, og leverer her nok en knall-låt, med solid bistand av Lars A. Nedland fra White Void og Borknagar på orgel og vokal. Bandet består ellers av Rob Steinway (gitarer), Remi Andre Nygaard (rytmegitar) Alexis Lieu (bass) og Kevin Foley (trommer).

Erlend Hjelvik står selv for hovedvokalen, samt tekst og musikk. Sangen er utgitt i samarbeid med Nuclear Blast Records, ofte omtalt som verdens største, uavhengige metal-label. Låten er også helt ny, og er ikke med på debutalbumet Welcome To Hel fra 2020.

– Synkverving betyr synsbedrag på norrønt, og er et triks som rampete haugfolk gjerne likte å benytte seg av, sier den tidligere Kvelertak-sangeren til Ballade video.

– Videoen er animert av amerikanske Zak Kirwin, som har en uhøytidelig, men samtidig episk strek. Dermed var han rett mann for jobben. Jeg kunne ikke vært mer fornøyd med hans tolkning av bandet, vikinger, haugfolk og ikke minst Theodor Kittelsen.

Vi takker for premieren, og gleder oss til å høre enda mer ny musikk.



ASLAG OG BARE EGIL: Pupper og penger

Her går vi fra samtidsmusikk og svartbrent metal til det som muligens kan kalles barnemusikk. Og som alltid: Når Egil Hegerberg og Aslag Guttormsgaard er involvert, er det sjeldent mindre enn veldig, veldig morsomt.

– Sangen er første single fra vår kommende plate Enda mer superpopulære med musikken fra Bare Egil og Aslags enda mer superpopulære barneshow, som vi er ute og spiller land og strand rundt i disse dager, sier Hegerberg til oss.

– Det kommer en serie med ypperlige singler som sterkt overvurderer barns evne til kritisk tenkning og tolkning av ironi. Vi har også en danse-challenge gående på vår splitter nye Tiktok-konto – som foreløpig er uten følgere.

Bare Egil var tidligere i år også aktuell med Norge på kryss og tvers volum 5.

– Det er min plate nummer ganske mye – og den fortsetter å samle den etter hvert nokså uendelige mengde sanger jeg har spesialskrevet til konserter rundt i vårt langstrakte land. I motsetning til min videoserie Tett på Bare Egil Band, som forsøker å dokumentere alle sangene jeg har skrevet, er musikken på plata framført av ordentlige musikere.

Dette omfatter produsent Øyvind Blomstrøm i spissen på gitar, mikser Øystein Frantzvåg og selveste Kvelertak-trommis Håvard Takle Ohr på trommer.

Vi ønsker som alltid alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, og gjerne merke e-posten Ballade video. Vårt arkiv med norske videoer finner du stadig vekk på denne samlesiden.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤

Red. mrk.: Omtalte Kate Havnevik er første nestleder i musikkorganisasjonen NOPA. Sammen med Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er NOPA medlem av Foreningen Ballade, som er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no.