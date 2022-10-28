Ballade video: BIFF-snadder og brødre

Nye videoer med Sleepyard, Real Ones, Ingvild Flottorp og Birds Are Better. Samt BIFF-snadder fra Vilde Tuv, Minus Magnus, André Bratten, 06Boys, Sondre Lerche og Gundelach.

Det nærmer seg Halloween og De dødes dag, noe vi markerer med ferske videoer fra Sleepyard og Stian Fjelldal. Vi har også med smektende toner fra Real Ones fra Bergen, samt nordicana-artisten Ingvild Flottorp. Vi avlegger dessuten Bergen internasjonale filmfestival et besøk. Årets utgave av festivalen ble avsluttet i går, og inkluderte som vanlig en kåring av Årets beste musikkvideo her hjemme.

Vi synes det er fint at mange aktører er med på å løfte frem norske musikkvideo-produksjoner. Det er antagelig med på å heve både synligheten og kvaliteten til hjemlige musikkvideoer, og inspirerer til at nye musikkfilmer kommer til.

Kort sagt – god fornøyelse!

SLEEPYARD: Rust & Stardust

– «Rust & Stardust» er avslutningslåten fra den nyeste platen vår, Head Values, forteller Oliver Kersbergen fra Hafrsfjord. Sammen med sin bror Svein Olav Kersbergen utgjør han grunnstammen i Sleepyard.

– Her har vi brukt inspirasjon fra vår barndom, da vi hadde Englands-antenne. Vi kunne få inn TV-bilder fra England om sommeren, eller hvis det var veldig klart vær. Spesielt inntrykk gjorde serien Hammer House Of Horror.

På «Rust & Stardust» bidrar Katje Janisch med cello og vokal, mens Edvard Andreas Feed fra Gehenna og Panic Attack leverer en svært bra gitarsolo.

– Min bror Svein Olav har skrevet «Rust & Stardust», og spiller keyboards og piano. Jeg står for orkestreringen av låten, og spiller også bass og keyboards.

Amerikanske Christopher Olson har som vanlig laget videoen for Sleepyard, og sier i den forbindelse:

– Svein ba meg lage et skummelt videoklipp til dette sporet, som har en herlig klassisk spøkelseshistorie-følelse. Jeg fikk filmbidrag fra Svein, Oliver og Katje Janisch. Alt ble manipulert av meg for å skape en slags hyllest til Tobe Hoopers «Poltergeist», «The Shining» og andre spøkelsesfilmer. Vi hadde det veldig gøy.

– Now it’s time to get your ghostly groove on! Happy All Hallows Eve!

REAL ONES: Brother

Apropos brødre – Real Ones slapp tidligere denne måneden låten «Brother». Dette er den andre singelen fra deres kommende album Love Your Mother, som er planlagt utgitt 13. januar. Og stort finere vokalharmonier skal du nok lete litt etter.

– Vi laget den første demoen av sangen «Brother» 7. mars 2020, fortalte vokalist David Vogt nylig til nettsiden Musikknyheter.no.

– Grunnen til at vi vet at det var den dagen, er at vi egentlig skulle spille konsert, som ble avlyst på grunn av at arrangøren fikk korona. Det var den første korona-avlysningen. Vi dro i studio i stedet, og laget denne sangen om samhold og harde tider, som vi vel følte var i vente.

I september slapp veteranene også tittellåten «Love Your Mother» som første smakebit fra den kommende platen. Dette var Real Ones’ første nye låt på fire år, og tok opp situasjonen i Førdefjorden, der selskapet Nordic Mining skal ha fått tillatelse til å dumpe 250 millioner tonn med giftig gruveavfall de neste 50 årene.

Albumet Love Your Mother er produsert av Matias Tellez, som også har jobbet med det ferske albumet til a-ha. Real Ones har stått bak hele tolv album, fire EP-er og mer enn 1000 konserter i 15 land på tre kontinenter. De startet opp i 1994, og fremsto nok den gang som et mer tradisjonelt folkband.

INGVILD FLOTTORP: When We Try

Ingvild Flottorp fra Åmli dukket i 2021 opp med debutalbumet It All Seems So Clear, og etablerte seg som en interessant stemme på nordicana-scenen. Nå kommer oppfølgeren, kalt I Just Wanna Know It All.

Som på debutalbumet backes Ingvild også denne gangen av storebror Tobias Flottorp Heltzer fra Ruby Red & the Moonshine Brothers. Han spiller bass og korer, i tillegg til at han har produsert og mikset platen. Storesøster Johanne Flottorp fra The Northern Belle bidrar også med kor og sin Spellemann-nominerte hardingfele.

Ingvild Flottorp omtaler selv albumet som et musikalsk selvportrett:

– Sjølvportrett er fascinerande då det kan vise korleis ein ser seg sjøl eller korleis ein vil at andre skal oppfatte ein – og kanskje begge deler. Nett som ein kunstnar måler seg sjølv. Det er ikkje alltid at maleriet er naturalistisk, men eit uttrykk for kunstnaran sine tankar i perioden portrettet blir måla.

Videoen er regissert av Ingvild Flottorp og John-Halvdan Halvorsen. Den sistnevnte står også for foto og klipp. I Just Wanna Know It All slippes på Vestkyst Records 4. november. Vi ser frem til å høre hele platen.

BIRDS ARE BETTER: Marigold

«Marigold» oversettes gjerne som ringblomst. Planten er også kjent som Morgenfrue, og er en ettårig plante med mange bruksområder.

– Sangen handler om en kar som reflekterer over de store spørsmålene i livet mens han blir forfulgt. I det gamle Mexico ble marigold ansett som selve dødsblomsten. Den er ofte å se den dag i dag, når man feirer De dødes dag 1. og 2. november.

«Marigold» er andre single fra Birds Are Better, et prosjekt som Stian Fjelldal omtaler som «et barn av pandemien».

– Dette er et prosjekt med engelske låter, som startet med en skrivesperre for et par år siden. Sangene er spilt inn på hjemmekontoret, og er produsert av Håkon Gebhard i Italia.

Videoen er som vanlig laget av Stian Fjelldal selv.

Herfra og ut skal vi se litt på programmet til Bergen internasjonale filmfestival (BIFF), som gikk av stabelen mellom 19. og 27. oktober. BIFF presenterer årlig over 150 dokumentar- og fiksjonsfilmer, og skal med dette være den største filmfestivalen i Norge.

I samarbeid med Vill Vill Vest ønsket BIFF sist helg velkommen til en helaften med årets beste musikkvideoer – og livemusikk på scenen. Vinneren av Beste norske musikkvideo 2022 mottok dessuten en pris på 10 000 kr.

Juryen har vurdert bidragene basert på flere faktorer. Deriblant produksjonsverdi og hvorvidt videoen løfter musikken, om filmen er nyskapende, og om den klarer å holde på oppmerksomheten. Og, ikke minst, den mystiske og berømte X-faktoren.

Under finner du et lite utvalg av videoene som ble presentert. Vinneren av årets pris ble «Golden» med Gundelach, med Fredrik Harper som regissør og Jonas Lund som produsent. Også videoene til Murmur og André Bratten ble særlig fremhevet med god omtale.

VILDE TUV: Melting Song

Regissør: Håkon Hoffart.

Produsent: Malin Hannesdatter Sunde, Håkon Hoffart, Vilde Tuv, Synne Sofi Bårdsdatter Bønes.

MINUS MAGNUS: Cynical Romance

Regissør: Ola Lysgaard.

Produsent: Mhost Likely Black, Mhost Likely AS.

ANDRÉ BRATTEN & BIRK NYGAARD: Picture Music

Regissør og produsent: Birk Nygaard.

06 BOYS: Chili

Regissør og produsent: Brusjan

SONDRE LERCHE: Cut

Regissør: Jon Danovic.

Produsent: Sondre Lerche, PLZ.

I tillegg ble også «Dragon Fire» med den amerikanske rapperen R.A. The Rugged Man plukket ut til konkurransen. Her har norske Linn Marie Christensen co-regi med Shane Alexander Caldwell.

Musikkvideo-juryen besto i år av Meghan Beaton, Stina Helland, Fabio Enzo og Cathrine Wespestad. Ballade video har tidligere presentert følgende av de utvalgte videoene, som også ble vist under festivalen:

«Fifteen Minute Lover» med Ayka (regissør: Eivind Landsvik, produsent: Sverre Wegge Gundhus, Einar Film), «Hymnen» med Bendik (regissør og produsent: Brusjan, «Grotten» med Vilde Tuv (regissør: Vegar Tryggeseid, produsent: Vilde Tuv,) «I Put My Hand Into A Fist» med Sea Change (regissør og produsent: Lisa Enes, Helland Produksjon), «Why Fall Asleep, When You Can Fall In Love?» med Embla and the Karidotters (regissør: Embla Karidotter, produsent: Vivill Talsnes, Flokk film), «Why» med Nix & The Nothings (regissør: Christer Steffensen, produsent: Sivert Kalvø Harang, Bakom), «Nobody Loves You Like I Do» med Madrugada (regissør: Eivind Holmboe, produsent: Sverre Wegge Gundhus og Guri Neby, Einar Film), «Me & You» med Murmur (regissør og produsent: Andreas Bjørseth, Kneet) og «Golden» med Gundelach (regissør: Fredrik Harper, produsent: Jonas Lund, FaenFilm).

Alle disse videoene finner du som vanlig i det stadig voksende arkivet vårt over norske musikkvideoer. Det var som nevnt «Golden» av Gundelach og Fredrik Harper som ble kåret til Årets beste video under årets utgave av BIFF, så vi unner oss gjerne et lite gjensyn med den her:

GUNDELACH: Golden

Regi: Fredrik Harper.

Produsent: Jonas Lund, FaenFilm.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 160 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤