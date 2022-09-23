Ballade video: Hvor i helvete er Satan?

Vi utforsker det sanne nord med a-ha, Aggie Frost, Susanne Lundeng, The Colors Turned Red, Buster Sledge, Inger Nordvik, Torgeir Vassvik, Velcro Dog, Black Debbath og Gebhardt.

Vi ønsker velkommen til en ny utgave av Ballade video, utgave nummer 155 i rekken. Denne gangen er fokus lagt litt nordover i landet. Dette skyldes blant annet at a-ha utforsker sitt forhold til de nordligste delene av Norge – gjennom filmen og det kommende albumet True North. Vi har også med oss et godt knippe nordnorske artister, inkludert Aggie Frost, Susanne Lundeng, Inger Nordvik og Torgeir Vassvik.

Men vi har mer på programmet også. Ikke minst vil vi lede oppmerksomheten mot den svært vakre animasjonsfilmen av Vera Sonne, som på lekkert og lekent vis illustrerer den nyeste singelen til Buster Sledge. Og så får vi et lite møte med Gamle-Erik sjøl, i den helt ferske videoen til uforlignelige Black Debbath. For også Fanden må finne seg til rette i en travel, moderne hverdag.

Kort sagt: God fornøyelse!

A-HA: You Have What It Takes

Vi kan starte med litt historikk og statistikk her: Gjennombruddslåten til a-ha, “Take On Me”, toppet i sin tid listene i 36 forskjellige land. Den er en av de mestselgende singlene gjennom tidene, og skal i følge trioens YouTube-side være den femte mest strømmede sangen fra det forrige århundret.

Det er ganske utrolige tall – og ikke nødvendigvis noen lett bør å ta med seg videre. Men det har a-ha gjort i nesten alle år, med unntak av et par lengre pauser. Nå er de tilbake med det nye albumet True North, som er oppfølgeren til Cast In Steel fra 2015. True North er både et nytt album med ferske sanger og en film om innspillingen av platen.

– True North er et brev fra a-ha fra polarsirkelen, et dikt fra Nord-Norge med ny musikk, sier Magne Furuholmen. Og det er også en filmet plateinnspilling, brutt opp av vignetter om naturen i nord og menneskene som bor der. Regissør er Stian Andersen, som var svært glad over responsen etter premieren 15. september.

– Jeg er slått ut av den overveldende responsen fra mennesker over hele kloden. Filmen ble vist på 500 kinoer I 36 land over hele verden, skrev han på Facebook sist helg.

Morten Harket, Paul Waaktaar-Savoy og Magne Furuholmen blir også intervjuet underveis i filmen, der de blant annet uttaler seg om samspillet mellom menneskene og naturen. I tillegg ser vi trioen i tett samspill med Arktisk Filharmoni, i forbindelse med at Bodø vil være europeisk kulturhovedstad i 2024.

Foreløpig ligger bare denne lyric-videoen ute. Vi regner med å komme tilbake til flere detaljer fra utgivelsen, som skal foreligge i forskjellige formater den 21. oktober.

AGGIE FROST:

No e vi to boble… Vi flyter på en bølge…

Vi holder oss til de nordligere delene av landet, der også Aggie Frost har jobbet med og for Arktisk Filharmoni, som holder til i Bodø og Tromsø. Men her er hun på egenhånd, med en helt fersk video som ble sluppet denne uken.

– «Bølge» er en del av albumet og prosjektet Perlemor – og handler om hva som kan skje når man som et par glemmer å snakke sammen, og bare blir så opptatt av alt som skal gjøres, sier Aggie til Ballade video.

Perlemor ble satt opp som en stor konsertforestilling under Festspillene i Nord Norge i sommer, hvor albumet ble fortalt gjennom monologer, filmer, voice-over, kostymeskift, vindmaskin og musikk.

Aggie Frost karakteriserer selv musikken som filmatisk elektronisk pop. I prosjektet Perlemor har norske tekster og nye låter blitt sluppet som ett og ett kapittel. Flere av disse videoene finner du i arkivet vårt.

Videoen til «Bølge» er ved Carl Christian Lein, som også har klippet sammen materialet. Musikk, tekst og produksjon er ved Aggie Frost, som denne helgen spiller på åpningen av utstillingen Hyperborea – Historier fra Arktisk på Perspektivet Museum i Tromsø.

SUSANNE LUNDENG: Sku det meir te

Premiere!

«Sku det meir te» er singelen fra Susanne Lundeng sitt neste album, Følge, som kommer i januar 2023. Albumet forhåndsomtales som et dypdykk og en utfoldelse i nordlandsk rytmikk og feletradisjon.

Susanne Lundeng er felespiller, folkemusiker og komponist, og er først og fremst kjent for sitt felespill med forankring i nordnorsk folkemusikk. De siste årene har også tekst og vokal fått en plass i kunstnerskapet.

På sangen «Sku det meir te» synger Susanne lavmælt om å ikke strekke til, og setter ord på det uunngåelige. Låten blir beskrevet som «en ettertenksom melodi og tekst på en ulmende nordlandsk underrytmikk, et melankolsk slåttestev.»

Vakkert er det i hvert fall, som mye Susanne Lundeng har gjort. Selv beskriver hun videoen til sangen på denne måten:

– Filma en tidlig augustmorratime på en utholme i Fleinvær. Vi prøvde å fang det å være i tilstanden og i melodien. Ordan e i kroppen. Det e sånn æ naturlig bevega mæ i takt med musikken.

Susanne Lundengs første egne tekst, «Det va nære på», ble belønnet med NOPAs tekstforfatterpris i 2018. Hennes forrige plate på Heilo var Hold dæ på vingan, der hun samarbeidet med Nils-Olav Johansen og Erik Nylander. De er også med på «Sku det meir te».

Den stilsikre videoen er ved Martin Losvik.

Fredag 30. september spiller Susanne Lundeng på Riksscenen i Oslo. Før konserten vises en 17 minutters dokumentar laget av filmskaper Thor Brenne, som fulgte Lundeng til Beiarn og Værøy i Nordland. Etter konserten møter Susanne Lundeng Ballade til et liveintervju i kjellerbaren, et intervju som også vil bli tilgjengelig i podkasten Ballade radio.

THE COLORS TURNED RED: Knock On Norwegian Wood

Haugesundsbandet The Colors Turned Red er tilbake igjen, etter at de ga ut ut albumene The Colors Turned Red i 1988 og All The Way Up i 2006. De startet opprinnelig opp under navnet Im Nebel i 1982.

Nå er de tilbake med sitt tredje album, As If We Owned The World. Det slippes i dag, fredag 23. september. Og i den forbindelse har låtskriver og gitarist Haakon Larsen også lagd videoer til alle de ti sangene på platen.

– «Knock On Norwegian Wood» har en stakkato vibe, inspirert av ting Velvet Underground, Roxy Music og David Bowie drev med for 50–55 år siden. Og det som gjør vår låt stakkato, er særlig Bengt Olav Hansens skitne pianoakkorder, forteller Haakon Larsen til oss.

– Jeg fikk en idé om å rendyrke dette glampunk-pianoet i videoen. Alt fokus på de dynamisk dansende pianofingrene. Bare ett langt take, uten noe klipping. Kall det gjerne en dogmevideo.

Pianoet Bengt O. Hansen spiller på, har han arvet fra faren sin, forteller Haakon Larsen.

– Vi brukte det i sin tid på opptak til Im Nebel-kassetten Mutasjon 7 i 1984. Pianoet er staselig svartmalt, men jeg valgte å skru alle fargene i rødt, sier Larsen.

Fordi navnet på bandet er The Colors Turned Red?

– Jeg tror ikke jeg tenkte i slike baner. Jeg eksperimenterte med ulike farger for å finne det tøffeste uttrykket.

BUSTER SLEDGE: Call Home

Den Oslo-baserte trioen Buster Sledge har vi sluppet til flere ganger tidligere. De slapp sitt første studioalbum, Call Home, på Heilo i slutten av mai i år. Dette var oppfølgeren til albumet Spirit, som bandet selv produserte og ga ut i 2020.

Buster Sledge består av Jakob Folke Ossum, Michael Barrett Donovan og Mikael Jonassen, der sistnevnte er den første i Norge som har tatt høyere utdannelse på banjo. Jakob Folke Ossum beskrives som jazzgitaristen som ble flat picking aficionado, mens felespiller Michael Barrett Donovan har en mastergrad i klassisk komposisjon.

Den amerikansk-norske trioen traff hverandre i et kommentarfelt på et bluegrass-forum etter at Donovan hadde flyttet til Norge i 2019. «Call Home» er altså tittelkuttet på deres nyeste album, og er den fjerde videoen Buster Sledge slipper på litt over et halvt år. Du finner alle i det store arkivet vårt.

Det gjelder ikke minst «Call Home», som er en nydelig, animert video av Vera Sonne, som til vanlig studerer ved Musikkhøgskolen i Oslo.

– Da Vera viste meg skisseboken sin sent i 2021, svarte jeg med å la henne høre den uutgitte masteren til tittelkuttet. Så utvekslet vi bare et par e-poster de neste åtte månedene, sier Donovan.

– Når jeg nå ser denne videoen, føles det som å finne cash i lommen på en vinterjakke jeg tar på meg for første gang på lenge.

Buster Sledge har ellers nylig spilt i Sverige, Danmark og Portugal, og skal 20. oktober gi ut en ny EP med slippfest på Riksscenen i Oslo.

INGER NORDVIK: Secret

Premiere!

Inger Nordvik slapp debutalbumet Time en måned før verden gikk i lockdown, og tar igjen for det tapte ved å annonsere sitt andre album Hibernation. Den første singelen derfra heter «Secret», og ble sluppet 16. september.

Nordvik er oppvokst med nordnorske folketoner, og er utdannet ved Barratt Due musikkinstitutt i Oslo. Der så hun i utgangspunktet for seg en karriere innen klassisk sang, samtidig som hun hadde tenåringshelter som Joni Mitchell, Jeff Buckley og The Beatles i bagasjen.

Etter nedstengningen befant hun seg på en liten hytte i Nord-Norge. Det pulserende livet fra Berlin, som inspirerte til innspillingen av debuten, var brått erstattet med hav og fjell.

– Jeg fant omsider en rutine i alt dette, jeg isbadet om morgenen og så jobbet jeg, forklarer hun. – Jeg lagde meg en liten arbeidskrok og var også heldig å få bruke en liten kirke med flygel i nærheten.

Den Metoo-inspirerte «Secret» er den første singelen fra Hibernation, og lener seg mot den mer folk-pregede siden av Inger Nordviks musikk. Musikkvideoen er regissert av den nordnorske filmskaperen Ane-Martha Tamnes Hansgård, filmet av Charles Mignot og redigert av Ane-Martha, Inger og Charles.

– Videoen ble laget i Berlin på et ganske lavt budsjett, noe som fikk oss til å leke og være kreative. Deler av den er filmet i Ane-Marthas studio hvor hun eksperimenterer med visuelle prosjekteringer. Vi ønsket å få fram følelsen av å være «innelåst», og samtidig eksponert og utsatt.

– Som kontrast til dette var vi på let etter et utendørs og åpent landskap, og kom da tilfeldigvis over en forlatt travbane. Sekvensen derfra er for det meste improvisert, ispedd Ane-Marthas vakre og karakteristiske koreografier.

– Jeg liker hvordan de skarpe linjene i arkitekturen, kombinert med Charles sine bilder, danner en kontrast til karakterens bevegelser og søken etter frihet.

Vi hører gjerne mer.

TORGEIR VASSVIK: A Place Behind The Gardens Of The Houses

– Loleiloleilola. Pusten til en nyfødt. Sukk fra et fjell. Ananeinaoianeina. Havets rumling. En åpen dørs knirking i vinden. Neijinaneijino. Summing av sol i desember. Stillheten etter stormen. Lololalalololeilei. Sang fra en arktisk fugl. Magi i en eldgammel steinlabyrint.

Disse poetiske beskrivelsene er formulert av tyske Babette Michel om musikken til Torgeir Vassvik fra Gamvik i Finnmark. Han er snart aktuell med en ny plate på Ok World/Jazzland, der dette er videoen til tittelkuttet.

– Alt er levende og forbundet, og joik er essensen av det. Joik er et sted, en person, et dyr, en blomst. Det er en sinnstilstand, skriver Michel i heftet til det nye albumet.

Torgeir Vassvik har reist mye rundt med musikken sin – fra det ytterste nord i Norge til land som Sør-Korea, Rwanda og Canada. Han kombinerer joik og strupesang med tromme, samt innslag av tradisjonelle instrumenter og naturlyder. Hans forrige plate het Gákti, og ble sluppet på Heilo i 2019. Det ble til i samarbeid med nettopp Babette Michel, som co-produserte albumet.

– Kjernen i den samiske kulturen er animismen: alt henger sammen, alt er levende, har Torgeir Vassvik sagt. – Naturen er ikke en fiende, men en venn. Vi er selv natur. Vi må dyrke frem det gode nå, for det beste i fremtiden.

A Place Behind The Gardens Of The Houses slippes den 30. september. Det bør være verdt å få med seg. Han har selv lagd denne filmen, og spiller mer enn ti instrumenter på den nye platen.

VELCRO DOG: Cone of Shame

Velcro Dog er soloprosjektet til den Trondheims-baserte musikeren og låtskriveren Tony Gonzalez. Prosjektet sies å ha vokst seg ut fra «et gnagende behov for å ta et oppgjør med både gamle og nye demoner», og omtales som fjord noir.

Misanthropology, Velcro Dogs debutalbum, slippes digitalt og i begrenset vinyl-utgave 7. oktober 2022 – gjennom Westergaard Records. Albumet er produsert, spilt inn og mikset av Ole Spangrud, og mastret av Alan Douches (Sufjan Stevens, Chelsea Wolfe, Fleetwood Mac).

Misanthropology blir forhåndsbeskrevet som «en samling dunkle viser som tar for seg alt fra svik og menneskelig svakhet til frykten for å bli gammel alene».

– «Cone of Shame» er en relativt vond vise om isolasjon og depresjon, der jeg har forsøkt å sette ord på hvordan det kan oppleves å være på bunnen. Dette bekmørket har kunstner Einar Grinde fanget fantastisk godt i hans vanvittig kule video til låten, sier Gonzales til oss.

– Her reiser vi sakte inn i et vakuum befolket av blant annet forgylte hunder og svevende skjeletter i fri forråtnelse, hvor det hele er sirlig utført i en herlig småtrippy 3D-innpakning.

– Det er ikke hver dag man får vinneren av den gjeve høstutstillingsprisen 2021 til å bildesette ens egen kunst, og det har vært utrolig givende å se hans tolkning av denne sangen, avslutter artisten.

BLACK DEBBATH: Hvor i helvete blir det av Satan?

– Det politiske tungrockbandet Black Debbath har aldri vært kjent for å eksperimentere og prøve nye ting. Dessverre har dette medført at karrieren også har hatt en tendens til å stå på stedet hvil, sier bassist Egil Hegerberg til Ballade video.

I forbindelse med det nye albumet, Age of Kørka, bestemte Black Debbath seg for å bøte på dette ved å inngå en pakt med Djevelen for å få litt mer suksess.

– Dessverre skulle dette vise seg å være vanskeligere enn de hadde forutsett. Også djevelyrket har gjennomgått en rivende utvikling de siste årene. Mørkemannen har fått utvidete arbeidsoppgaver, og det er ikke så lett å rekke over alt.

– Derfor ble det så som så med resultatet av sataneringen, og suksessen uteblir sannsynligvis nok en gang til tross for at vi var villig til å gjøre ganske store ofre for å blidgjøre Satan i Helvete.

Gitarist og sanger Aslag Guttormsgaard er enig i dette hjertesukket.

– Vi har nesten sluttet med satanering etter ny skandalevideo, sier han lakonisk.

Videoen til «Hvor i helvete blir det av Satan?» er regissert av Black Debbaths nye favorittregissør, Pål Leverton – med foto av Abdikadir Abdullahi. Rollen som Gamle-Erik gestaltes av selveste Anders Odden fra Cadaver og Satyricon, mens læreren til Jævelens Datter spilles av Terje Pedersen, sjefen for plateselskapet Drabant.

– Urnen til den stakkars ofrede bassisten spilles for øvrig av kakeboksen som Necrobutcher hadde med småkaker til Mayhem-øving i.

«Hvor i helvete blir det av Satan?» er hentet fra Age of Kørka, Black Debbaths niende plate, som ble sluppet i dag, 23. september.

GEBHARDT: Breakup Breakdown

Gebhardt kan du bli mer kjent med i det store intervjuet som Ballade publiserte i går. Men videoen til «Breakup Breakdown» er bare så bra at vi må kjøre den en gang til.

I dag slippes nemlig det nye albumet Geb Heart. Her gjør han nesten alt selv: skriver, komponerer, spiller gitar, hamrer trommer, synger og korer, produserer og mixer, konstruerer looper og generelt roter rundt i studioet sitt. Med sin kone Marì Simonelli på bass og co-skriving av tekster, er hun limet som holder kreativiteten hans sammen.

Gebhardt har også gjort coveret selv denne gangen. Han har alltid hatt en interesse for å jobbe visuelt, spesielt med collager hvor han bruker gamle aviser, magasiner og reklameplakater. Og ikke minst har han lagd denne videoen, som består av 3 500 forskjellige bilder, puslet sammen over en lang periode i hans eget Das Boot Studio i Firenze. Den tok det nesten fire måneder å fullføre.

Geb Heart gis ut av stadig like aktive Apollon Records. Albumet kommer som både LP, CD og digital utgivelse, der CD-utgaven har fire ekstra spor.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg.

