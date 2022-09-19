Han skal holde styr på samtidsmusikkorkesteret BIT20

Fra Raftostiftelsen til samtidsmusikkorkesteret – med ønske om å stå sterkt i ei tid som kan bli krevende økonomisk for kulturen.

Stig Rasmussen blir ny daglig leder i BIT20 og vil tiltre stillingen i begynnelsen av desember. Han tar over stillingen etter Laila Melkevoll, som har vært i den siden 2018. Stig Rasmussen vil lede BIT20 sammen med kunstnerisk leder Trond Madsen, som har det kunstneriske ansvaret for BIT20 Ensemble. Det skriver BIT20 i ei pressemelding.

Rasmussen kommer fra stillingen som administrasjonsleder for menneskerettighetsorganisasjonen Raftostiftelsen. Derfra tar han med seg lang erfaring med drift av stiftelsen og arbeid med å realisere ideelle samfunnsoppdrag. Han har også tidligere erfaring fra Festspillene i Bergen og Stavanger2008 Europeisk Kulturhovedstad.

– Jeg ønsker å legge til rette for at BIT20 Ensemble blir en spydspiss innenfor sitt felt. Det er mye vi kan gjøre med formidlingsaspektet for å få samtidsmusikken til å føles relevant for flere og å være en utvidet arena, sier Rasmussen.

– Tiden vi går inn i med mer krevende økonomiske rammer skaper usikkerhet for et felt som er avhengig av offentlig støtte. Samtidig ser jeg muligheter for utvikling og gleder meg til å arbeide med å synliggjøre BIT20s aktivitet og viktige rolle som formidler av samtidsmusikk.

Rasmussen har bidratt til en omfattende utvikling av Raftostiftelsens aktivitetsnivå og posisjon og tar med seg denne erfaringen videre inn i arbeidet med BIT20, sier han.

– Jeg er ikke musiker selv og har ikke den faglige kompetansen, men har en stor interesse for musikk og begynte allerede som 8-åring å kjøpe vinylplater. Det sjangeroverskridende tiltaler meg, og jeg hører på alt fra svartmetall til jazz. Kunstnerisk leder Trond Madsen ser fram til samarbeidet:

– Det er alltid spennende med nytt mannskap og personer man ikke kjenner fra før. Jeg synes vi har vært smarte ved å fokusere på det vi mener er best for ensemblets fremtidige vekst og utvikling. Jeg tror Stig raskt vil finne sin plass og tilføre ensemblet viktig erfaring og kunnskap som vil styrke og ruste oss godt for fremtiden. BIT20 Ensemble oppstod gjennom dugnad og idealisme og har vokst jevnt siden starten. Historien tar vi med oss, samtidig som det er viktig å se fremover og fortsatt profesjonalisere drift og utviklingen av ensemblet, sier Madsen i pressemeldinga i dag.