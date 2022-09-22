Ballade video spesial: Gebhardt i alle kanaler

Geb’ismen er hjertelig tilbake. Con amore.

Mange lesere av Ballade kjenner Håkon Gebhardt som medlem av band som Motorpsycho, The International Tussler Society, HGH og Meg Og Kammeraten Min. Han har spilt med svært mange artister, og deltar på en lang rekke plater.

Da Norsk Rockforbund skulle feire sitt 25-årsjubileum i 2007, var det Gebhardt som ble bedt om å skrive og fremføre bestillingsverket «Rock Furore». Han har også vært aktiv som mikser og produsent, og har drevet sitt Das Boot Studio i Trondheim i mange år.

Nå befinner studioet seg i Italia, der Gebhardt har skrudd sammen det helstøpte og kreative albumet Geb Heart. Vi presenterer den nye platen gjennom fire av videoene som er lagd til den, og lar Gebhardt fortelle litt om bakgrunnen og tilblivelsen av materialet.

GEBHARDT: March Of The Tortoise

Det er alt noen år siden Gebhardt flyttet fra Trondheim til Firenze, med sin italienske kone og samarbeidspartner, Mari Simonelli. Da måtte også studioet i Trondheim flyttes.

– Vi var heldige og fikk kjøpt oss dette huset, i et område der eiendommer vanligvis bare går i arv fra generasjon til generasjon. Vi har pusset det opp fra bunnen, og fikk på plass Das Boot Studio i starten av 2018. Med huset følger også en stor hage, som jeg liker å være og jobbe i som en avveksling fra arbeidet i studio.

– I denne hagen holder det også til en del ville skilpadder. I begynnelsen var det bare noen stykker, men nå er det mer enn førti. Vi prøver å passe på dem og pleie dem. Det hender ofte jeg starter dagen med å snu en skilpadde som har havnet på ryggen.

– Jeg drev og plukket på gitaren, mens jeg så på disse eldgamle dyrene. Så da kom denne melodien til meg. Jeg tror nok vi har en del å lære av skilpadder. Alt året etter at studioet sto ferdig, ble Italia veldig hardt rammet av koronoa-pandemien, slik at mye nødvendigvis måtte foregå i skilpadde-tempo.

Videoen til «March Of The Tortoise» ble sluppet 11. juni 2020. Den er regissert og filmet av Marì Simonelli og Håkon Gebhardt, og er klippet sammen av Mika Martinussen.

GEBHARDT: That Day

På det nye albumet, Geb Heart, spiller Gebhardt alle instrumenter selv, i tillegg til å synge, mikse og produsere. Mari Simonelli trakterer bassen, og bidrar også på tekstsiden.

– «That Day» er spilt inn i studioet vårt, og viser litt av hvordan vi jobber. Opprinnelig er den fra 2016. Da Italia ble satt under lockdown 10. mars 2020, fikk vi mye tid til å holde på med egne prosjekter, inkludert videoer. Ellers handler låta om følelsen av å være del av en virkelighet du ikke klarer å ta del i, dagen du bare venter på at skal gå over, dagen der alt går galt.

– Livet vårt var litt som i en film på denne tiden. Vi hadde tatt det store steget med å selge alt vi hadde av hus og møbler i Norge, pakket ned studioet jeg hadde der, og sendt alt med container til Italia. Man trenger mange ben å stå på for å kunne leve av musikk slik som bransjen har utviklet seg, så jeg gjør det meste som har med musikkproduksjon nå.

– Jeg produserer, mikser og mastrer for forskjellige artister, komponerer filmmusikk, og skriver og spiller inn egen musikk under navnet Gebhardt. Enkelte artister sender meg også låter som jeg spiller alt mulig av instrumenter på, før jeg sender dem ferdig innspilling tilbake. Så jeg har kunnet fortsette å jobbe i en periode hvor korona-viruset stoppet det meste.

Videoen til «That Day» ble spilt inn i Das Boot Studio i juli 2020, og ble sluppet i november 2020. Regissør er Tommaso Martinoli.

GEBHARDT: Distant Stars

– For mange var det nok en tøff påkjenning å gjennomleve pandemien. Kreativiteten har for meg vært en måte å bearbeide alle tankene som bygger seg opp inni et ellers så forvirret hode som mitt. Så jeg gravde meg ned i studioet og spilte inn litt egen musikk. »Distant Stars» er et resultat av dette.

– Musikken hadde jeg skrevet noen måneder tidligere. Teksten kom mens jeg prøvde å orientere meg i alt som forandret seg rundt oss. Den nye virkeligheten. Samtidig er videoen også en hilsen til min egen oppvekst i Tromsø. Det er moren min som har lagd dukkene du ser i filmen. De var noe av det jeg ville ta med meg fra Norge.

– Mens kameratene mine og jeg var tøffe punkere på skolen, gikk vi hjem til meg og lekte dukketeater på ettermiddagene. Jeg har vært artist i over 30 år nå, og har jobbet med utrolig mange forskjellige folk. Jeg har nok den type personlighet som fort kunne ha endt i en eller annen form for avhengighet. Men musikken har gitt meg et rammeverk og et fristed som har fått meg til å lande på bena.

– Jeg har også alltid vært opptatt av det visuelle. Da vi var i studio med Motorpsycho, pleide jeg å lage små tegneserier til de andre i bandet, som handlet om hva vi hadde gjort dagen i forveien. Jeg har også tusener av skisser og tegninger liggende.

Videoen til «Distant Stars» ble spilt inn i august 2020, på forskjellige plasser i Europa, og er regissert av Francesco Piotti. Den ble sluppet 11. februar 2021.

GEBHARDT: Breakup Breakdown

Alle de fire videoene Ballade viser her, er lagd til sanger som du finner på det nye albumet Geb Heart. Den nyeste av dem var den soleklart mest tidkrevende, og tok mange måneder å ferdigstille.

– Videoen til «Breakup Breakdown» består av 3 500 individuelle bilder. Jeg ønsket å lage noe collage-aktig, og klippet og limte med papir over hele studio.

– Dette har vært et learning by doing-prosjekt. Og da vi hadde gjort de første tre minuttene ferdig, noe som tok flere uker, bestemte vi oss for å starte helt på nytt. Det var fordi vi hadde lært så mye underveis, og så at dette kunne bli veldig bra.

– Det ligger sykt mye jobb bak denne videoen. Alle collager og fotografier, samt en masse arbeid med forskjellige filtre, er gjort av meg, før Erik Todi monterte det hele sammen i Portugal.

– Også coveret til Geb Heart har jeg klippet og limt sammen selv på den analoge måten. Tanken er at det skal gjøre seg på veggen, selv om man ikke har platespiller.

Videoen til «Breakup Breakdown» er regissert av Gebhardt og Erik Todi, og ble sluppet 16. september 2022.

Geb Heart slippes på LP og CD fredag 23. september. Utgiver er Apollon Records i Bergen. Albumet er alt anmeldt i Adresseavisen, som like godt slo til med terningkast seks.