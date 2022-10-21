Ballade video: Spor av neon og kosmos

Ni videoer, tre premierer. Gå inn i helgen med Synne Sanden, Karin Park, Wunderkammer, The Colors Turned Red, Yesterdaze, Gothminister, Marstein, John Derek Bishop og Inge Weatherhead Breistein og Brutter.

Nok en gang har vi mye på plakaten, så da behøver vi ikke noen veldig lang introduksjon. Noen stikkord for denne ukens videoer kan være vann, kirker, jazz og dans.

Vi håper samtidig at leserne våre benytter anledningen til å sjekke ut de mange fine norske platene som kommer om dagen, og gjerne også støtter artister og arrangører ved å se konserter.

Uansett – god fornøyelse!

SYNNE SANDEN: Like Neon

Premiere!

Denne vakre og sterke sangen er den nye singelen fra det kommende albumet Unfold, som Synne Sanden slipper 17. februar 2023. Både singelen og albumet er produsert av Lars Horntveth, som hun lenge har ønsket å jobbe med.

Synne Sanden vokste opp i Treungen, et lite sted på bygda i Vest-Telemark. Nå jobber hun visuelt med den tyske maske-designeren Carina Shoshtary, der maskene vil være med som en rød tråd i de kommende slippene.

Carina Shoshtary er kjent fra sitt arbeid med Björk og L’Officie, og driver Instagram-siden Fashion For Bank Robbers med over 300 000 følgere. I august var det åpning av Fashion For Bank Robbers-utstilling i München, der Synne gjorde en live-opptreden under åpningen.

Dans får også en større rolle i hennes kommende musikkvideoer og på fremtidige konserter.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Eg kjenner at det er viktig at dansen får ei større og sentral rolle, fordi eg synes den er med på å uttrykke og forsterke musikken min, og at for å være heile meg trenger eg å både synge, komponere egen musikk og danse, sier Synne Sanden selv.

Dansen får vi allerede se i musikkvideoen til «Like Neon», hvor samtidsdanser Sarjo Sankareh er med på å fortelle historien om helbredelse gjennom nærhet, sammen med Synne Sanden.

Videoen er regissert og klippet av Simon Matthew Valentine, som har skrevet manus sammen med Synne Sanden. De jobbet også sammen på hennes forrige musikkvideo «Skeleton», som ble nominert til Berlin Movie Awards, Venice Shorts og Kortfilmfestivalen i Grimstad.

Unfold blir Synne Sandens femte album, og slippes av Nordic Records.

KARIN PARK: Traces of Me

What’s now a whisper, once was a song. A fire can only burn for so long.

Karin Park er tilbake, og har nettopp sluppet sitt nye og syvende album, Private Collection, på Pelagic Records.

– Denne platen er i høy grad en reise i ensomhet som jeg har lengtet etter å gjøre, sier hun selv. – Private Collection inneholder sanger fra 20 års skriving, gjeninnspilt slik jeg hører dem nå. Mange av disse versjonene speiler hvordan jeg spiller sangene live, alene med synthene mine, mellotron og orgel.

Private Collection går helt tilbake til Karin Parks barndom på landsbygda i Sverige, der hun vokste opp i en kristen familie og gikk i en gammel kirke i skogen. For noen år siden kjøpte hun den samme kirkebygningen, og gjorde den om til et studio for seg og rockebandet Årabrot.

Albumet inneholder også gjesteopptredener av Kjetil Nernes (Årabrot), Andrew Liles (Nurse With Sound) og cellisten Benedetta Simeone på cello. Den vakre og dramatiske videoen til «Traces Of Me» er laget av Laukli & Laukli, aka Trude og Pål Laukli.

I november og desember spiller Karin Park i England, Wales, Frankrike, Finland, Polen, Sveits og Nederland. I Norge kan hun oppleves på Landmark i Bergen 4. desember, og på Blå i Oslo 5. desember.

WUNDERKAMMER: Apen og kosmos

Premiere!

«Apen og kosmos» er den andre singelen fra det kommende albumet til Wunderkammer. Den beskrives som «en dystopisk låt med Huxley-aktige overtoner», som musikalsk står i kontrast til deres forrige single «Lyden av et skuldertrekk» i februar i år. Her er tempoet og temperaturen høyere, mens «fortvilelse er byttet ut med formaning».

Wunderkammer har siden starten i 1999 gitt ut flere kritikerroste album, inkludert den norskspråklige Gi meg noe sterkt å drikka verden med i 2015. Hovedpersonen bak bandet er Pål Jackman, som ifølge utgiver Tukan Records i Stavanger «bragte sigøyner / ompa / punk / rock-musikken inn i landet etter sine reiser bak jernteppet på 80-tallet».

Jackman er fra Haugesund, og har markert seg som både musiker og filmregissør. Han har lagd filmer som Detektor og Jernanger, og har også hatt co-regi på TV-serien Lykkeland. Innen musikk er han mest kjent for gruppene Wunderkammer og Undergrünnen.

Med seg i Wunderkammer har Jackman musikere som Børge Fjordheim (Cloroform), Per Zanussi (Zanussi 5) og Dag Sindre Vagle (Helldorado).

Apen stirre ut i ingenting / kim e det så ser / ka e det så e svartkvitt her / kim e det så ler?

THE COLORS TURNED RED: I’m On The Run Run Run (From The Rat Race)

Enda mer Haugesund! Og denne gang med comeback-bandet The Colors Turned Red. «I’m On The Run Run Run (From The Rat Race)» er det tredje sporet på side 1 av bandets nye album, As If We Owned The World på plateselskapet Solid Goal.

– «I’m On The Run Run Run (From The Rat Race)» er på sett og vis en smektende klagesang som skildrer et menneske som «henger i stroppen», som føler seg fremmedgjort, og som både forsøker å flykte og stå i det – på én gang, sier keyboardist Bengt O. Hansen til Ballade video.

– Samtidig er sangen innhyllet i et lengselsfullt, sympatisk betont arrangement for jeg-personen. Videoen speiler dette. Den er en dekonstruksjon av en undergrunns-skrekkfilm fra 60-tallet. Handlingens hovedperson og historien rundt henne er jo garantert annerledes laget, men videoen benytter seg av fellestrekk mellom vår tekst og filmen. Stikkord er frykt, flykt og fremmedgjøring.

– Motsetningen mellom den opprinnelige filmen og vår sang behøver dermed ikke å være så fjern som den kanskje virker til å begynne med, og som også ofte ellers er ganske vanlig i denne typen musikkvideo.

Videoen er satt sammen av vokalist og låtskriver Håkon Larsen, og baserer seg på scener fra kultfilmen Carnival Of Souls fra 1962.

YESTERDAZE: Know No Better

Yesterdaze beskrives som et ungt og svært lovende rockeband fra Oslo, med en vokalist fra Island.

– Gjennom fengslende, emosjonelle og aggressivt avhengighetsskapende låter ønsker Yesterdaze å fange og hypnotisere sine lyttere, sier utgiver Indie Recordings i et presseskriv. Bandet har satt farge på rockescenen i Oslo siden 2019.

«Know No Better» er den andre singelen til Yesterdaze, og er hentet fra debut- EP-en «Act U All».

– Til syvende og sist vil vi at folk skal få kontakt med det som er ekte her i livet. Vi ønsker at publikum skal kjenne på sine dypeste følelser og slippe ut sin indre rebell gjennom musikken vår. Det er det vi streber etter, sier bandet selv.

Redaktør i Metal Hammer Norway, Espen Nørvåg Slapgård, er også imponert over det Yesterdaze viser:

– Yesterdaze leverer den perfekte kombinasjon mellom knallsterke fengende låter og et vanvittig punch, ikledd et sound som klarer å låte både klassisk uten å være retro – og «nytt» uten å tilhøre noen irriterende bølge.

Yesterdaze består av Armann Ingthorsson (vokal), Lars Stray (bass), Torje Antonsen (trommer) og Martin Selen (gitar). Musikkvideoen er laget av Tobias Johnsgaard og Daniel Yul Kim.

GOTHMINISTER: Star

Denne høsten har Gothminister, aka Bjørn Alexander Brem, gitt ut en hel kvartett med grøsser- og fantasy-inspirerte videoer. Etter de tre første videoene, «Pandemonium», «This Is Your Darkness» og «Demons», ser vi denne gangen den sammenhengende historien fra den gamle statuens perspektiv.

– Han er symbolet på den ensomme rockestjernen som lever gjennom hver generasjon, i en tapt horisont, full av ødelagte drømmer, sier Gothminister om denne skikkelsen. Videoen oppsummerer mange av temaene og tablåene vi alt har sett i de foregående videoene.

Med låter som “Devil”, “Monsters”, “Darkside”, “Liar”, “Utopia”, «Ich Will Alles» og «We Are The Ones Who Rule The World» har Gothminister fått en betydelig fanskare gjennom snart to tiår. Det skyldes også et forrykende sceneshow, hvor det visuelle uttrykket manifesterer seg ved lys, røyk og sceneeffekter – inkludert animatroniske demoner, zombier og varulver.

– Alt med en god dose selvironi, forklarer Gothminister, og gir følgende eksempel på akkurat det:

– Hvis vi hogger hodet av en heks, hvor mange meter oppover klarer vi å få blodspruten til å stå?

Albumet Pandemonium slippes på AFM Records i dag, den 21. oktober 2022. Det består av 11 nye låter, og skal feires med en sikkert nokså effektfull konsert på Parkteatret i Oslo 12. november, med gjester som DJ Half-Face og Anette Gil.

MARSTEIN: La Bohème

Marstein er kjent fra hip hop-kollektivet Undergrunnen, og solo-debuterte nylig med mini-albumet Medici Marstein. Her gjør 20-åringen unna syv låter på drøyt 17 minutter, gjerne med titler som peker mot artistens fascinasjon for alt som er italiensk. Her finner vi også låten «Frida Kahlo», som alt har imponerende 2,1 millioner avspillinger bare på Spotify.

Frida Kahlo var en særegen mexicansk kunstner, som særlig lagde mange sterke selvportretter. Hun er forbundet med surrealismen, og har lenge stått sterkt innen feministisk kunst og kultur.

– Frida Kahlo for meg er et symbol på en selvdreven og kreativ kvinne, med understrek på selvdreven. En kvinne som lever sitt eget liv, slik som hun vil leve det, fortalte Jo Marstein nylig til 730.no.

– For meg er hun et fint symbol på det, og noe du vet hva er. Pluss at det vil vekke noen spørsmål. Det er en viss kontrovers å putte ordet «bitch» i samme linje som navnet Frida Kahlo, påpekte han.

Vi ser her albumsporet «La Bohème», regissert av Ali Wali og filmet av Kristoffer Grindheim. Vi tar ellers med at også Undergrunnen-medlemmet Jo Ranes har gitt ut sin første soloplate, kalt Loverboy.

JOHN DEREK BISHOP & INGE WEATHERHEAD BREISTEIN: Live in St Johannes Kirke

Premiere! Og dette er riktig vakkert.

I 2020 spilte duoen Inge Weatherhead Breistein (saksofon) og John Derek Bishop (live-sampling) fem konserter i fem kirker i Rogaland. Målet var å utforske kirkenes unike akustikk, spille på og integrere disse varierte romklangene i musikken deres, samt å spille i kirkerom som har mye historie og tyngde.

Albumet Ro er ti utdrag hentet fra disse konsertene. Ro er duoens andre album etter det kritikerroste Mind Vessel på Jazzland Recordings i 2018. Stykkene på albumet ble innspilt i Sola kirke, St. Johannes kirke, Gjesdal kyrkje, Egersund kyrkje og Sandnes kirke. Opptak og miks ble gjort av Steven Grant Bishop, med mastering av George Tanderø.

– Med improvisasjoner rundt egne komposisjoner og satte rammeverk utøvde duoen et samspill og uttrykk som naturlig endret seg ut fra hvilke kirkerom det ble spilt i, heter det i pressemeldingen vi har mottatt.

– På hver konsert startet Bishop uten lyder i sampleren sin og gjorde kontinuerlige opptak av Breisteins varierte lydpalett på saksofonen. Opptakene av saksofonen ble utgangspunktet for lyd-universet Bishop skapte i de ulike kirkene.

– Uttrykket i musikken veksler mellom å være organisk og akustisk, til å være digitalt, røft og industrielt. Noen strekk er cinematiske og inspirert av futurisme og science fiction, andre strekk er inspirert av norsk natur og de langstrakte horisontale landskap langs vestlandet.

John Derek Bishop (alias Tortusa) er musiker og produsent innen elektronisk musikk. Han ga ut sitt debutalbum I know This Place – The Eivind Aarset Collages på Jazzland Recordings i 2016, og ble nominert til Spellemannprisen for det. Han har siden gitt ut tre kritikerroste album på Jazzland, hvor han blant annet samarbeider med Eivind Aarset, Arve Henriksen og Erland Dahlen.

Inge Weatherhead Breistein jobber med ulike typer elektronisk musikk, jazz og improvisasjonsmusikk. Han har gitt ut album på Jazzland Recordings, Blåmann Records, NORCD og Amp Music And Records.

BRUTTER: Brutter in concert, excerpts

Vi skal avrunde denne runden med litt mer eksperimentell musikk, i krysningsfeltet mellom jazz, elektronisk improvisasjon og samtidsmusikk.

– Brutter feirer 10 år, og spiller blant annet to konserter i Oslo i november, sier Christian Wallumrød til Ballade video. – Begge konsertene åpner med solo-sett av ypperste klasse.

Dette er en eldre video, live fra det fine konsertstedet Kafé Hærverk i Oslo. Brutter er Fredrik Wallumrød og Christian Wallumrød, der begge spiller perkusjon og elektronikk. Alt i 2015 ga de ut sitt selvtitulerte debutalbum på Hubro Music, som så ble fulgt opp to år senere med Reveal And Rise på samme selskap.

Brødre-duoen er nå aktuelle med et par konserter i november. Onsdag 9. november opptrer de på Cafe MIR i Oslo , der Kenneth Lien (Ævestaden m.m.) først spiller et solosett.

Mandag 14. november forflytter de seg til Kafe Hærverk, der Vilde Sandve Alnæs (Vilde og Inga m.m.) gir en egen konsert. Begge opptredenene har reduserte priser for studenter og medlemmer av Ny Musikk.

«Brutter In Concert (Excerpts)» ble spilt inn i juni 2021. Videoen er ved Sigurd Ytre-Arne. Espen Høydalsvik har gjort opptakene, som er mikset av Fredrik Wallumrød.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 159 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤