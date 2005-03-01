Gothmetall Norge rundt

Gothminister og Tristana er begge plateaktuelle band, og blant Norges fremste eksportvarer i gothmetall-segmentet. Her hjemme legger de straks ut på felles turné i regi av genrebladet Scream Magazine og Rikskonsertene. – Rikskonsertene er opptatt av å løfte uetablerte, norske musikere opp og fram på norske scener. Med Screamtour 2005 importerer vi eksportvaren gothmetall, sier produsent i Rikskonsertene, Vidar Skeie.

Gothmetallen er stor i syd- og mellomeuropa. Publikum i land som Frankrike, Belgia, Spania og spesielt Tyskland har i mange år sørget for smør på brødskivene til mang en mørkemusiker fra hjemlandet. Hjemme har både plate- og konsertinntekter vært mindre å skryte av.

Tristania har holdt på siden 1996, og gitt ut fire fullengders album så langt. Deres siste plate, «Ashes», ble sluppet denne vinteren. Tristania har turnért med suksess i hele Europa samt USA og Sør-Amerika, spilt på den største metalfestivalen i Europa, Wacken, og turnert med storheter som for eksempel Tiamat, Nightwish og Therion. «Ashes» er gitt ut på plateselskapet SPV, og har allerede mottatt kjempekritikker både her hjemme og rundt om i verden. Tristanias siste skive er det nærmeste man kommer «læreboka» innen gothmetal-sjangren.

Gothminister er et ferskere prosjekt, med advokat (!) Bjørn Alexander Brem i spissen. Det er opprinnelig et soloprosjekt, hvor Brem står bak idé, musikk, tekster og fremføring. Live har Gothminister imidlertid samarbeidet med både medlemmer fra Apoptygma Berzerk og nå oppløste Disco Judas.

Som sitt alter ego Gothminister har Brem og band tatt flere Europeiske scener og festivaler med storm, singlene ”Angel” og ”Devil” har begge ligget på topp 15 av de mest spilte på de tyske alternative listene, foran bla. band som Rammstein, Moby og Oasis. Samtidig har førsteutgivelsen ”Gothic Electronic Anthems” har solgt over 10.000 i Europa alene. Bandets siste album, ”Empire of Dark Salvation”, blir gitt ut i hele Europa denne måneden. Denne er hakket røffere enn debutplaten, men det synthbaserte uttrykket er fremdeles hjertelig til stede.

Men Gothminister kommer kanskje aller best til sin rett fra en scene. VG har skrevet dette om liveshowet: «Gothminister leverer en helhetlig goth-pakke. Musikken er enkel, pompøs, presis, industriell og brutal. Som tre medsammensvorne har Gothminister gitaristen Machine, keyboardisten Halfface og Dementia, hvorav sistnevnte opptrer i ulike forkledninger; som vampen, skjøgen, djevelen, uskylden og til slutt engelen. Gothminister er en posør av djevelsk karakter, en messende seremonimester og en katalysator for publikums fantasier og romantisering av død og mørke.»

Gothministers selverklærte misjon er å få folk til å se skjønnheten i det mørke:

— Det mørke og ukjente har alltid vært og vil alltid være en av menneskets viktigste inspirasjonskilder. Dette forutsetter at du møter din mørke side, at du våger å utfordre det som skremmer deg. Hvis du derimot flykter, vil din mørke side innhente deg og trekke deg ned i dypet. Vær en av de som konfronterer sine mørke sider, og følg Gothministers motto: «Happiness in darkness», oppfordrer Brem.

— Med Screamtour 2005 ønsker vi å snu på trenden innen norsk metall, sier produsent i Rikskonsertene, Vidar Skeie. Han er svært glad for å kunne bidra til å gjøre disse bandene bedre kjent på hjemmemarkedet.

— Norske metallband har tradisjonelt sett gjort det stort i utlandet, og vært mindre kjente her i landet ettersom store, utenlandske plateselskaper har vært først ute med å signere norske band innen sjangeren. Rikskonsertene er opptatt av å løfte uetablerte, norske musikere opp og fram på norske scener. Med Screamtour 2005 importerer vi eksportvaren gothmetall, sier Skeie.

Disse byene og spillestedene får besøk av Screamtour 2005:

02.03: Kristiansand, Markens

03.03: Voss, Kulturhuset Fraktgodsen

04.03: Bergen, Kvarteret

05.03: Stavanger, Folken

07.03: Hønefoss, Alfred

08.03: Göteborg, Henriksberg

09.03: Hamar, Hydranten

10.03: Tønsberg, Dolby

11.03: Trondheim, Samfundet

12.03: Oslo, John Dee